Recital cameral în stagiunea „Rezonanţe sonore pe armonii de festival” de la Muzeul Naţional „George Enescu“

Irina Perneş, Natalia Stoenescu, Smaranda Iftime, Ioana Mitrofan, Oanda Velicu, Dragoş Daniel Saliu, Tudor Matei, Alexandru Stoian, Diana Andreea Joian, Petre Pane, Andreea Nistor, Anelise Gămulescu, Valentin Dimitrie Simion, Alexia Dănăcica sunt elevii Colegiului Naţonal de Muzică "George Enescu" din Bucureşti, care participă la recitalul cameral de sâmbătă. de la ora 15.40, de la Muzeul Naţional "George Enescu". Profesorul Doina Saliu este coordonatorul stagiunii muzicale. Interpret şi profesor este Raluca Stratulat, iar Eliza Puchianu este invitat special în cadrul recitalului cameral.

Violonista Raluca Ioana Stratulat a absolvit Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti, în anul 2003, Masteratul în cadrul aceleiaşi instituţii în 2005, titlul de Doctor în muzică în 2010 şi cursurile postdoctorale MIDAS din cadrul U.N.M.B în 2013. În prezent este profesor şi şef al catedrei de muzică de cameră a Colegiului Naţional de Muzică “George Enescu” Bucureşti.

Eliza Puchianu, invitată special în cadrul recitalului, este o pianistă, care concertează în egală măsură ca solistă şi ca pianistă colaboratoare. Deţine masteratul cu distincţia Magna cum Laude la Boston Conservatory at Berklee (SUA, 2018) şi licenţa cu distincţia Honors First Class la Royal Irish Academy of Music (Irlanda, 2015), specializarea fiind la ambele instutuţii în interpretare pianistică. Este câştigătoarea bursei integrale Harvard Cultural Collaborative (SUA, 2018), alături de grupul său de muzică de cameră Trio Brave, şi a bursei Yamaha Scholarship 2014 pentru pianişti. Concertele şi recitalurile sale au prezenta- t-o pe scene din Paris, Amstedam, Varşovia, Boston, Haga, Bielsko Biala, Veneţia, Viena, Vilnius, Bratislava, Padova, Ulm, Traunstein şi Las Palmas. Activitatea sa se extinde şi în domeniul acompaniamentului, prin colaborările cu Edinburgh Festival 2011, Wexford Opera Festival 2013, Opera Briefs 2013 şi 2014, Concursul Internaţional George Enescu 2014, Jeunesses Musicales 2015, Acade-mia Sighişoara în anii 2016, 2017, 2018 şi Proiectul STEP de la Boston Symphony Orchestra în 2017 şi 2018

Eliza Puchianu (foto) şi-a început activitatea pedagogică în 2012, iar şcolile unde s-a afirmat ca profesoară de pian sunt Leesson Park School of Music, Irlanda (2012 - 2014), Alphabet House Creative Learning Centre, unde a fost Director al departamentului muzical (2014 - 2016), Crina Mardare Music Experience (2015 - 2016), Steinert&Sons Piano Academy, Boston (2017 - 2018). În prezent este Director Muzical al Alphabet House Creative Learning Center şi profesor acompaniator la Colegiul Naţional de Muzică George Enescu.