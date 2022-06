„Ora spaniolă” şi „Copilul şi vrăjile” în regia lui Tompa Gábor, la Bucharest Opera Festival, pe 26 iunie

Seara, în regia semnată de Tompa Gábor şi conducerea muzicală a lui György Selmeczi, aduce pe scenă două opere rar auzite la noi, „Ora spaniolă” şi „Copilul şi vrăjile” de Maurice Ravel, a căror premieră pe ţară a avut loc în anul 2018.

Fiind singurul teatru muzical în limba maghiară din ţara noastră, mai mult, singura instituţie de operă din lume a unei minorităţi, Opera Maghiară prezintă spectacole din toate genurile muzicale – operă, operetă sau musical –, pentru a satisface gusturile unui public divers. Cu acest spirit şi din această serie de creaţii valoroase fac parte şi cele două titluri mai puţin cunoscute, „Ora spaniolă” şi „Copilul şi vrăjile” de Maurice Ravel. Gábor Tompa, regizorul şi György Selmeczi, dirijorul spectacolelor, sunt ambii absolvenţi ilustri ai şcolii de artă bucureştene. Parcursul lor profesional, succesele înregistrate în lume sunt o dovadă incontestabilă a calităţii mediului capitalei, totodată garantând şi calitatea reprezentaţiilor selecţionate în acest festival. Este o onoare pentru creatorii spectacolului şi pentru toată compania Operei Maghiare din Cluj să prezinte cele două opere mai puţin cunoscute, dar cu o mare valoare artistică „Ora spaniolă” şi „Copilul şi vrăjile” de Maurice Ravel pentru prima oară în Bucureşti.

Bucharest Opera Festival se va desfăşura în perioada 24 iunie – 2 iulie pe scena Operei Naţionale Bucureşti. Festivalul are potenţialul de a deveni un eveniment anual şi va oferi publicului bucureştean ocazia de a cunoaşte performanţele în domeniu ale tuturor instituţiilor naţionale de profil aflate în subordinea Ministerului Culturii, cărora li se alătură ca invitaţi, de această dată, Opera Română Craiova şi Teatrul Naţional de Operă şi Balet „Maria Bieşu” din Chişinău.

Publicul este aşteptat, la încheierea stagiunii centenare, cu o desfăşurare de forţe ce va include 9 spectacole de operă, operetă şi balet programate în 9 seri consecutive, aducând în prim plan 9 orchestre, 7 coruri mixte, 1 cor de copii, 2 companii de balet, zeci de solişti şi dirijori de top ai scenei muzicale actuale, în total aproape 1500 de muzicieni, balerini şi personal artistic şi tehnic prezenţi pe scenă, în fosă şi în culise pentru un regal artistic fără precedent.

Bilete aici şi de la Casa de Bilete a Operei Naţionale Bucureşti.

„Am încercat o acoladă a celor două opere imaginându-le ca fantasma sau visul aceluiaşi copil. Un vis exagerat despre mama care îl tratează cu poate prea multă stricteţe şi prea puţină răbdare atunci când nu îşi face temele. Apar remuşcările, un fenomen extrem de sensibil, pentru că pedeapsa duce la apariţia unor inhibiţii pe termen lung şi poate răni sufletul de copil. Avem aşadar o fantasmă cu jucăriile stricate care se trezesc la viaţă şi se revoltă, apare pe urmă natura ca personaj şi, fireşte, tema libertăţii. La urma urmei îmi doresc ca mama şi copilul să se regăsească la sfârşit. Solista care o interpretează pe Concepcion în „Ora spaniolă” joacă şi rolul mamei din „Copilul şi vrăjile”. „Ora spaniolă” prezintă o complicată relaţie amoroasă á la Feydeau, cu o serie de intrigi şi neînţelegeri prezentate cu umor, în stil comic (…) Iar copilul parcă visează toate acestea ca să se ,,răzbune” pe mama lui. Astfel am legat cele două capodopere, prezentându-le ca visurile, viziunile aceluiaşi copil.” – Gábor Tompa, regizor

„Trebuie să mărturisesc că Opera Maghiară din Cluj s-a angajat la o iniţiativă de nivel european. Repertoriul Operei încorporează o nouă calitate, o nouă atitudine, caracterizată de o interpretare autentică, flexibilă şi extrem de adâncă a materialului. Cred că Opera a trecut la un nou nivel. Doresc ca trupa să îşi continue activitatea la acest nivel şi în viitor. Din punct de vedere muzicologic ne aşteaptă un eveniment de importanţă majoră. Este esenţial ca imaginea noastră asupra literaturii de operă a secolului XX. să fie una autentică şi completă şi să nu credem nicidecum că după Puccini nu s-a mai scris operă. Să nu uităm că nu Ravel are nevoie de interesul nostru, ci memoria noastră lacunară în domeniul istoriei artei are nevoie ca Ravel să sosească în viaţa noastră şi să ne împărtăşească arta sa nemaipomenită.„ – György Selmeczi, dirijor

„Ora spaniolă” are la bază piesa lui Franc Nohain, piesă ce a avut premiera la 28 octombrie 1904, pe scena Teatrului Odeon din Paris. Ravel începe munca la operă la începutul anului 1907, premiera mondială având loc patru ani mai târziu, la 19 mai 1911, pe scena Operei Comice Paris. Acţiunea este plasată în Spania secolului al XVIII-lea, în centrul atenţiei aflându-se cinci personaje, toate în căutarea fericirii. Un deziderat la care se ajunge greu, să recunoaştem. Şi chiar dacă hazul este cel care dă tonul, trebuie menţionat faptul că „Ora spaniolă” este o operă bufă foarte greu de pus în scenă.

Personal consider „Copilul şi vrăjile” / „L’Enfant et les Sortilèges” o operă pentru toate vârstele. Iar asta deoarece în acţiunea celor şapte personaje ne regăsim cu toţii. Este copilăria noastră, sunt visele noastre, sunt isprăvile noastre dacă vreţi, pentru care am fost sau nu pedepsiţi. Copilul lui Ravel este unul neastâmpărat, este unul răsfăţat, este şi unul pedepsit, dar şi unul iubit (momente de neuitat sunt „Bébé a été sage?”, „Ding, ding, ding, ding”, „Oh! Ma belle tasse chinoise”, „Nos blessures”, „Danse des rainettes”, „Il est bon, l’enfant, il est sage”). Colette a scris libretul în numai opt zile, oferind un text extrem de ofertant, ceea ce face din „Copilul şi vrăjile” o operă mult mai atractivă. Să ne bucurăm că aceste două opere sunt puse în scenă la Opera Maghiară din Cluj. Un pas important spre cunoaşterea lor, spre mai buna cunoaştere şi receptare a lui Maurice Ravel în general. Sunt două opere de văzut, de cunoscut şi de aplaudat. Pentru că în „Ora spaniolă” şi „Copilul şi vrăjile”, cheia succesului este în mâinile artiştilor.” - Demostene Şofron

MAURICE RAVEL



L’HEURE ESPAGNOLE

Concepcion - Covacinschi Yolanda

Torquemada - Bardon Tony

Ramiro - Peti Tamás Ottó

Gonzalve - Pataki Adorján

Don Inigo Gomez - Laczkó Vass Róbert

L’ENFANT ET LES SORTILÈGES

Maman - Covacinschi Yolanda

L’Enfant - Veress Orsolya

Le fauteuil; L’arbre - Sándor Árpád

La bergere; Une chouette; Une pastourelle - Pataki Enikő

L’horloge - Peti Tamás Ottó

La théiere - Szabó Levente

La tasse chinoise; La libellulle - Székely Zsejke

Le feu – Kolcsár Katalin

La princesse - Antal Livia

Le petit vieillard; La rainette - Rétyi Zsombor

La chatte; L écureuil - Hary Judit

La chauve-souris - Barabás Zsuzsa

Le rossignol - Vigh Ibolya

Le chat; Un patre - Laczkó Vass Róbert

Cu participarea corului şi orchestrei Operei Maghiare şi a Corului Maghiar de Copii din Cluj

Scenografia şi costumele: Carmencita Brojboiu

Concertmaestru: Barabás Sándor, Ferenczi Endre

Maestru de cor: Kulcsár Szabolcs

Pregătirea muzicală a Corului de Copii - Kálló Krisztián

Corepetitor: Incze G. Katalin, Horváth Zoltán

Coregraf: Jakab Melinda

Regia tehnică: Lőrincz Norbert

Sufleur: Kostyák Júlia

Light design: Maier Sándor

Pirotehnică: Ledniczky Béla

Asistent regizor: Venczel Péter