MUSICAL Horia Brenciu: „Soţiei mele îi răspund numai din versurile din My Fair Lady”. Anca Ţurcaşiu spune că rolul ei este un contre-emploi

Noul musical în care joacă i-a acaparat lui Horia Brenciu atât viaţa profesională, pentru că repetă pentru rolul profesorului Higgins şapte zile din şapte, cât şi pe cea... personală, deoarece a ajuns să-i vorbească soţiei lui numai în versurile din My Fair Lady. „Mă trezesc cu ariile, mă culc tot cu ariile. Le visez, iau masa cu ele, fac duş cu ele, numai la ele mă gândesc. Soţiei mele am început să-i răspund numai din versurile din My Fair Lady, iar copiii mei ştiu că atunci când tata se ceartă singur, în camera lui, doar îşi repetă rolul”, povesteşte amuzat Horia Brenciu, cel care intră în pielea profesorului Higgins în spectacolele care se vor juca între 21 şi 24 martie la Sala Epika de la Grand Cinema & More din Băneasa Shopping City.

FOTO: Miluţă Fluieraş

Dorinţa de a se ridica şi de această dată la nivelul aşteptărilor pe care publicul le are de la el îl face pe neobositul Horia să fie şi mai în priză decât de obicei. „De când mi s-a oferit partitura asta, n-am mai lăsat scriptul din mână, asta şi pentru că încerc, în acest scurt răstimp, să ajung la nivelul artistic al colegilor mei: Adrian Nour, Ernest Fazekas, Irina Baianţ, Ana Maria Georgescu, Anca Ţurcaşiu şi mulţi alţii”, declară Horia.

Nu doar colegii de scenă impun o stachetă înaltă, ci şi toţi membrii din echipa de producţie. „Exigenţa lui Răzvan Dincă, regizorul producţiei, este proverbială. Şi dacă mai adaug şi discuţiile muzicale pe care le am cu Daniel Jinga, ei bine, am tot atâtea motive să încerc să mă depăşesc”, mărturiseşte Horia Brenciu.

Anca Ţurcaşiu: Rolu Mrs. Higgins mă solicită foarte mult pentru că este un contre-emploi

Fotocredit: Mircea Marinescu

Adevărul: Care a fost provocarea personajului Mrs Higgins? Care sunt accentele pe care le-ai trasat in întruchiparea acesteia?



Anca Ţurcaşiu: Rolul Mrs. Higgins este o provocare pentru mine şi este foarte ofertant. Mă solicită foarte mult pentru că este un contre-emploi, am altă vârstă decât personajul pe care îl interpretez în „My Fair Lady”. În plus, mă bucur în fiecare zi la repetiţii de reîntâlnirea cu regizorul Răzvan Ioan Dincă şi cu minunata coregrafă Violeta Dincă, iar revederea cu Horia Brenciu şi la My Fair Lady, în calitate de fiu de această dată, este o altă noutate. Şi, bineînţeles, o altă provocare



Ce înseamnă experienţa de a juca/ cânta in „My Fair Lady”? Dar in „Mamma mia"? Care ar fi deosebirile dintre cele doua musicaluri in viziunea regizorala?



Nu există nicio asemănare între cele două musicaluri şi fiecare înseamnă o altă provocare, partitură, poveste, personaj… Ambele sunt o experienţă extraordinară, de neratat într-o viaţă de actor. Consider că şansa care mi s-a acordat, ca eu să fiu cea care joacă în aceste producţii, este una imensă.



Ce a insemnat să lucrezi cu Răzvan Ioan Dincă?



Să lucrez cu regizorul Răzvan Ioan Dincă înseamnă încă nişte luni de şcoală adevărată, de teatru. Pentru că, datorită lui şi indicaţiilor sale, am descoperit nişte valenţe uriaşe în mine, am fost provocată într-un mod cu totul inedit să pătrund în adâncul fiintei personajului. Îl ascult fascinată de fiecare dată, uimită, şi chiar dacă nu e o scenă în care joc eu, rămân la repetitii să-l urmăresc şi să învăţ.



Cat de necesar este sa se faca musical in Romania? Cum v-ati raportat la producţiile internaţionale? Ce aduce nou spectacolul lui Razvan Ioan Dinca?



Consider că este foarte necesar, musicalul este un anumit tip de spectacol care se dezvoltă şi în România din ce în ce mai mult. Din punctul meu de vedere, este un act artistic complex, aduce pe scenă şi combină mai multe forme de expresie – de la interpretare actoricească, la talente vocale reale, coregrafii, dans.



Ce proiecte aveţi în continuare?



Joc în multe spectacole şi mă bucur de mai multe proiecte foarte frumoase. În prezent, în paralel cu aceste două musicaluri, sunt prezentă în alte cinci spectacole de comedie în teatrele din Bucureşti.

FOTO: Miluţă Fluieraş

Biletele pentru musicalul My Fair Lady, care se va juca la sala Epika de la Grand Cinema & More din Băneasa Shopping City, sunt disponibile pe pe www.grandentertainment.ro, www.iabilet.ro şi pe www.myfairladythemusical.ro. Cele şase spectacolele se vor juca astfel:

PROGRAM

Joi, 21 martie, de la 20:00

Vineri, 22 martie, de la 20:00

Sâmbătă, 23 martie, de la 15:00 şi de la 20:30

Duminică, 24 martie, de la 15:00 şi de la 20:30

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: