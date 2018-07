Proiectul „Another Europe“, lansat la Londra printr-o expoziţie de fotografie

Oana Stoian, care ne va reprezenta la Londra în cadrul proiectului "Another Europe", este absolventă a Facultăţii de Arte şi Design din Timişoara

România este reprezentată în cadrul acestui proiect de tânăra fotografă Oana Stoian, unul dintre finaliştii ediţiei din acest an a Sony World Photography Awards, cea mai mare competiţie de profil din lume.

Proiectul, curatoriat de artistul britanic Hamish Park şi organizat de Institutul Cultural Român în parteneriat cu Forumul Cultural Austriac, EUNIC Londra (Reţeaua Institutelor Culturale Naţionale din Uniunea Europeană) şi Reprezentanţa Comisiei Europene în Marea Britanie, reuneşte 28 de fotografi care, prin opera lor, reflectează asupra unor tradiţii culturale care sunt în pragul dispariţiei. Printre participanţi, alături de reprezentanta României, se numără: Jean Back (Luxembourg), Gerry Balfe Smith (Irlanda), Jelena Blagović (Croaţia), Paulo Catrica (Portugalia), Emil Danailov (Bulgaria), Joanna Demarco (Malta), Alvaro Deprit (Spania), Tamas Dezso (Ungaria), Jeanette Hagglund (Suedia), Nina Korhonen (Finlanda), Astrid Kruse Jensen (Danemarca), Petra Lajdova (Slovacia), Marketa Luskacova (Republica Cehă), Marlot & Chopard (Franţa), Adam Panczuk (Polonia), Klaus Pichler (Austria), Romualdas Požerskis (Lituania), Birgit Püve (Estonia), Simon Roberts (Marea Britanie), George Tatakis (Grecia), Andrej Tarfila (Slovenia), Andreas Trogisch (Germania), Thodoris Tzalavras (Cipru), Iveta Vaivode (Latvia), Els van den Meersch (Belgia), Massimo Vitali (Italia) şi Henk Wildschut (Olanda).

„Puţine persoane nu vor înţelege simbolismul acestei expoziţii. Este un exemplu al uneia dintre multele forme de cooperare încurajate şi dezvoltate de către statele Uniunii Europene de-a lungul deceniilor. În acest An European al Patrimoniului Cultural, aducem în Londra o prezentare a talentului fotografic european. Mulţi dintre artiştii ale căror lucrări sunt expuse vor fi cunoscuţi publicului larg, alţii mai puţin, însă toţi şi-au adus contribuţia prin propria lor interpretare a patrimoniului cultural”, afirma curatorul Hamish Park.



ICR Londra este membru fondator al EUNIC Londra şi a fost implicat, de-a lungul anilor, în majoritatea proiectelor şi programelor permanente ale asociaţiei, coordonând, printre altele, direct programul „Conferinţa internaţională de diplomaţie culturală a EUNIC Londra”.

Oana Stoian a absolvit studiile de licenţă în 2015 la secţia de Foto-Video a Facultăţii de Arte şi Design din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara şi, în prezent, urmează studii de masterat în Grafică Publicitară. În luna decembrie 2015 a avut prima expoziţie personală de fotografie, intitulată '87 - dialoguri între alb şi negru' şi deschisă la Casa de Cultură a Studenţilor din Timişoara. La începutul acestui an, Oana Stoian a fost unul dintre finaliştii competiţiei Sony World Photography Awards, fiind selecţionată la categoria ''Professional'', secţiunea ''Art'', cu seria de fotografii alb-negru “How to think inside a box“.