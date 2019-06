Regizoarea argentiniană Lucrecia Martel va prezida juriul Festivalului de Film de la Veneţia

Martel va conduce juraţii în misiunea lor de a acorda premiile Leul de Aur pentru "cel mai bun film", precum şi trofeele Leul de Argint - "marele premiu al juriului" şi "cel mai bun regizor", dar şi la categoriile "cel mai bun actor", "cea mai bună actriţă", "cel mai bun scenariu", "premiul special al juriului", Premiul "Marcello Mastroianni" pentru tinere speranţe.

Lucrecia Martel a regizat patru lungmetraje, "The Swamp", "The Holy Girl", "The Headless Woman" şi cel mai recent, "Zama", care a debutat în afara competiţiei la Veneţia în 2017. În prezent, regizoarea lucrează la primul documentar, "Chocobar", despre activistul pentru drepturile omului care a fost asasinat Javier Chocobar.

"Este o onoare, o responsabilitate şi o plăcere să iau parte la această celebrare a cinema-ului, a dorinţei omenirii de a se înţelege", a spus Martel într-un comunicat.

Alfonso Cuarón, Sam Mendes, Annette Bening şi cel mai recent Guillermo del Toro au prezidat juriul Festivalului de Film de la Veneţia.

Aşa cum a fost anunţat, organizatorii festivalului vor acorda premii pentru întreaga carieră actriţei Julie Andrews şi regizorului Pedro Almodovar.

Venice International Film Festival 2019 va avea loc în perioada 28 august - 7 septembrie.

