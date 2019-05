Preşedintele ICR, Liliana Ţuroiu, despre turneul Stradivarius 2019: „Ce rămâne cu adevărat important este de găsit în minţile şi în inimile publicului“

Ca element de noutate, programul din acest an al Turneului Internaţional Stradivarius – „VIVE LA MUSIQUE !” include harpa, alături de muzica viorii, într-o formă unică şi nouă de interpretare. Concertul de vioară şi harpă propune o combinaţie sonoră mai puţin obişnuită pe scenele de concert, iar dansul contemporan, cu actorul Lari Giorgescu, vine să susţină vizual tabloul compoziţiilor româneşti foarte cunoscute, dar şi piese contemporane, compuse exclusiv pentru acest turneu, de compozitoarea Sabina Ulubeanu, precum şi celebrele piese clasice franceze.

Programul conţine lucrări de George Enescu –Balada, Béla Bartók - 6 dansuri romanesti, Camille Saint-Saëns- Cygne, Camille Saint-Saëns - Fantaisie op. 124, Jules Massenet- Méditation, Camille Saint-Saëns - Introduction et Rondo Capriccioso, Sabina Ulubeanu - Pas Encore - piesă contemporană, compusă special pentru acest proiect, Maurice Ravel – Tzigane.

Ca în fiecare an, Turneul Internaţional Stradivarius este dedicat unei cauze sociale şi de interes public, iar în acest an sprijină initiativa ONGului „Dăruieşte Viaţă. Investeşte în fericire“ pentru a contribui la construcţia Primului Spital de Oncologie şi Radioterapie Pediatrică.

- vioară. Cariera muzicală fructuoasă a lui Alexandru se construieşte de la debutul său, în 1985, în concerte de succes susţinute în întreaga lume, în săli precum Théâtre des Champs Elysées - Paris, Carnegie Hall - New York, Metropolitan Arts Centre – Tokio sau pe scena muzicală a Cadogan Hall împreună cu Royal Philharmonic Orchestra, sub bagheta unor maeştri, precum Valery Gergiev, Kurt Masur sau Christoph Eschenbach. Angajamentul pe care şi l-a asumat în momentul în care a primit vioara Stradivarius Elder-Voicu, în 2007, a fost acela de a familiariza un număr cât mai mare de români cu sunetul splendidului instrument. După o serie aproape neîntreruptă de concerte desfăşurate în România şi în lume, numele violonistului şi al viorii sale au devenit sinonime perfecte. Alexandru consideră că neconvenţionalul, ca îmbinare între profesionalism şi inovaţie este cheia pentru a ajunge la publicul larg, drept pentru care a devenit protagonistul unor evenimente–pilot în lumea muzicală românească: a cântat pe Stradivarius într-o staţie de metrou, pentru a dovedi că există o însemnată receptivitate pentru muzica de calitate; a cântat într-o pădure pentru a milita împotriva exploatării iraţionale a domeniului forestier. Alexandru Tomescu nu se rezumă doar la a cânta în faţa publicului său, ci cultivă un dialog intens cu acesta. Alexandru Tomescu realizează, de 12 ani, în Turneul Stradivarius, proiect pe care l-a iniţiat şi pe care îl continuă an de an, în luna mai şi iunie, ducând muzica clasică în toate zonele ţării. Totodată se implică în acţiuni sociale şi de interes public, iar cel mai important proiect pe care îl derulează de cinci ani, este seria de activităţi culturale şi educaţionale de la Academia de Muzică şi Arte frumoase de la Mihăileni/Botşani. Aici au loc an de an o serie de Master Classuri pentru tinerii muzicieni care trăiesc şi studiază în ţară şi străinătate dar şi pentru tinerii din zona Mihăileni/Botoşani, Suceava,Iaşi, Piatra-Neamt. Este ambasador al campaniei Radio România Muzical – „5minute de muzică clasică” şi este angajat solist concertist permanent de elită a Orchestrei Naţionale Radio Bucureşti. Alexandru Tomescu a câştigat, în urma concursului organizat de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale şi Filarmonica „George Enescu”, în noiembrie 2018, dreptul de a cânta pe Vioara Stradivarius Elder-Voicu, Obiect de Patrimoniu Naţional, Categoria Tezaur încă 5ani.