Expoziţia Art in Motion, organizată de Qreator by IQOS şi Mobius Gallery, în perioada 17-21 noiembrie, deschide o uşă spre universurile creatoare ale celor doi reputaţi artişti, Roman Tolici şi Andrei Gamarţ. În cadrul expoziţiei este prezentată o selecţie de lucrări ale acestora, în două variante: una originală, aşa cum a conceput-o artistul, iar cealaltă, în oglindă, într-o versiune animată, care oferă privitorului noi perspective asupra lucrării originale. Astfel, vizitatorii vor putea vedea fizic lucrările expuse la Mobius Gallery, din strada Dumbrava Roşie nr. 18, în intervalul orar 14:00-20:00, iar versiunea animată a acestora va putea fi accesată pe qreator.ro, prin scanarea unui QR code asociat fiecăreia dintre aceste lucrări.

Pentru a vă familiariza cu conceptul din spatele expoziţiei, de Noaptea Muzeelor, Qreator şi Mobius Gallery vă invită, virtual, să-i cunoaşteţi mai bine pe cei care au creat lucrările, în cadrul unui eveniment live, transmis sâmbătă, 14 noiembrie, între orele 19:00-20:00, simultan pe paginile de Facebook Qreator by IQOS şi Mobius Gallery. În cadrul acestuia, veţi putea urmări un dialog captivant dintre cei doi artişti, moderat de Roxana Gamarţ, co-fondatoarea Mobius Gallery. Temele de discuţie abordează arta în diversele ei manifestări şi adaptarea acesteia la noul context mondial, precum şi o discuţie aplicată referitoare la lucrările expuse şi rezultatele obţinute prin animarea digitală a acestora. În timpul live-ului, privitorii vor putea admira un montaj video care prezintă în paralel lucrările originale şi versiunile lor animate.

Printre cele 15 lucrări prelucrate digital se numără The Highway, Sufficient Proximity, Twins, The Oblivion, Nightwatch (Andrei Gamarţ), precum şi White Matter in Cinema Patria Hall, We run the Earth, Messenger 1, Dream of Immortality, Mask (Roman Tolici). Scopul demersului este acela de a da viaţă creaţiilor şi de a le oferi astfel, noi sensuri.

O parte din pânzele selectate în cadrul expoziţiei fac parte din colecţii private şi sunt expuse acum după mai mulţi ani. Totodată, expoziţia include şi lucrări mai recente, din perioada 2019-2020, expuse acum pentru prima dată.

Andrei Gamarţ este un artist care explorează constant şi alte domenii creative, cum ar fi poezia şi literatura. Pânzele, desenele şi lucrările sale grafice dezvăluie fracturi ale unei lumi care pare suspendată între timp şi spaţiu. Temele majore care populează această „contra-realitate” tenebră şi uneori suprarealistă abordează relaţia dintre memorie, materie, inocenţă şi eroare. Lucrările sale au făcut parte, de-a lungul timpului, din expoziţii naţionale şi internaţionale din Büdelsdorf, Budapesta, New York şi, desigur, Bucureşti.

Roman Tolici este asociat cu un realism fotografic infuzat de poezie şi un simţ suprarealist al existenţei cotidiene. Lucrările sale par a fi detalii ale unei poveşti monumentale legate de întrebările şi anxietăţile umane generale. Această forţă narativă transformă subiectele recurente în capitole nesfârşite şi reflectările vieţii de zi cu zi în proiecţii despre timp, memorie şi urme, surprinse de percepţia tandră a artistului. A expus în ţară şi peste hotare, dintre care amintim expoziţii din New York, Budapesta, San Francisco, Chişinău, Bucureşti.

Qreator by IQOS face parte din viziunea brand-ului IQOS de a susţine sectorul creativ din România.

Situat în Bucureşti, în B-dul Aviatorilor 8A, Qreator by IQOS este unul dintre cei mai activi promotori ai creativităţii din zona culturală bucureşteană. Prin proiectele pe care le organizează sau le găzduieşte, Qreator by IQOS facilitează creativitatea în toate formele ei şi susţine dezbaterea între actorii culturali. Spaţiul este, de asemenea, deschis vizitatorilor, care îl pot rezerva, împreună cu resursele tehnologice de care au nevoie, pentru proiectele lor creative. Qreator by IQOS, #HomeofCreativity, este deschis tuturor creativilor şi iubitorilor de creativitate.

Mai multe informaţii pe www.qreator.ro şi www.facebook.com/qreator.