Cât a costat cea mai scumpă sculptură - „Rabbit” a lui Jeff Koons. Opera fusese scoasă recent la licitaţie, la Christie's

Sculptura „Rabbit” a lui Jeff Koons a fost vândută, miercuri seară, la Christie’s din New York pentru suma de 91,1 milioane de dolari, stabilindu-se astfel un record pentru o lucrare a unui artist în viaţă, potrivit CNN.

Realizată în 1986, sculptura din oţel inoxidabil care măsoară 91 centimetri, una dintre cele mai cunoscute l ucrări ale secolului 20, a fost adjudecată contra unui preţ cu 20 de milioane de euro mai mare decât cel estimat.

În noiembrie 2018, pictura „Portrait of an Artist (Pool With Two Figures)” (1972) a britanicului David Hockney a stabilit recordul de vânzare a unei lucrări de artă realizate de un artist în viaţă, cu 90,3 milioane de dolari.

Cât priveşte identitatea cumpărătorului „Rabbit”, aceasta nu a fost divulgată.

Lucrarea este a doua dintr-o serie de trei sculpturi realizate de Koons în 1986.

Vânzarea de miercuri vine după un alt record stabilit săptămâna aceasta. Marţi, tabloul „Meules” al lui Claude Monet - al patrulea scos la vânzare de la începutul acestui secol - a fost vândut la Sotheby’s din New York pentru 110,7 milioane de dolari. Acest preţ este un record pentru o lucrare a unui artist impresionist. Pânza de 72 de cm pe 92 cm face parte dintr-o serie pictată de Monet în timpul iernii 1890-1891 în casa lui din Giverny, în Normandia.

