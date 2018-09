Spectacole străine invitate în Festivalul Naţional de Teatru

Trei spectacole de teatru şi alte trei producţii din sfera dansului, semnate de nume binecunoscute ale scenei europene, au fost invitate în acest an să îmbogăţească lista celor 36 de spectacole din selecţia oficială a FNT şi să ofere publicului român ocazia de a lua contact cu unele dintre cele mai noi tendinţe ale artei contemporane.

Spectacolele de teatru invitate în FNT 2018 se pot subsuma în acest an unui element unificator şi anume Schaubühne am Lehniner Platz din Berlin – una dintre cele mai active şi recunoscute instituţii teatrale din spaţiul european, al cărei director artistic este, de aproape 20 de ani, Thomas Ostermeier. Festivalul Naţional de Teatru are de altfel o veche istorie de colaborare cu Schaubühne, încă din 2007, când au fost prezentate la Bucureşti spectacolele „Nora” de Henrik Ibsen şi „Wunschkonzert” de Franz Xaver Kroetz, ambele în regia lui Thomas Ostermeier, aflat atunci pentru prima oară în România.

Cele trei spectacole de teatru de peste hotare ce vor fi prezentate publicului din Capitală în ultima decadă din octombrie sunt:

Domnişoara Julie / Fräulein Julie / Miss Julie

Text: Katie Mitchell după August Strindberg, în germană de Maja Zade

O producţie Schaubühne am Lehniner Platz, Berlin

Regia: Katie Mitchell şi Leo Warner

În spectacolul berlinez „Domnişoara Julie”, celebra regizoare Katie Mitchell şi reputatul artist video Leo Warner re-imaginează textul clasic al lui Strindberg, folosind mijloace filmice şi efecte sonore live, cu ajutorul cărora spectacolul tensiunilor pasionale dintre aristocrata Julie şi majordomul Jean sunt prezentate din perspectiva logodnicei lui Jean, bucătăreasa Kristin.

Un spectacol în care teatrul şi arta video se îmbină perfect, se completează într-un mod foarte rafinat, făcându-ne – precum în alte spectacole ale regizoarei – să nu putem separa ce se întâmplă în centrul scenei de ceea ce se întâmplă în spatele ei.

Despre „Domnişoara Julie”, Katie Mitchell mărturisea: „Am iubit întotdeauna piesa lui Strindberg şi extraordinarele ei didascalii. Atunci când am început discuţiile cu Schaubühne, când căutam un text pe care să-l montez la ei, cineva a rostit acest titlu şi eu l-am prins din zbor. Cu acest spectacol am vrut să văd până unde putem merge cu subiectivitatea – am folosit tehnici de cinema pentru a privi din punctul de vedere al unuia dintre personaje.”

Turnee: Paris, Atena, Stockholm, Avignon, Zagreb, Moscova, Paris, Londra, Beijing, São Paulo ş.a.

Reprezentaţii la Bucureşti: 19 şi 20 octombrie, Teatrul Naţional „I. L. Caragiale”, Sala Mare

Suflete zbuciumate / Ungeduld des Herzens / Beware of Pity

Text: Simon McBurney, James Yeatman, Maja Zade şi ansamblul de actori, după Stefan Zweig

O co-producţie Schaubühne am Lehniner Platz, Berlin şi Complicité, Londra

Regia: Simon McBurney

„Suflete zbuciumate” e un spectacol care ne determină să ne întrebăm ce este adevărata compasiune şi cât e de dificil să împărtăşim suferinţa cuiva. Şapte actori dau viaţă coproducţiei germano-britanice, care se bazează pe romanul „Ungeduld des Herzens” scris de Stefan Zweig în 1939 – chiar înaintea izbucnirii celui de-al doilea război mondial – dar contemplând umanitatea de pe muchia dezastrului abia încheiat, într-o nestăvilită reverberare între trecut şi prezent.

Simon McBurney este actor, director şi co-fondator al legendarei companii de teatru britanice Complicité şi se află la prima colaborare cu Schaubühne am Lehniner Platz.

Thomas Ostermeier declara că a durat 15 ani să-l convingă pe Simon McBurney să monteze ceva la teatrul său. S-au pus destul de greu de acord asupra titlului de faţă, însă artistul britanic şi-a dorit să monteze un text de limbă germană.

„Unul din lucrurile care m-au fascinat la romanul lui Zweig este chestiunea conştiinţei, a modului în care personajul principal, Anton Hofmiller, este conştient de lume. Zweig spune că ceea ce se întâmplă în interiorul tău se află într-o relaţie intimă cu exteriorul; şi deci felul de a gândi, conştiinţa unei generaţii poate conduce la un set de acţiuni care provoacă un dezastru.” Simon McBurney

Turnee: Londra, Paris, Barcelona, Taiwan, Lyon ş.a.

Reprezentaţii la Bucureşti: 26 şi 27 octombrie, Teatrul Naţional „I. L. Caragiale”, Sala Studio

Prima piesă a lui Cehov / Chekhov’s First Play

Text: Ben Kidd şi Bush Moukarzel, după A.P.Cehov

O producţie Dead Centre, Dublin

Regia: Ben Kidd şi Bush Moukarzel

În „Prima piesă a lui Cehov” duo-ul regizoral Bush Moukarzel şi Ben Kidd face referire la absurditatea lumii şi a întregii existenţe, folosind ca fundal textul îndeobşte cunoscut drept „Platonov”, o operă de tinereţe a lui Anton Pavlovici Cehov, descoperită postum, în 1921, a cărei pagină de titlu lipsea. Dar dacă în textul cehovian Platonov (protagonistul piesei) are filozofări şi discursuri de amploare, în versiunea trupei Dead Centre acesta nu rosteşte niciun singur cuvânt, constituindu-se într-o adevărată 'gaură neagră' în jurul căreia se învârt toate celelalte personaje. Mai mult, el apare pe scenă abia la mijlocul spectacolului – mut, precum un soi de ecran pe care sunt proiectate dorinţele şi speranţele celorlalţi: nu doar ale personajelor din jur, dar chiar şi ale actorilor care le întruchipează. Şi totuşi, după cum se subliniază în prezentarea creatorilor, spectacolul se doreşte a fi „... o versiune veselă şi iconoclastă a lui Platonov. O întoarcere la esenţa teatrului.”

Dead Centre – Dublin este o companie irlandeză creată de Bush Moukarzel şi Ben Kidd în 2012, foarte apreciată de criticii şi publicul din Marea Britanie, care îşi croieşte din ce în ce mai mult drum în circuitul internaţional. Chekhov’s First Play a fost prezentat la Berlin în 2016 în cadrul evenimentului anual organizat de Schaubühne – Festival of International New Drama (FIND).

Turnee: Berlin, Londra, Bordeaux, Lausanne, Helsinki, Tbilisi, Modena, Sankt Petersburg ş.a.

Reprezentaţii la Bucureşti: 20 şi 21 octombrie, Teatrul Naţional „I. L. Caragiale”, Sala Studio

Spectacolele internaţionale de dans invitate în cea de-a 28-a ediţie a Festivalului Naţional de Teatru aparţin, de asemenea, unor companii celebre nu numai în Europa, ci şi în întreaga lume. Acestea sunt:

MOEDER / MAMA – Coregrafia Gabriela Carrizo

O producţie Peeping Tom, Belgia

„Moeder” (Mother), cu premiera în 2016, reprezintă al doilea volum al trilogiei marca Peeping Tom, care a debutat cu „Vader“ (Father) în 2014 şi se va încheia cu „Kind” (Child) în 2019. În„Moeder”, coregrafa Gabriela Carrizo abordează corpul ca pe un depozit unde sălăşluiesc, se resping, se unesc o multitudine de stări şi senzaţii, pe cât de intense, pe atât de vibrante. Spectacolul creează conexiuni neaşteptate, la limita între suferinţă, durere, sărbătoare, între a rămâne suspendat de ceva sau cineva şi de a merge mai departe.

Celebri în întreaga lume a dansului pentru modul original în care abordează spectacolele, belgienii de la Peeping Tom sunt mereu prezenţi pe scenele festivalurilor de profil şi în turnee variate în Europa, Canada, America Centrală şi de Sud ş.a.

Reprezentaţie la Bucureşti: 26 octombrie, Teatrul Naţional „I. L. Caragiale”, Sala Mare

PROGRAM NDT 1

Shoot the Moon – coregrafia Sol León & Paul Lightfoot

The Statement – coregrafia Crystal Pite

Woke up Blind – coregrafia Marco Goecke

Saisonnier – coregrafia Hofesh Shechter

O producţie Nederlands Dans Theater, Haga

NDT 1 este compania principală a Nederlands Dans Theater, formată din dansatori şi coregrafi de top din întreaga lume. NDT este unul dintre cele mai bine cotate centre de coregrafie la nivel mondial, reputaţia sa prestigioasă purtând compania pe scenele din întreaga lume, în festivalurile importante de teatru şi dans şi, deopotrivă, în turnee ample în Europa, SUA, Japonia, China, ş.a.

Shoot the Moon – coregrafia Sol León & Paul Lightfoot

„Shoot the Moon” surprinde poveştile de dragoste din trei cupluri diferite. Trei spaţii de joc, trei camere aparte, fiecare ascunzând stări şi emoţii pe cât de variate, pe atât de intense. Uşi şi ferestre rotative, care dezvăluie universuri intime unice şi secretele ascunse adânc în aceste trei relaţii interumane.

The Statement – coregrafia Crystal Pite

Ţinând cont de evenimentele zilelor noastre şi de ritmul în care trăim, subiectul din „The Statement” este probabil ceea ce şochează şi atrage totodată cel mai puternic, limbajul coregrafic al personajelor fiind foarte viu legat de ritmul vieţii noastre de zi de zi. Spectacolul poate fi considerat montarea unei piese de teatru (pe baza unui scenariu de Jonathon Young), exprimată de corpurile a patru dansatori, care discută şi se confruntă în jurul unei mese de conferinţe, dintr-un mediu tipic corporatist. Nevoia de control, conflictele morale, asumarea responsabilităţii şi imposibilitatea de scăpa din hăţişul vieţii cotidiene fac din „The Statement“ un spectacol intens şi captivant.

Woke up Blind – coregrafia Marco Goecke

Două melodii celebre ale cântăreţului Jeff Buckley (dispărut într-un mod tragic la o vârstă foarte fragedă) – You and I şi The way young lovers do – stau la baza construcţiei spectacolului lui Marco Goecke. Două piese care redau sentimentul iubirii din perspective diferite. Tot astfel, dansatorii din „Woke up Blind” se lasă purtaţi fie de vocea lui Buckley, fie de acordurile de chitară într-un mix puternic de senzaţii, stări, emoţii – răvăşitoare.

Premieră (titlu în lucru) – coregrafia şi muzica: Hofesh Shechter

(premieră internaţională)

Această parte a programului se află încă în repetiţii la Nederlands Dans Theater şi va fi cea mai nouă creaţie din stagiunea 2018-2019 a Companiei NDT 1. Premiera oficială a spectacolului va avea loc la Haga, în 27 septembrie. Festivalul Naţional de Teatru este onorat să găzduiască, la doar o lună distanţă, premiera internaţională a spectacolului creat de Hofesh Shechter – unul dintre cei mai apreciaţi coregrafi britanici ai momentului. Artistul, de origine israeliană, este renumit pentru creaţiile sale puternice, care lasă spectatorului o impresie de neuitat, dar şi pentru compoziţiile lui muzicale.

Reprezentaţie la Bucureşti: 29 octombrie, Teatrul Naţional „I. L. Caragiale”, Sala Mare

Slightly Off Stage (premieră internaţională)

Coregrafia şi interpretarea: Ana Maria Lucaciu & Nathan Griswold

O producţie venită din SUA, în care marea dansatoare şi coregrafă Ana Maria Lucaciu va prezenta alături de Nathan Griswold, în premieră internaţională la Bucureşti, cea mai nouă creaţie: duetul intitulat „Slightly Off Stage”.

„Scopul acestui proiect este să arătăm elementele fundamentale ale celor mai simple, umane şi uneori chiar ridicole aspecte ale naturii noastre, prin folosirea tehnicilor de conflict, compromis, hotărâre sau decizie, în forme de expresie scenică surprinzător de noi. Ne vom strădui să relevăm modalităţile diferite prin care noi, ca indivizi, reacţionăm la obstacolele pe care le întâlnim, fie acestea fizice, emoţionale, sau spaţiale. La capătul acestui drum sperăm ca publicul să recunoască şi să relaţioneze îndeaproape cu poveştile înfăţişate pe scenă.” Ana Maria Lucaciu

ReprezentaţiI la Bucureşti: 23 şi 24 octombrie, ARCUB Sala Gabroveni

