Pianista Elisabeth Leonskaja, invitată în anul „Beethoven 250“  la  Filarmonica „George Enescu“

Elisabeth Leonskaja, care de mai multe decenii se numără printre cei mai renumiţi pianişti ai epocii noastre, a fost descrisă drept „leoaica pianului”, „la dernière grande Dame de l'Ecole Soviétique” sau „Anti-Diva”. „Pe lângă autodepăşire, exigenţă, pasiune şi inteligenţă, artista se plasează printre cei mai mari, nu numai de astăzi ci din întreaga epocă: alături de o Clara Haskil sau de un Lipatti, având în plus modernitatea”, scria revista muzicală „Diapason“ (Paris). Elisabeth Leonskaja a slujit cu credinţă muzica în spiritul tradiţiei marilor muzicieni sovietici ca David Oistrach, Sviatoslav Richter şi Emil Gilels, care au avut în vedere în primul rând respectul pentru chintesenţa muzicii, deşi au activat într-un climat politic foarte dificil. Modestia sa aproape legendară îi accentuează timiditatea, dar, imediat ce intră pe scenă, publicul percepe forţa care a susţinut-o permanent în devotamentul său faţă de muzică.

Orchestra simfonică a Filarmonicii "George Enescu" va mai avea în program, joi şi vineri, în Sala Mare a Ateneului Român, Uvertura Egmont şi Simfonia nr. 4, în si bemol major, op. 60 de Ludwig van Beethoven. La 250 de ani de la naştere, compozitorul german, născut în decembrie 1770 la Bonn, este sărbătorit în întreaga lume. Ludwig van Beethoven (1770-1827) a fost întemeietorul unei ere noi în muzică, creaţiile sale fiind o punte între clasicism şi romantism. În 2020, „an Beethoven“, Filarmonica „George Enescu“ îi dedică nemuritorului creator numeroase concerte.

Horia Andreescu (foto) întreţine o relaţie specială cu Filarmonica „George Enescu” de la debutul său din anul 1987. Până în 2010, pentru mai bine de 18 ani, a fost Directorul Artistic şi Dirijorul Şef al Orchestrelor şi Corurilor Radio România. În anii '80 şi '90 a fost Dirijor Invitat Permanent al unor importante ansambluri germane: Orchestra Radio din Berlin, Filarmonica din Dresda şi Capela de Stat din Schwerin.

Recunoscut mai ales pentru interpretările de referinţă ale capodoperelor lui Haydn, Beethoven, Berlioz sau Bartók şi pentru relaţia privilegiată pe care o are cu superstarurile artei interpretative, Horia Andreescu este, în acelaşi timp, un remarcabil promotor al muzicii noi şi al tinerelor talente. Este frecvent invitat să participe la jurizarea unor competiţii internaţionale, iar prin activitatea sa de profesor asociat al Universităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti contribuie esenţial la creşterea noilor generaţii de instrumentişti şi dirijori. De-a lungul timpului, a dirijat ansambluri de excepţie precum Orchestra Gewandhaus din Leipzig, Capela de Stat din Berlin, Opera Comică din Berlin, Orchestra Simfonică din Londra, Filarmonica Regală din Londra, Orchestra Naţională a Rusiei, Orchestra Simfonică BBC Scotland, orchestrele simfonice din Viena, Ierusalim, Rejkjavik, Alabama şi Taipei, orchestrele radio din Viena, Leipzig, Hamburg, Köln, Copenhaga, Madrid, Katowice, Sofia şi Ljubljana, cele trei ansambluri ale Radioului Olandez, orchestrele filarmonice din Amsterdam, Stuttgart, Budapesta, Johannesburg şi Nagoya, orchestrele de cameră din Israel şi Olanda, Orchestra Arenei din Verona, Collegium Musicum Copenhaga şi ansamblul Modern din Frankfurt.





Născută la Tbilisi, în Georgia, într-o familie rusă, Elisabeth Leonskaja a fost considerată copil-minune şi a concertat pentru prima dată la vârsta de 11 ani. Talentul său excepţional i-a deschis porţile Conservatorului din Moscova. În timpul studiilor a obţinut premii la concursurile internaţionale de prestigiu printre care Enescu, Marguerite Long şi Regina Elizabeth. Muziciana s-a format sub îndrumarea lui Sviatoslav Richter, colaborarea cu maestrul contribuind în mod decisiv la dezvoltarea carierei sale. Recunoscând talentul de excepţie, marele pianist a invitat-o pe tânăra solistă să cânte împreună cu el în duet. Colaborarea pe scenă şi prietenia personală dintre Sviatoslav Richter şi Elisabeth Leonskaja a durat până la dispariţia maestrului în 1997. În 1978 pianista a părăsit Uniunea Sovietică şi s-a stabilit la Viena. Interpretarea sa remarcabilă de la Festivalul de la Salzburg din 1979 a reprezentat debutul carierei sale concertistice în ţările occidentale. Elisabeth Leonskaja a concertat cu aproape toate orchestrele importante din lume. Numeroasele sale înregistrări au fost distinse adesea cu premii, cum ar fi Caecilia Prize pentru discul cu sonatele de pian de Brahms sau Diapason d'Or pentru înregistrarea lucrărilor de Liszt. Alte discuri importante includ concertele pentru pian de Ceaikovski cu New York Philharmonic Orchestra sub conducerea lui Kurt Masur, concertele pentru pian de Chopin cu Czech Philharmonic Orchestra şi Vladimir Askenazy şi concertele pentru pian de Şostakovici cu Saint Paul Chamber Orchestra. În Austria, a doua sa patrie, meritele excepţionale ale pianistei au fost recunoscute prin acordarea unor importante distincţii: Elisabeth Leonskaja este Membru de onoare la Konzerthaus din Viena şi în 2006 i-a fost decernată distincţia Austrian Cross of Honor, First Class pentru serviciile deosebite aduse vieţii culturale, aceasta fiind cea mai înaltă distincţie de acest fel din Austria.

PROGRAM

Joi, 6 şi Vineri, 7 februarie ora 19, Ateneul Român

Concert vocal-simfonic

Orchestra simfonică a Filarmonicii "George Enescu"

Beethoven 250

Dirijor

HORIA ANDREESCU

Solistă

ELISABETH LEONSKAJA

Ludwig van Beethoven

Uvertura Egmont

Concertul nr. 2, în si bemol major, pentru pian şi orchestră, op. 19

Simfonia nr. 4, în si bemol major, op. 60

Biletele se pot procura de la Casa de Bilete a Ateneului Român.