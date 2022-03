Sculptura de mari dimensiuni în bronz „Fluturi” de George Apostu, cea mai valoroasă în licitaţia din 15 martie

În licitaţie se regăseşte şi opera „Forgotten Past” realizată de Daniel Rădulescu, tânărul sculptor care a reprezentat România în Pavilionul României la Expo 2020 Dubai. Sculptura din licitaţie, realizată de Rădulescu special pentru evenimentul din 15 martie prin sudură în oţel, are un preţ de pornire de 5.000 de euro.

Pentru prima dată în cadrul licitaţiilor de sculptură contemporană, este scoasă la vânzare o sculptură-manifest ecologic.

Lucrarea „Melting with the city”, realizată de artistul Matei Ulmeanu, plecând de la un preţ de pornire de 1.000 de euro, îşi propune să ridice un semn de întrebare asupra modului în care privim automobilul, simbol al evoluţiei sau delir colectiv. Sculptura are forma unei maşini şi a fost prelucrată prin deformare plastică la rece. „O astfel de lucrare este destul de tranşantă şi te face să-ţi pui nişte întrebări pe care nu ţi le-ai pune în mod normal dacă ar fi fost frumoasă”, spune Matei Ulmeanu despre creaţia sa.

În cadrul evenimentului din 15 martie îşi fac apariţia şi două sculpturi realizate de artistul ieşean Felix Aftene – „Himeră” şi „Muză”, care au o estimare de 3.000-5.000 de euro fiecare. Sculpturile sunt realizate din bronz pudrat cu pigment şi au forma unor pisici cu aripi. O astfel de sculptură-obiect este amplasată pe balconul atelierului din Iaşi al artistului, semnalând că acolo este un spaţiu de creaţie, unde ideile graţioase prind aripi.