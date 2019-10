Participarea României la Festivalul Internaţional de Orgă Terra Sancta, în Grecia, Cipru, Iordania şi Israel

Festivalul Internaţional de Orgă Terra Sancta, organizat de reprezentanţa Bisericii Catolice din Israel, Custodia Terrae Sanctae, este unul dintre cele mai prestigioase festivaluri de profil din Israel. Ediţia 2019 va avea loc în lăcaşuri de cult din Grecia, Cipru, Iordania şi Israel. Vor participa artişti din Italia, Ungaria, Grecia şi România.

Erzsébet Windhager-Geréd a absolvit cursurile Departamentului de Orgă al Academiei de Muzică Gheorghe Dima din Cluj, sub îndrumarea prof. Ursula Philippi. Şi-a continuat studiile la Universitatea de Muzică din Viena cu Michael Rădulescu şi Peter Planyavsky, unde a absolvit magna cum laude specializareaOrgă şi muzică bisericească, studii pe care apoi le-a aprofundat la clasa lui Olivier Latry şi Michel Bouvard la Conservatorul din Paris. Prof. Windhager-Geréd este laureată a numeroase premii şi burse de specialitate, printre acestea Organ Competition Bruges, Stiftung St. Severin Austria, Fondation Meyer London, Mecenat Musical Paris. În perioada 2005-2017 a activat ca profesor de orgă, improvizaţie şi cor la Universitatea Babeş – Bolyai din Cluj. În prezent este organist la Lutherische Stadtkirche din Viena.

Programul recitalurilor:

• Marţi, 22 octombrie 2019, ora 18:00 – Yaffo, Biserica St.Peter

Program

Johann Jakob Froberger (1616-1667): „Toccata I” dinLibro secondo 1649, FbWV 101

Daniel Croner (1656-1740): Praeambulum dinTabulatura prima (1681)

Johann Sebastian Bach (1685-1750):Allein Gott in der Höh´sei Ehr, BWV 711

Erzsébet Windhager-Geréd (*1973): Improvizaţii

Johann Jakob Froberger: „Toccata V Da sonarsi alla Levatione” dinLibro secondo 1649, FbWV 106

Valentin Bakfark (1507-1576):Fantasia I în Re

Johann Kaspar Kerll (1627-1693):Passacaglia

Johann Jakob Froberger:Canzon I, FbWV 301

Erzsébet Windhager-Geréd (*1973): Improvizaţii

Johann Sebastian Bach: din Clavierübung III, Allein Gott in der Höh´sei Ehr - canto fermo in alto (a 3 voci), BWV 675

Johann Kaspar Kerll (1627-1693): Toccata 4, cromatica con durezze e ligature

Johann Kaspar Kerll: Toccata 3

• Miercuri, 23 octombrie 2019, ora 18:00 –Nazareth, Catedrala Bunei Vestiri

Program

Johann Sebastian Bach (1685-1750):Praeludium şi Fugă in Mi bemol, BWV 548

Robert Schumann (1810-1856): din cinci piese în formă canonică - Innig Op.56, Nr. 4

Erzsébet Windhager-Geréd (*1973): Improvizaţii

Cèsar Franck (1822-1890):Corala nr. 1 în Mi major, FWV 38

Erzsébet Windhager-Geréd (*1973): Improvizaţii

Tudor Ciortea (1903-1982):Abendlied (Gebet) - (in canone all´ottava per augmentationem)

Thierry Escaich (*1965):Èvocation II

• Joi, 24 octombrie 2019, ora 18:00 – Ierusalim, Biserica Mântuitorului (lângă Poarta Nouă din Oraşul Vechi)

Program

Johann Sebastian Bach (1685-1750):Praeludium şi Fugă in Mi bemol, BWV 548

Robert Schumann (1810-1856): din cinci piese în formă canonică - Innig Op.56, Nr. 4

Erzsébet Windhager-Geréd (*1973): Improvizaţii

Cèsar Franck (1822-1890):Corala nr. 1 în Mi major, FWV 38

Erzsébet Windhager-Geréd (*1973): Improvizaţii

Tudor Ciortea (1903-1982):Abendlied (Gebet) - (in canone all´ottava per augmentationem)

Olivier Messiaen (1908-1991): dinLa Nativité du Seigneur –“Dieu parmi nous”

