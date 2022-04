Proiectul expoziţional „Romanian Art and the French Connection“ îşi consolidează poziţia la Dubai

Romanian Art and the French Connection

Pavilionul Romaniei la EXPO 2020 s-a încheiat cu proiectul expoziţional „Romanian Art and the French Connection“ iniţiat de Oana Ivan Gallery. Dar cu această etapă nu s-a sfârşit prezenţa artei româneşti în Emiratele Arabe Unite, ci s-a consolidat.

Bucurându-se de vizita Dr. Saeed Mubarak Kharbash, CEO al Dubai Culture & Arts Authority, precum şi Ahmed Obaid Al Mansoori, fost membru al Consiliului Naţional Federal al Emiratelor Arabe Unite, consultant strategic şi un mare iubitor de artă, Oana Ivan a primit oferta de a continua proiectul „Romanian Art and the French Connection“ la Muzeul Crossroads of Civilizations .

Muzeul este găzduit într-o casă istorică, are aproximativ 27.000 de obiecte pe o suprafaţă de 23.000 de metri pătraţi, conceptul evidenţiind patrimoniul comun al Emiratelor. Muzeul este unic prin faptul că include în colecţia sa artefacte istorice din Orientul Mijlociu, precum si lucrări de artă contemporană transfrontalieră, remarcându-se contribuţia culturii internaţionale la coexistenţă şi toleranţă, mesaje pe care Emiratele Arabe Unite le-au evidenţiat în ultimii ani şi care stau la baza Acordului Abraham.

Această perioadă coincide cu Ramadamul, luna în care musulmanii comemorează revelaţia Coranului şi postesc fără mâncare şi băutură în timpul orelor însorite ca mijloc de a se apropia de Dumnezeu şi de a cultiva autocontrolul, recunoştinţa şi compasiunea, aşa că iubitorii de arta din Emiratele Arabe Unite se retrag seara la Muzeul The Crossroads of Civilization in Dubai pentru a admira operele artiştilor români, Marcel Guguianu, veritabil reper al vieţii artistice românesti, şi Alex Marinete, sculptorul de scări către cer.

„Am început cu răsăritul soarelui, când s-a deschis Expo, iar ceremonia de închidere coincide de perioada apusului. Dar acesta nu este sfârşitul. Este începutul a ceva nou“, a fost declaraţia făcută de Amna Abulhoul, executive creative director Expo Dubai 2020, la finalul evenimentului.

Galerie foto Oana Ivan Gallery AICI