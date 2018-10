Marta Bergman şi Guillaume Nicloux, printre invitaţii Les Films de Cannes à Bucarest

Marta Bergman s-a născut în Bucureşti, mutându-se în copilărie în Belgia. După încheierea studiilor (Institut Supérieur des Arts din Bruxelles) a revenit în România împreună cu un prieten – Stephane Karo – care a devenit manager al tarafului din Clejani – pe care l-a însoţit într-o documentare despre muzica ţigănească. Călătoria a generat primul ei documentar - Clejani (2005), după care au urmat încă două, centrate tot pe personaje din cultura romă. Ultimul, Un jour mon prince viendra, povestea a trei fete în căutarea unor soţi occidentali, este cel care a lansat ideea scenariului pentru primul lungmetraj de ficţiune al regizoarei. Seule à mon mariage este „povestea emancipării unei tinere femei rome, o femeie care caută libertatea”, povestea regizoarea într-un interviu pentru Cineuropa. Protagonista este Alina Şerban, tânăra actriţă româncă de etnie romă, pe care regizoarea a văzut-o într-o piesă de teatru şi i-a oferit rolul pe loc. Clejaniul a rămas prezent în film, muzica este semnată de Vlaicu Golcea iar vioara care se aude e mânuită de Caliu, unul dintre membrii marcanţi ai tarafului.

Seule à mon mariage va fi proiectat sâmbătă, 27 octombrie, la sala Cinema Muzeul Ţăranului, de la ora 19:30, în prezenţa Martei Bergman şi a Alinei Şerban. Singură la nunta mea / Seule à mon mariage este cea de-a treia colaborare dintre Frakas Productions şi Hi Film Productions (Ada Solomon) şi va intra în cinematografe pe 2 noiembrie, distribuit de microFILM.



Născut în Marsilia, Jean-Bernard Marlin a studiat imaginea de film la ENS Louis Lumière, din Paris. Shéhérazade, filmul său de debut, este născut dintr-un fapt divers citit într-un ziar: iubirea dintre un proxenet şi o tânără prostituată, într-un cartier sărac al oraşului său natal. Regizorul şi-a dorit de la bun început să filmeze în locaţii reale, cu interpreţi neprofesionişti care să fie cât mai apropiaţi de personajele care au inspirat povestea. După o perioadă de documentare pe străzile Marsiliei, au urmat scrierea scenariului şi opt luni intense de casting în şcoli şi centre sociale. „Am văzut aproape toţi tinerii din Marsilia, din toate cartierele”, povestea regizorul într-un interviu la Cannes. Pe Dylan Robert, protagonistul, regizorul l-a găsit printre tinerii proaspăt ieşiţi din închisoare, iar Kenza Fortas, actriţa principală, a fost descoperită într-o tabără de romi. Regizorul a rescris dialogurile împreună cu ei înainte de filmare, iar ce a ieşit este „o mostră impecabilă de cinema-verité”, conform Cineuropa, o poveste dinamică şi emoţionantă. La Cannes, înconjuraţi de presă şi public, protagoniştii au trăit intens cea mai surprinzătoare experienţă a vieţii lor, în condiţiile în care Dylan a primit o învoire de la centrul social unde era consemnat pentru a participa la festival iar Kenza şi-a adus întreaga familie şi prietenii să o vadă păşind pe covorul roşu. Pentru cei doi, filmarea şi participarea la festival au fost, fără îndoială, o experienţă cu potenţialul de a le schimba destinele – un deziderat pe care şi filmul pare că şi-l propune.

Shéhérazade va fi proiectat la Cinema Elvire Popesco, vineri 19 octombrie, la ora 17:30, în prezenţa regizorului, care va rămâne la final pentru o discuţie cu publicul.

În urmă cu un an, lumea festivalieră a fost luată prin surprindere de apariţia unei regizoare maghiare puţin cunoscute, Ildikó Enyedi, recompensată la Berlin cu Ursul de Aur pentru On Body and Soul. Zsófia Szilágyi a preluat stindardul şi a ţintit la fel de sus. Asistenta lui Enyedi la On Body and Soul, Szilágyi şi-a încheiat la timp primul film - One Day - pentru a fi selectată la Cannes, în secţiunea Semaine de la Critique.

One Day a pornit de la scrisorile unei prietene, în care aceasta detalia experienţa ei de a fi mamă de copii mici. „Un thriller matrimonial”, aşa îşi numeşte regizoarea filmul în care povesteşte o zi din viaţa unei femei care jonglează, într-o cursă parcă contra-cronometru, cu atribuţiile ei de mamă, femeie, femeie de carieră şi soţie. Filmul a câştigat premiul criticii FIPRESCI pentru cel mai bun film din secţiunea sa.

One Day va fi proiectat sâmbătă, 20 octombrie, la cinema Elvire Popesco, de la ora 20:30, în prezenţa regizoarei, care va rămâne la final pentru o discuţie cu publicul.

Al patrulea film bazat pe o întâmplăre reală la care regizorul va fi prezent este Les Confins du monde, de Guillaume Nicloux, proiectat miercuri, 24 octombrie de la ora 20:00, la Cinema Elvire Popesco.

Regizorul şi scriitorul francez Guillaume Nicloux (foto) a intrat în lumea filmului la 22 de ani, cu scurtmetrajul La Piste aux étoiles, filmat pe 16mm, în alb negru, de Raoul Coutard, directorul de imagine al lui Jean-Luc Godard. Colaborarea a continuat pentru primele trei filme ale regizorului, care apoi şi-a clădit o operă densă şi unică, explorând toate genurile, de la filme experimentale, până la o trilogie noir, comedii, film politic sau dramă. Al 16-lea film al său, Les Confins du monde, a avut premiera la Cannes în Quinzaine des Réalisateurs şi s-a născut din colaborarea şi prietenia regizorului cu operatorul Raoul Coutard care, după ce a petrecut 11 ani ca fotograf de război în Vietnam, a dezvoltat o adevărată pasiune pentru cultura şi oamenii locului şi i-a împărtăşit regizorului din experienţele sale. Filmat chiar în nordul Vietnamului, în condiţii dificile de temperatură şi umezeală, timp de şapte săptămâni, Les Confins du monde spune povestea unui tânăr soldat francez însetat de răzbunare după ce şi-a pierdut fratele.

Toate filmele sunt proiectate în versiune originală, cu subtitrare în limba română. Filmele subtitrate suplimentar şi în alte limbi vor fi indicate ca atare pe site şi în catalogul festivalului.

Biletele şi rezervările, inclusiv cele pentru proiecţiile cu intrare liberă, sunt disponibile online prin Eventbook.ro şi la casele de bilete ale cinematografelor.