Metropolitan Opera transmite online, gratuit, spectacole-capodoperă din ultimii 14 ani

"Siguranţa şi securitatea publicului şi a angajaţilor noştri este cea mai mare prioritate a Met'', iar prin anularea performanţelor respectăm recomandările autorităţilor, ale Ministerului Sănătăţii şi ale Centrelor pentru Controlul Bolilor (CDC), se precizează în anunţul de pe site-ul instituţiei Metropolitan Opera. Instituţia şi-a concediat angajaţii în perioada următoare din cauza răspândirii COVID-12.

Costul biletelor deja achiziţionate a fost virat în contul Met Opera al clienţilor, care poate fi donat ca o contribuţie deductibilă din impozit sau folosit pentru a cumpăra bilete pentru un viitor spectacol în stagiunile 2019-20 sau 2020-21. Totodată, se poate solicita o rambursare completă la metoda de plată iniţială.

Metropolitan Opera a iniţiat programul „Nightly Met Opera Streams”, pe site-ul propriu, în încercarea de a oferi, în continuare, publicului acces la spectacole de operă.

„În aceste vremuri extraordinar de dificile, am vrea să oferim consolare iubitorilor de operă”, a spus managerul Peter Gelb, într-un comunicat. „În fiecare seară, vom oferi o diferită bijuterie din colecţia noastră din ultimii 14 ani”.

Streamingul va fi gratuit şi va începe, în fiecare seară, la ora locală 19.30. Fiecare spectacol va fi disponibil online timp de 20 de ore.

Luni 30 martie:

Dialogul Carmelitelor - Poulenc’s Dialogues des Carmélites

Distribuţie: Isabel Leonard, Adrianne Pieczonka, Karita Mattila, dirijor Yannick Nézet-Séguin. Din 11 mai 2019.

Marti, 31 martie:

Bărbierul din Sevilla - Rossini’s Il Barbiere di Siviglia

Distribuţie: Joyce DiDonato, Juan Diego Flórez, Peter Mattei, dirijor Maurizio Benini. Din 24 martie 2007.

Miercuri, 1 aprilie

Nixon in China- John Adams’s Nixon in China

Distribuţie: Janis Kelly and James Maddalena, dirijor John Adams. Din 12 februarie, 2011.

Marti, 2 aprilie

Don Carlo - Verdi’s Don Carlo

Distribuţie: Marina Poplavskaya, Roberto Alagna, Simon Keenlyside,Ferruccio Furlanetto, dirijor Yannick Nézet-Séguin. Din 11 Decembrie 2010.

Vineri, 3 aprilie

Pescuitorii de perle - Bizet’s Les Pêcheurs de Perles

Distribuţie: Diana Damrau, Matthew Polenzani, Mariusz Kwiecien, dirijor Gianandrea Noseda. Din 16 ianuarie 2016.

Sambata, 4 aprilie

Macbeth - Verdi’s Macbeth

Distributie: Anna Netrebko, Joseph Calleja, Željko Lučić, René Pape, dirijor Fabio Luisi. Din 11 octombrie 2014.

Duminica, 5 aprile

Norma - Bellini’s Norma

Distributie: Sondra Radvanovsky, Joyce DiDonato, Joseph Calleja, Matthew Rose, dirijor Carlo Rizzi. Din 7 octombrie 2017.