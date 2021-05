Tabloul „Going to the Match“ al artistului britanic L.S. Lowry ar putea fi adjudecat cu 4 milioane de lire sterline la Sotheby's

Artistul din Salford este binecunoscut pentru reprezentările sale cu fotbal, dar "Going to the Match" din 1928 îi arată pe locuitori mergând la un joc de rugby.







În tablou, steagul roşu este văzut fluturând pe teren, precum şi fularele roşii purtate de mai multe persoane din mulţime, însemne ale echipei locale Salford Red Devils, care a fost înfiinţată în 1873.





"Going to the Match" va avea un preţ de pornire de 2-3 milioane de lire sterline la licitaţia organizată de Sotheby's "British Art: Modern/ Contemporary", transmisă online, în iunie.





Pictura va fi expusă la New York, Edinburgh şi Dublin, înainte de a fi licitată la Londra între 22 şi 29 iunie.





Lowry iubea să picteze oameni în drum spre sau dinspre anumite locuri.





În lucrarea sa clasică din 1943, "Going to Work", descrie lucrările de inginerie Mather & Platt din Manchester în timp ce o mulţime de lucrători se revarsă în fabrică. O lucrare de început, "Coming from the Mill", arată lucrători întorcându-se acasă la finalul turei.





În 2011, lucrarea "The Football Match" a lui Lowry din 1949 a fost vândută pentru 5,6 milioane de lire sterline (9 milioane de dolari), în timp ce o alta din 1953 "Football Ground" a fost cumpărată de Asociaţia Fotbaliştilor Profesionişti din Marea Britanie contra 1,9 milioane de lire sterline (2,9 milioane de dolari) în 1999.





Născut în 1887, în Pendlebury (Lancashire), Laurence Stephen Lowry a devenit cunoscut pentru descrierile lui aparent simple ale vieţii clasei muncitoare din zonele industriale din nordul Angliei. El a murit în 1976.