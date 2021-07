Regizorii Anca Damian şi Alexander Nanau, directorul de casting Domnica Cîrciumaru şi editorul Dana Bunescu, invitaţi să facă parte din Academia americană de film

Academia americană de film (AMPAS) a anunţat că 395 de artişti şi directori din industria filmului au fost invitaţi să se alăture forului. Numărul invitaţilor de anul acesta este aproximativ la jumătate faţă de anul trecut.







Din total, 46% sunt femei, 39% membri ai comunităţilor etnice şi rasiale subreprezentate şi 53% reprezintă 49 de ţări din afara Statelor Unite.





Dintre cei 395 de invitaţi, 89 sunt foşti nominalizaţi la Oscar, între care 25 de câştigători.





Opt persoane au fost invitate să se alăture mai multor bresle şi trebuie să aleagă una dintre ele - Leslie Odom Jr (actori şi muzică, „One Night in Miami”), Kaouther Ben Hania (regizori şi scenarişti, „The Man Who Sold His Skin”), Craig Brewer (regizori şi scenarişti, „Hustle & Flow”), Lee Isaac Chung (regizori şi scenarişti, „Minari”), Emerald Fennell (regizori şi scenarişti, „Promising Young Woman”), Shaka King (regizori şi scenarişti, „Judas and the Black Messiah”), Alexander Nanau (regizori şi documentar, „colectiv”, „Toto şi surorile lui”) şi Florian Zeller (regizori şi scenarişti, „The Father”).





Anca Damian („Crulic”, „Călătoria fantastică a Maronei”) a fost invitată în categoria scurtmetraj şi lungmetraj de Animaţie, iar Domnica Cîrciumaru („God’s Own Country”, „Charlie Countryman”), în cea a directorilor de casting.





În rândul monteurilor se regăseşte Dana Bunescu, care a lucrat la filme precum „4 luni, 3 săptămâni şi 2 zile”, „Ana, mon amour”, „colectiv”, şi „Babardeala cu bucluc sau porno balamuc”.





Între invitaţi se numără actorii Robert Pattinson, Vanessa Kirby, Andra Day şi Issa Rae, compozitorii John Batiste, H.E.R. şi Janet Jackson şi, din rândul directorilor din industrie, Bob Chapek, CEO al Walt Disney.





După mai mulţi ani în care numărul cineaştilor incluşi în for a crescut semnificativ, pentru a extinde diversitatea rasială, etnică şi de gen în rândul membrilor săi, în luna mai AMPAS a anunţat că în 2021 va reduce mult numărul celor invitaţi să fie membri, la aproximativ jumătate faţă de anii anteriori. În prezent, AMPAS are 10.295 de membri.