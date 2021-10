Regizoarea Jane Campion a fost recompensată cu Premiul Lumière pentru întreaga carieră

"Puterea câinelui" este o adaptare a romanului omonim al scriitorului american Thomas Savage. Actorii Benedict Cumberbatch şi Kirsten Dunst încalcă codurile westernului clasic.







A 13-a ediţie a evenimentului a propus aproape 170 de filme şi documentare, multe clasice în versiune restaurată, precum şi câteva avanpremiere, cu o serie de întâlniri cu cineaşti notabili, între care italianul Paolo Sorrentino.



Potrivit organizatorilor, premierea lui Jane Campion este "una dintre ultimele dorinţe ale lui Bertrand Tavernier", figură a cinematografiei franceze care a prezidat Institutul Lumière de la înfiinţarea lui în 1982 şi până la moartea artistului, în martie anul trecut. El a fost înlocuit de actriţa Irène Jacob. viewscnt În trecut, Premiul Lumière i-a fost decernat lui Francis Ford Coppola, Jane Fonda, Wong Kar-wai, Catherine Deneuve, Martin Scorsese, Pedro Almodóvar, Quentin Tarantino, Ken Loach, Gérard Depardieu, Milos Forman, Clint Eastwood şi, anul trecut, fraţilor Dardenne. Festivalul, care s-a deschis sâmbăta trecută şi se încheie duminică, a permis cinefililor să vadă şi să revadă şase lungmetraje ale lui Campion, între care "Lecţia de pian", care i-a adus în 1993 Palme d'Or la Cannes, apoi Oscarul pentru cel mai bun scenariu.

După mai mulţi ani, cineasta, în vârstă de 67 de ani, şi-a prezentat anul acesta al şaptelea lungmetraj, "The Power of the Dog", produs de Netflix şi premiat la Veneţia pentru cea mai bună regie.