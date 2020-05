Proiectul muzical „Toţi K1 - Împreună Învingem Mereu”, lansat de 1 mai

Campania„Toţi K1 - Împreună Învingem Mereu” este un mesaj de solidaritate, transmis tuturor românilor de unii dintre cei mai îndrăgiţi artişti din România, un omagiu adus iubirii şi credinţei, în aceste vremuri în care doar împreună putem învinge fiecare obstacol: „s-ascultăm vocea inimii, să-nvăţăm să iubim oamenii şi la greu // să fim împreună, să ne ţinem de mână // să-nvingem mereu”.

Proiectul muzical Toţi K1 reuneşte artişti care s-au implicat pro bono, din dragoste pentru oameni şi pentru muzică:Gheorghe Zamfir, Paula Seling, Nicolae Furdui Iancu, Proiect K1, Iuliana Tudor, Fidas, Steve Ant, Daniel Lazăr, Ștefan Doniga, Diacon Vlad Roşu, Sorin Francu, Vlad Rădescu, Orchestra Metropolitană Bucureşti – condusă de dirijor Daniel Jinga, alături de Corul Accoustic.

Gheorghe Zamfir, Daniel Alexandrescu, Radu Fornea şi Mircea Presel semnează muzica acestui proiect, care conține fragmente din imnul non-liturgic adresat Maicii Domnului „Agni Parthene”, compus de Sf. Nectarie din Eghina în secolul al-XIX-lea. Textul este scris de: Radu Fornea, Mircea Presel, Daniel Alexandrescu, Răzvan Ștefaniu, Sorin Francu.

„Uniți am avut forța de a fi neînfricați! Uniți în credință și iubire de neam, am transformat visuri în adevăruri universale! Uniți, toți ca Unul, avem puterea de a ne schimba lumea într-una ideală, o lume a iubirii supreme!”, spune Gheeorghe Zamfir.

„Toți K1 este mai mult decât muzică, este o poveste frumoasă despre mai multe generații de creatori, muzicieni, artiști, actori, oameni de televiziune care și-au dat mâna ca într-o mare familie ca să poată să își facă auzit mesajul lor în societate. Fie că a fost vorba despre sărbătoarea unirii tuturor românilor la Centenar sau despre marcarea a 30 de ani de libertate de la Revoluția din Decembrie 1989 sau, în aceste momente, despre mesajul de a fi mai mult decât oricând uniţi în faţa unui dușman perfid și invizibil, artiștii din proiectul Toți K1 și-au unit glasurile sau instrumentele pentru a transmite tuturor românilor mesajul că doar împreună, uniţi întru credință, putem învinge aşa cum am făcut-o de-alungul mileniilor ca naţie și neam. Fie să fim încă o dată Toți K1 împreună pentru România!”, apreciază Radu Fornea, proiect K1.

„Toți K1 este un proiect de suflet, un proiect din care sunt onorată să fac parte pentru că își propune să ofere, prin arta şi vocea unor personalități emblematice pentru poporul Român, clipe de reîntoarcere la valorile muzicale naționale. Dincolo de colaborarea muzicală, Proiectul Toți K1 este făcut de oameni care sunt pentru mine ca o familie. Radu Fornea este prieten de ani buni, el a înțeles cât de important este să ne găsim şi să fim uniți pentru că, simțind să facem şi să spunem lucurile la fel, în muzică, suntem mai puternici.

Piesa „Învingem mereu" este superbă, vine din imnul Maicii Domnului şi s-a transformat într-un imn de revenire la viață, a celor deznădăjduiţi, în vremurile grele pe care le parcurgem. Este o lucrare foarte emoţionantă şi puternică prin care fiecare artist îşi transmite toată iubirea”, declară Paula Seling.

„Prin acest proiect muzical Toți K1, vreau să vă asigur și eu că vă sunt alături și că îmi doresc din inima "să ne ținem de mână, să fim împreună" în aceste momente grele pentru țară și omenirea întreagă! Primiți cu inima deschisă mesajul acestei creații și haideți să ne bucurăm de viață!”, spune Niculae Furdui Iancu.

„E ȋmbucurătoare și dătătoare de speranţă unitatea ce răzbate din acest proiect, atât ȋn zona de video, cât și ȋn cea de producţie muzicală. Să fim K1 ȋn muzică, deși am lucrat din “izolare”, și să constatăm că ȋnșiruirea imaginilor din trecutul artistic al fiecăruia dintre noi se ȋmbină de parcă o mână nevăzută ne- a purtat pe toţi către același “clue”, iată două motive de ȋmplinire artistică și recunoștinţă faţă de Divinitate și faţă de oamenii prin care Aceasta lucrează - Mulţumim Radu Fornea, K1, Creart!”, punctează Daniel Jinga.

„Toți K1 a devenit pentru mine, în ultimii peste zece ani, mai mult decât un succes de public, oriunde am fost prezenți. Și am fost. Toți K1 a devenit un proiect de suflet care reverberează emoție si energie nedisimulată. Iar în anii care vor urma după acest chinuitor 2020, sunt sigur că, așa cum am făcut-o și până acum, împreună vom învinge mereu”, spune Vlad Rădescu.

„Viața și munca unui artist înseamnă să dăruiască în fiecare clipă ce are mai bun: talent, iubire, credință. Și pentru că acum a venit vremea ca o lume întreagă să dăruiască ce are mai bun, noi, artiștii, trebuie mai mult ca oricând să fim alături de oameni, să fim cei dintâi care arată ce înseamnă a dărui. Cântecul ăsta e exact acest lucru: dovada noastră de iubire, de credință, de talent și unitate. Numai astfel vom avea o lume mai bună. Nu există altă cale. Numai așa vom învinge mereu!”, subliniază Ştefan Doniga.

„Alături de o echipă minunată, cei care semnează și acest proiect, am reușit să ajungem la inimile tuturor românilor cu prilejul Centenarului României, reamintindu-ne încă o dată sensul cuvintelor: Mândru să fii român! Dintotdeauna în istoria omenirii, perioadele grele au fost depășite doar atunci când oamenii s-au strâns împreună şi doar atunci când Iubirea a triumfat! Ne este pusă la încercare încă o dată Umanitatea. Acum este momentul sa luptăm împreună, să fim Buni împreună pentru a Învinge Împreună! Dumnezeu să ne ocrotească pe toţi! Drumul continuă!”, subliniază Iuliana Tudor.

Piesa „ÎMPREUNĂ ÎNVINGEM MEREU”

Nai: Maestrul Gheorghe Zamfir

Vioară electrică: Daniel Lazăr

Fluier: Paula Seling

Chitară Electrică: Dan Ionescu

Chitară Bass: Radu Dumitriu

Tobe: Florin Vasile

Pian: Ştefan Doniga

Orchestra Simfonică: Daniel Jinga

Cor: Corul Accoustic

Aranjament Instrumental: Daniel Alexandrescu

Video: MVP Production

Regie şi Montaj video - Claudiu Stan

Producător Executiv: Radu Fornea şi Daniel Alexandrescu

Mix & Master: Daniel Alexandrescu şi Mircea Presel

Disponibilă începând cu 1 mai, ora 18:00, pe canalele:

Facebook Creart: www.facebook.com/creartpmb

Youtube Toţi K1:https://www.youtube.com/channel/UCxZPzsJG62CZgXOk460cNZQ