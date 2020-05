Test de cultură generală: Cu faţa spre soare

1. Cine a scris romanul „Privind în soare“?

a. Ian Fleming.

b. Julian Barnes.

c. Philip Roth.

2. Ce trupă cântă melodia „Here Comes The Sun“?

a. The Beatles.

b. Deep Purple.

c. Rolling Stones.

3. În ce metropolă, situată pe malul lacului Michigan, au fost construiţi primii zgârie-nori?

a. Chicago.

b. Evanston.

c. Muskegon.

4. Care a fost singurul preşedinte al SUA ales de patru oru (1933-1945)?

a. Harry Truman.

b. Ronald Reagan.

c. Franklin Roosevelt.

5. Ce descoperire îi aparţine lui Charles Thomson Rees Wilson, laureat al Premiului Nobel pentru Fizică în 1972?

a. Efectul Compton.

b. Camera cu ceaţă.

c. Spectroscopia cu raze X.

6. Ce element este numit „piatra care arde“?

a. Aurul.

b. Plumbul.

c. Sulful.

7. Ce stat este cunoscut şi ca „Ţara soarelui răsare“?

a. Japonia.

b. China.

c. Rusia.

8. Ce nume purta, în mitologia greco-romană, tărâmul unde se credea că merg sufletele celor buni?

a. Insula primăverii.

b. Câmpiile celor fericiţi.

c. Câmpiile Elizee.

9. Care pictor din secolul XIX este cunoscut şi pentru ciclul său de lucrări dedicat florii-soarelui?

a. Claude Monet.

b. Vincent van Gogh.

c. Edgar Degas.

10. Ce sportiv român a stabilit primul record mondial absolut la Campionatul de paraşutism de la Sacramento?

a. Smaranda Brăescu.

b. Iosif Sârbu.

c. Iolanda Balaş Soter.

11. Care este cel mai înalt punct din Sahara?

a. Muntele Ras Dejen.

b. Muntele Owaynat.

c. Muntele Emi Koussi.

12. Ce om politic român, condamnat în absenţă de tribunalele comuniste la 32 de ani de închisoare şi 20 de muncă silnică, a participat la înfiinţarea Comitetului Europa Liberă?

a. Iuliu Maniu.

b. Grigore Gafencu.

c. Ion Mihalache.

13. Ce actori formează un cuplu în filmul „A Place in the Sun“/ „Un loc sub soare“ (1951)?

a. Elizabeth Taylor şi Montgomery Clift.

b. Elizabeth Taylor şi Richard Burton.

c. Lauren Bacall şi Humphrey Bogart.

14. Care dintre următoarele afecţiuni congenitale este caracterizată de prezenţa a 47 de cromozomi?

a. Sindromul Patau.

b. Sindromul Turner.

c. Sindromul Down.

15. În ce mănăstire, monument UNESCO ctitorit de Ştefan cel Mare, se află mormântul lui Daniil Sihastru?

a. Mănăstirea Agapia.

b. Mănăstirea Voroneţ.

c. Mănăstirea Putna.

16. Cine a afirmat pentru prima dată că Soarele se află în centrul sistemului solar?

a. Nicolaus Copernic.

b. Galileo Galilei.

c. Nostradamus.

17. Ce ţară din Orientul Mijlociu a fost aprovizionată de Statele Unite cu arme în timpul războiului de Yom Kippur?

a. Iran.

b. Siria.

c. Israel.

18. Care a fost arma cu care David l-a învins pe Goliat?

a. Praştie.

b. Pumnal.

c. Buzdugan.

19. Ce strat al globului ocular e responsabil de formarea imaginilor?

a. Retina.

b. Corneea.

c. Irisul.

20. Cine a găsit şi a publicat jurnalul Annei Frank după tragica moarte a acesteia?

a. Sora ei, Margot.

b. Sora ei vitregă, Eva.

c. Tatăl ei, Otto.

21. Care dintre următoarele uneşte Golful Persic de Golful Oman?

a. Peninsula Musandam.

b. Strâmtoarea Ormuz.

c. Golful Mannar.

22. Care oficial nazist german era supranumit „Călăul“?

a. Heinrich Himmler.

b. Reinhard Heydrich.

c. Hermann Göring.

23. Cine este primul om care a traversat Atlanticul în zbor, în 1927?

a. Charles Lindbergh.

b. Douglas Bader.

c. Richard Byrd.

24. Arthur Koestler a scris romanul:

a. „Fire de iarbă“.

b. „Doi ochi albaştri“.

c. „Întuneric la amiază“.

25. Ce nume li s-a dat punctelor de pe soare în care gazul este mai rece decât temperatura fotosferică medie?

a. Neutrini.

b. Pete solare.

c. Coroane.

26. În timpul domniei cărui faraon egiptean a fost construit Sfinxul de la Giza?

a. Kefren.

b. Keops.

c. Ramses.

27. Ce înseamnă eclipsa inelară?

a. Luna acoperă doar parţial Soarele.

b. Soarele este obturat complet de Lună.

c. Soarele şi Luna sunt aliniate cu Pământul.

Răspunsuri corecte: