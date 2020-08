Prezenţe româneşti, la cel mai important festival de scurtmetraje din Danemarca

Scurtmetrajele Totul pentru Riana, 2020 (eng. Everything for Riana), regia Mihai Dragolea şi Celed, 2019 (eng. Minion), regia Anghel Damian au fost selectate dintr-o listă de 2.945 de scurtmetraje şi împreună cu alte 129 filme vor concura pentru premiile oferite de festival, câştigătorul având şansa să intre în competiţia Premiilor Academiei Americane de Film. Ediţia din acest an, sprijinită de Institutul Cultural Român din Stockholm, presupune măsuri suplimentare de siguranţă şi va avea evenimente şi proiecţii în sălile de cinema. De asemenea, festivalul va include şi o variantă online, toate filmele selectate putând fi vizionate pe teritoriul danez, pe platforma pusă la dispoziţie de festival. Cei doi regizori români vor participa la sesiuni de Q&A. La ceremonia de deschidere din 24 august va fi prezent şi Alteţa Sa Regală Principele Moştenitor Frederik al Regatului Danemarcei.

Scurtmetrajul Totul pentru Riana va concura la categoria Documentare şi va fi difuzat în cadrul festivalului pe 24 şi 27 august. Filmul urmăreşte povestea Amaliei, o tânără mamă ce luptă pentru viaţa nou născutei sale fice Riana, într-un spital din Bucureşti, în timp ce tatăl, Kalo, a plecat în Italia pentru a câştiga bani rapid pentru familie.

Scurtmetrajul Celed va concura la categoriile Tineri şi în Competiţia Principală, fiind proiectat în cadrul festivalului, în perioada 25-29 august. Filmul scris şi regizat de Anghel Damian surprinde momente din viaţa unui băiat de 7 ani, ajutor de cioban, nevoit să se maturizeze şi să suporte viaţa la stână pentru a supravieţui.

Înfiinţat în anul 1975, Festivalul Internaţional de Film de la Odense este cel mai vechi şi mai cunoscut festival de scurtmetraj din Danemarca, şi unul dintre cele mai importante festivaluri de film din spaţiul scandinav, având la ediţia de anul trecut un public de 35000 de spectatori. https://filmfestival.dk/en/film/

Parteneriatul cu Festivalul Internaţional de Film de la Odense este unul cu tradiţie, ICR Stockholm sprijinind pentru a patra oară, din 2015, prezenţele româneşti din cadrul festivalului.

Mihai Gavril Dragolea (n. 1989, foto) este regizor de film documentar şi asistent la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca. A realizat documentare de scurt, mediu şi lungmetraj care au fost difuzate la unele dintre cele mai importante festivaluri din Europa (Jihlava IDFF, TIFF, Odense IFF). Documentarele sale se concentrează pe lumea marginalilor şi a celor care nu sunt reprezentaţi în mass-media, încercând să aducă spectatorului o versiune nouă asupra realităţii.Printre filmele sale se numără: Roboţelul de Aur, 2015, produs de Vagabond Film; PhoeniXXX, 2017, produs de Vagabond Film; O lună din viaţa lor, 2017, produs de dela0.ro şi Totul pentru Riana, 2020, produs de Vagabond Film şi deFilm.

Anghel Damian (n.1991, foto) este actor, scenarist şi regizor. A debutat ca actor în scurtmetraje, cărora le-au urmat colaborarea din serialul TV Îngeri pierduţi şi lungmetrajul Roxanne, 2013, regizat de Vali Hotea, în care a avut un rol secundar. A fost distins cu Premiul pentru Cel mai bun actor de comedie la Gala teatrală HOP, în 2013. Din 2014, a început să scrie scenarii de teatru şi film, prima producţie de lungmetraj după scenariul său fiind animaţia Călătoria fantastică a Maronei, 2019, regia Anca Damian. Din 2017 este actor al Teatrului de Comedie din Bucureşti. Primul său scurtmetraj, Michelangelo, a avut premiera în 2018 la TIFF, unde a câştigat Premiul Special al Juriului. Celed este cel de-al doilea scurtmetraj regizat de el, realizat cu sprijinul unei burse „Lucian Pintilie“, distins cu Premiul Special al Juriului la TIFF. Din 2019, Anghel Damian este principalul scenarist al serialului pentru televiziune Vlad.