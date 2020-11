Noaptea Muzeelor 2020. Din program: Proiecţie video pe fostul Palat al Poştelor, scriitorii şi actorii în dialog la MNLR, tur virtual la Muzeul Cotroceni

Muzeul Naţional Cotroceni - online

Pentru a marca evenimentul, Muzeul Naţional Cotroceni îşi adaptează programul şi oferta culturală condiţiilor actuale şi lansează, sâmbătă, un tur virtual al Salonului Artelor Decorative, ediţia a XVIII-a, eveniment de tradiţie al muzeului, pentru a permite astfel accesul tuturor la această retrospectivă anuală a artelor decorative.

În expunere figurează artişti consacraţi – Marijana Biţulescu şi Ilie Rusu, cărora li se alătură tinerii artişti Erika Eva Popliceanu, Livia Elena Greaca, Maria Laura Greaca, Tudor Matache, Cosmina Maria Anghel, Alexandru Ranga şi Ioana Stelea.

Secţiunea History conţine o prezentare documentară a cercetării efectuate în anul 2019, ce se regăseşte în volumul bilingv Patrimoniul cultural revizitat. Simpozionul de ceramic Medgidia 1971-1977, realizat de Asociaţia UMA ED România, precum şi povestea formelor de lucru, a matriţelor din spaţiul dedicate Ceramicii al

Combinatului Fondului Plastic, realizate în cadrul Galateea Contemporany Art, intitulată generic 2m3 de istorie.

Salonul Artelor Decorative 2020 a fost curatoriat de Cosmin Năsui şi Georgiana Cozma.

Muzeul „Antipa” - online

Evenimentele vor putea fi urmărite pe pagina de Facebook a instituţiei.

Evenimentul va debuta la ora 19.00 şi se va încheia la ora 23.00, iar vizitatorii virtuali vor putea urmări prezentările făcute de specialiştii muzeului.

În prima întâlnire online a serii, de la ora 19.00, dr. Angela Petrescu va vorbi despre pământul cel mai tânăr al României, Delta Dunării, şi despre cele peste 250 de specii de păsări care cuibăresc aici.

La ora 21.00, în a doua întâlnire online cu dr. Alexandru Iftime, biolog şi muzeograf la Muzeul „Antipa”, publicul va afla de ce Marea Neagră este considerată de unii oceanologi un unicat hidrobiologic şi care sunt speciile de peşti şi de nevertebrate care o populează.

Ediţia online a Nopţii Muzeelor la "Antipa" se va încheia la ora 23.00 cu prezentarea dr. Tiberiu Sahlean despre fascinanta lume a vieţuitoarelor cu sânge rece.

MNLR

Între orele 16.00 şi 20.00, Muzeul Naţional al Literaturii Române marchează Sărbătoarea Europeană a Muzeelor printr-o serie de evenimente organizate în cadrul expoziţiei de bază din Strada Nicolae Creţulescu 8, precum şi prin înregistrări de la Casele Memoriale ale MNLR, menite să ofere participanţilor la eveniment, precum şi vizitatorilor virtuali o experienţă deosebită şi captivantă

Începând cu ora 17.00 şi până la 20.00, publicul este invitat la “Duet - performance!” Scriitorii şi actorii invitaţi de MNLR intră într-un dialog semnificativ cu operele autorilor români ale căror manuscrise, cărţi, obiecte personale sunt expuse în cadrul expoziţiei de bază a MNLR. La fiecare dintre cele patru nivele (parter - poezie, etajul I - proză, mansardă - dramaturgie, demisol - Bucureştiul literar şi artistic), un scriitor şi un actor sau doi actori vor citi şi vor interpreta în dialog fragmente literare aparţinând poeţilor, romancierilor şi dramaturgilor români, iar vizitatorii vor fi invitaţi să ghicească numele autorilor şi titlul operei.

Nora Iuga în dialog cu Lari Giorgescu - poezie

Doina Ruşti în dialog cu Adriana Titieni - proză

Alina Petrică în dialog cu Cezar Grumăzescu - dramaturgie

Ionuţ Chivu în dialog cu Olga Delia Mateescu - Bucureştiul literar şi artistic. Boema bucureşteană

MNIR - online

De Noaptea Muzeelor, Muzeul Naţional de Istorie a României are program obişnuit de vizitare, 9.00 - 17.00 (ultimul acces fiind permis la ora 16.15). Accesul în muzeu va fi, însă, gratuit şi se va realiza prin intrarea din Calea Victoriei 12.

În acest interval orar pot fi vizitate expoziţiile permanente „Lapidarium”, „Copia Columnei lui Traian” şi „Tezaurul Istoric”, precum şi expoziţiile temporare „Muzeul Jucăriilor” şi „NeoNlitic”, cel mai recent proiect expoziţional.

De asemenea, în intervalul orar 17. 30 - 20. 30, pe faţada dinspre strada Franceză a emblematicei clădiri a muzeului, cândva Palatul Poştelor, se va derula o proiecţie video, o bună ocazie pentru vizitatorii Centrului Istoric de a admira expoziţiile Muzeului Naţional de Istorie a României.

Cu prilejul Nopţii Muzeelor, eveniment virtual în acest an, Muzeul Naţional de Istorie a României (MNIR) îşi propune, de asemenea, să ofere vizitatorilor săi o experienţă aparte, adaptată situaţiei sanitare actuale, atât din dorinţa de a onora un eveniment anual tradiţional pentru lumea muzeelor europene şi româneşti, cât şi din preocupare faţă de sănătatea publicului muzeului nostru, dorind, prin respectarea normelor legale sanitare în curs, să contribuim la prevenirea răspândirii virusului Covid-19.

Având în vedere contextul sanitar actual, vă invităm să accesaţi expoziţiile noastre virtuale, permanente şi temporare, atât actuale cât şi din trecut, prezentate în format foto sau sub formă de tur virtual 2D şi 3D.

Tururi virtuale 2D şi 3D - care pot fi accesate de pe paginile mnir.ro (secţiunea Expoziţii şi evenimente - expoziţii permanente - Zona 3D) şi muzeulvirtual.ro.

MARe

Singurul muzeu privat de artă din Bucureşti, MARe/ Muzeul de Artă Recentă se prezintă la Noaptea Muzeelor cu 4 expoziţii: “Hermann Nitsch. Ritualuri/ Rituals” expoziţie temporară - lucrări acţiune şi video; “Din senin/ Out of the Blue”, expoziţie temporară de pictură, desen, sculptură, obiect, instalaţie, lucrări audio şi video); “Diversitate stilistică cu răspundere limitată”, colecţia permanentă (pictură, sculptură, proiecţii video, obiect) şi “Sejur la MARe.

Doru Bucur”, expoziţie temporară de pictură.

Expoziţiile pot fi vizitate şi în timpul programului de lucru, între 11.00 şi 19.00, în preţul biletului de acces.

Qreator

De Noaptea Muzeelor, evenimentul „Art in Motion” prezintă o selecţie de lucrări ale artiştilor Roman Tolici şi Andrei Gamarţ în două variante: una originală, aşa cum a conceput-o artistul, iar cealaltă, în oglindă, într-o versiune animată care oferă privitorului noi perspective asupra lucrării originale.

În cadrul evenimentului live, Roxana Gamarţ, co-fondatoarea Mobius Gallery, va discuta cu cei doi artişti despre operele selectate pentru „Art in Motion”.

Începând cu ora 19.00, publicul este invitat să urmărească pe paginile de Facebook Qreator şi Mobius Gallery un live stream prin care va descoperi moduri diferite de a privi operele artiştilor contemporani Roman Tolici şi Andrei Gamarţ.

Palatul Mogoşoaia

Cea de-a 16 a ediţie a evenimentului Noaptea Europeană a Muzeelor Deschise va avea loc la Palatul Mogoşoaia între orele 10.00-21.00 şi va fi organizată cu respectarea tuturor normelor privind prevenirea contaminării cu noul SARS-CoV-2. Ediţia din acest an se va desfăşura fără public iar toate evenimentele programate vor fi transmise live pe pagina de Facebook - Centrul de Cultură „Palatele Brâncoveneşti”.

Muzeul Universităţii Politehnica

Vizitatorii vor putea vedea în imobilul din strada Gh. Polizu, între orele 16.00 - 20.00, cea mai numeroasă colecţie de instrumente didactice din România, realizată de celebra firmă Ducrete & Cie din Paris, în anul 1886, pentru laboratoarele de fizică şi chimie, Sala de colecţiuni şi Muzeu din cadrul Şcolii Naţionale de Poduri şi Şosele din Bucureşti. „Busola de declinaţiune”, „Aparatul lui Faraday pentru diamagnetism”, „Aparatul lui Müller cu prismă şi lentilă quartz pentru studiul fluorescenţei”, „Metru etalon” confecţionat din alamă şi argint, sunt doar câteva din obiectele expuse.

De asemenea, pot vedea cabinetul de lucru al rectorului Nicolae Vasilescu Karpen, cel mai longeviv rector din istoria Politehnicii Bucureştene (1920-1940), holul de onoare ce prezintă mari profesori din învăţământul politehnic bucureştean, Sala Mare dedicată facultăţilor din cadrul Universităţii Politehnice din Bucureşti (U.P.B.), cu exponate reprezentative şi inedite cum ar fi: „Pompa de benzină şi păcură” folosită în cadrul Facultăţii de Transporturi, machete de avioane utilizate la testele efectuate în Tunelul Aerodinamic din Campusul de la Polizu, dulapul cu substanţe chimice al profesorului Costin Neniţescu, bilete de examen la disciplina Operaţii şi Utilaje din 1964, calculator Felix PC creat ca prototip compatibil cu IBM de U.P.B. între anii 1985 - 1984, cursuri universitare litografiate.

Casele Memoriale „Liviu şi Fanny Rebreanu”, „Ion Minulescu şi Claudia Millian”, „George şi Agatha Bacovia”, „Tudor Arghezi-Mărţişor”, „Anton Pann” sunt deschise publicului între orele 9.00 - 17.00.