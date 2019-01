Opera din Paris retrage o invitaţie adresată balerinului Serghei Polunin, în urma unor polemici

Aurélie Dupont, directoarea artistică a departamentului Balet al Operei din Paris, l-a distribuit pe Serghei Polunin în "Lacul lebedelor", dar în final i-a retras invitaţia dansatorului ucrainean, în vârstă de 29 de ani, în acest weekend.

Directoarea a trimis "un mesaj electronic dansatorilor", salutând "artistul talentat", dar recunoscând că "aluziile publice ale lui Polunin nu respectă "valorile" sale, a indicat Opera, contactată de AFP, confirmând o informaţie publicată de Le Figaro.

Supranumit "băiatul teribil al baletului" de când a părăsit prestigiosul Royal Ballet în 2012, Polunin este cunoscut marelui public pentru interpretarea din videoclipul lui Hozier - "Take Me To Church" (2015), realizat împreună cu artistul David LaChapelle şi vizionat de peste 26 de milioane de ori pe YouTube.

Contul de Instagram certificat de dansator, care recent a obţinut naţionalitatea rusă, este asaltat din noiembrie de comentarii pro-Putin şi de remarci cu conotaţii homofobe. Aceste aluzii au provocat de asemenea furia anumitor dansatori de la Operă care, fapt rar, s-au folosit de reţelele sociale pentru a-şi exprima criticile în ultimele zile.

Vineri, Polunin făcea comentarii negative la adresa persoanelor supraponderale, afirmând că el "nu le respectă lenea", comentariu care a fost şteres a doua zi de pe contul urmărit de peste 170.000 de persoane.

La sfârşitul lui decembrie 2018, Polunin, comparat la începutul carierei sale cu Rudolf Nureev, a făcut comentarii la adresa profilului "efeminat" al unor dansatori de balet.