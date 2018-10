INTERVIU Naistul Gheorghe Zamfir va cânta joi alături de The Red Guard Choir: „Muzica rusească are puteri tămăduitoare“

"The Red Guard Choir", unicul ansamblu oficial al Gărzii Naţionale a Rusiei, supranumit şi „Corul Preşedintelui” nu ezită să îşi surprindă audienţa cu momente muzicale excepţionale, dar şi cu invitaţi speciali, artişti-fenomen ghidaţi de acelaşi reper profesional, acela de a atinge perfecţiunea în muzică.

Maestrul Gheorghe Zamfir, unul dintre cei mai îndrăgiţi artişti, mesager al poporului român, care a străbătut ca-într-un zbor, asemănător Ciocârliei, toate continentele globului pământesc, fiind deopotrivă sursă de inspiraţie pentru numeroşi muzicieni de notorietate mondială, va adăuga un plus de culoare şi emoţie momentelor muzicale din programul spectacolului de la Bucureşti, în calitate de invitat special.

Pe lângă melodiile tradiţionale din folclorul rusesc, cântecele patriotice de război, hiturile internaţionale sau ariile din opere celebre, care vor încânta publicul pe parcursul celor două ore de spectacol, interpretările maestrului Gheorghe Zamfir la nai în acompaniamentul grupului The Red Guard Choir vor demonstra încă o dată că muzica este universală, că are dimensiune spirituală, că uneşte oamenii şi nu ţine cont de hotare. ”Suntem onoraţi şi în acelaşi timp deosebit de bucuroşi să cântăm alături de marele artist al muzicii universale, Gheorghe Zamfir. ”- a declarat generalul Viktor Eliseev.

„Adevărul“: Când aţi auzit prima dată The Red Guard Choir? Aţi mai cântat alături de acest ansamblu? Ce înseamnă aceasta alăturare intre măiestria dumneavoastră şi muzica acestui ansamblu rusesc?

Gheorghe Zamfir: The Red Guard Choir este o denumire nouă pentru mine. Cu Corul Armatei Ruse m-am întâlnit prima dată în 2008, când am avut o colaborare, prin intermediul Ambasadorului României la Moscova din acea vreme, domnul Constantin Grigore, care îmi cunoştea creaţia şi aflase că am compoziţii muzicale cu text în limba rusă.

De ce este atât de important acest Cor - ansamblu al Gărzii Naţionale a Rusiei, supranumit şi „Corul Preşedintelui”? Ce are deosebit, din punct de vedere muzical, acest Cor faţă de alte ansambluri?

Aceşti muzicieni şi-au câştigat faima în lume prin calitatea actului interpretativ de înaltă ţinută artistică şi muzicală. Repertoriul ales este unul de anvergură şi diversificat, iar ansamblul are o omogenitate aparte, demonstrând abilităţi interpretative formidabile. Fiecare artist din cor are calităţi unice şi poate prelua misiunea de solist în orice moment. Este un cor de elită.

Ce înseamnă spiritul rusesc în muzica de acest gen, dar în general?

Cultura rusă este un reper mondial de foarte multă vreme. Toţi marii artişti ai lumii fie au studiat fie şi-au dorit să fi studiat la înaltele şi renumitele şcoli ruse. Cei care au fost binecuvântaţi cu acest dar, au dat excelenţa în artă şi astfel umanitatea a câştigat enorm. Spiritul rusesc are un strop de nemurire în el.

L-aţi cunoscut pe generalul Viktor Eliseev? Care este misiunea pe care acesta o insuflă către The

Red Guard Choir?

Încă nu l-am cunoscut dar, după acest concert, mi-ar face o mare plăcere să discutăm despre viziunea sa muzicală şi să-i înmânez câteva lucrări muzicale scrise de mine, pentru cor de bărbaţi şi nai, cu text în limba rusă. Cred că ar putea deveni un proiect cu viitor cert.

Ce va avea specific recitalul dumneavoastră din spectacol? Ce moment deosebite aţi pregătit pentru publicul de la Sala Palatului? Ce repertoriu aţi ales? Ce înseamnă aceasta îngemănare a celor doua registre muzicale, naiul dumneavoastră acompaniat de Cor?



Ce voi interpreta este o surpriză. Eu am compus multe lucrări pentru nai şi cor bărbătesc. Şi în perioada Sărbătorilor de Iarnă folosesc această formulă de spectacol pentru colindele noastre extraordinare. Această îngemănare, aşa cum o numiţi, este extraordinară prin coloristica şi energia transmisă publicului. Muzica astfel interpretată capătă miez, capătă multă substanţă şi emoţionează profund.

Măiestria dumneavoastră, alături de acompaniamentul Corului, va aduce o dimensiune spirituala

concertului? Ce înseamnă aceasta dimensiune spirituală pe care o aduce muzica, în viziunea

dumneavoastră?

Tot ce ţine de nai şi de interpretarea la acest instrument iniţiatic are o dimensiune profund spirituală. Naiul purifică spiritul uman. Sunetul lui este cel mai clar şi pur de pe planetă. Nu poate fi decât o bucurie a sufletului să-l asculţi şi să te purifici în acelaşi timp. Sunetul acestui instrument are puterii tămăduitoare, de aici şi acest sentiment de înălţare spirituală pe care ascultătorii nu au ştiut cum să-l definească mai exact şi l-au numit ”vrajă”, ”magie”, un sentiment plăcut, profund şi inexplicabil pe care ni-l dăruieşte muzica de calitate.

Cum punctează naiul doinele de jale, bocetele, cântecele de leagăn? Ce emoţie aduce acest

instrument, în interpretarea dumneavoastră, către publicul care vă asculta? De ce aţi ales sa cântaţi la nai, cum l-aţi descoperit?

Din totdeauna omul a simţit nevoia să se exprime, pentru că prea plinul din el ar fi dat pe dinafară şi i s-ar fi rupt „baierele sufletului”, aşa cum spun unele versuri din folclor. Atunci a găsit un mod ideal de a transforma energia acestor sentimente în ceva plăcut şi nu în ceva nociv. Folclorul nostru milenar stă dovadă vie a ceea ce a suferit acest popor de-a lungul istoriei. Poporul acesta a găsit mereu resurse de a supravieţui şi atunci când i-a fost cel mai greu. Doinele de jale şi bocetele au devenit icoana celor pierduţi în lupte sau la plug. Cântecele de leagăn, sunt mângâierea celor care reprezentau speranţa zilei de mâine şi a unei bătrâneţi liniştite lângă copii.

Naiul exprimă cel mai bine aceste sentimente profund umane, iar publicul rezonează cu sunetul acestuia regăsindu-se pe el în toate sentimentele şi emoţiile trăite de-a lungul vieţii. Comuniunea Nai – Om este definitivă şi irevocabilă.

Ce înseamnă sincretismul artistic spre care v-aţi deschis, având în vedere că faceţi muzică, scrieţi şi pictaţi?

Orice artist vizează, ţinteşte perfecţiunea în artă. Când simţi că arta interpretativă nu-ţi este de ajuns în a te exprima, te cheamă penelul, dacă nici lumina, umbra şi culoarea nu au suficient potenţial de exprimare pentru efervescenţa ta interioară, foloseşti verbul. În oricare ordine le-aţi pune, ecuaţia sincretică rămâne mereu valabilă.

Ce proiecte pregătiţi in continuare?

Cel mai urgent proiect este înregistrarea Requiemului Roman, compus de mine în această vară, Requiem dedicat tuturor eroilor neamului acesta, de când s-a înfăptuit Unirea cea mare, dar şi celor de dinaintea ei. În acelaşi timp înregistrez cu un compozitor de la Hollywood, Elia Cmiral, o Suita pentru nai şi orchestra simfonică, compusă de el special pentru mine, o lucrare absolut deosebită. Apoi voi da curs unei invitaţii de suflet, a patra de acest fel, la Vatican, în luna decembrie, pentru celebrul Concert Papal de Crăciun şi ulterior voi pleca în China, la invitaţia Conservatorul de Muzică din Xi'an, pentru un concert şi un Master Class, pentru că în China, sunetul naiului este considerat ca fiind unul „ceresc", unde forma embrionară a naiului a apărut încă în timpul domniei împăratului Huang Di, suveranul strămoş al chinezilor, de acum aproape 5000 de ani. Dar mai întâi să ne revedem cu bine la Concertul de la Sala Palatului, susţinut împreună cu ansamblul rus The Red Guard Choir, în data de 18 octombrie, de la ora 20:00.

Personalitatea artistică a marelui artist Gheorghe Zamfir nu mai are nevoie de nicio prezentare. O viaţă de om dăruită muzicii universale, naiului, folclorului românesc, naturii şi multor altor pasiuni ca scrisul şi pictura, fac din maestrul Gheorghe Zamfir unul dintre cei mai remarcabili artişti ai planetei. Gheorghe Zamfir este văzut şi ca un inovator al naiului, el a modificat naiul clasic cu 20 de tuburi, adăugând încă doi, cinci, opt sau zece tuburi. Astfel, el a lărgit domeniul tonal al instrumentului şi a reuşit să interpreteze doinele de jale, bocetele, cântecele de leagăn sau chiar unele inflexiuni ale vocii. Gheorghe Zamfir, autor a peste 300 de lucrări în stil folcloric, cameral, coral, vocal, instrumental şi simfonic; a vândut peste 120 de milioane de discuri în toată lumea, are peste 160 de albume înregistrate, şi peste 100 de discuri de aur şi de platină, alături de nenumarate distincţii şi onoruri la nivel mondial.

Biletele pentru acest spectacol au fost puse în vânzare şi pot achiziţionate la preţuri variabile în funcţie de categoria de loc, după cum urmează Cat.IV – 65 lei, Cat.III – 90 lei, Cat.II – 140 lei, Cat.I – 200 lei şi VIP – 300 lei. Acestea sunt disponibile atât online pe www.ticketnet.ro, www.eventim.ro, www.bilet.ro, sau www.startickets.ro cât şi la casa de bilete a Sălii Palatului sau în magazinele partenere Eventim - Orange, Vodafone, Germanos, Librariile Carturesti, Humanitas, magazinele Carrefour şi benzinăriile OMV.