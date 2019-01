Lista filmelor din competiţia Berlinalei 2019, completă. „Vice” şi „Amazing Grace”, în afara concursului

Organizatorii au finalizat joi programul secţiunilor Competiţie şi Berlinale Special. Niciun film românesc nu se regăseşte în listă.







Pentru Ursul de Aur şi alte premii acordate în festival vor concura 17 lungmetraje din ţări ca Spania, Germania, Franţa, Norvegia şi Polonia. În afara competiţiei au fost selectate şase producţii, între ele „L'adieu à la nuit”, de André Téchiné, cu Catherine Deneuve, „Vice” a lui Adam McKay, cu Christian Bale, şi documentarul „Amazing Grace”, despre Aretha Franklin.





„Vice" a câştigat deja un Glob de Aur pentru interpretarea fostului vicepreşedinte al SUA Dick Chaney de către Christian Bale şi a primit şase nominalizări la premiile BAFTA, săptămâna trecută, inclusiv pentru Bale, Sam Rockwell (cel mai bun actor în rol secundar) şi Amy Adams (cea mai bună actriţă în rol secundar). La festival, va avea loc premiera germană a filmului.





Documentarul lui Alan Elliott „Amazing Grace", despre „regina muzicii soul”, va fi proiectat tot în afara competiţiei, fiind marcată astfel premiera europeană.





Producţiile şi coproducţiile provin din 25 de ţări diferite, iar 20 de filme vor fi prezentate în premieră mondială în perioada 7-17 februarie, potrivit site-ului oficial al festivalului.





Dintre cele 17 filme prezentate în competiţie şapte sunt produse de femei, în timp ce zece au fost realizate de bărbaţi.





Alte trei filme au fost invitate în programul Berlinale Specials.





Gala Berlinale Special va avea loc la Haus der Berliner Festspiele, Friedrichstadt-Palast şi Zoo Palast.





Lista filmelor din programul Competiţie: „L'adieu à la nuit”, de André Téchiné (Franţa/ Germania) – în afara competiţiei; „Amazing Grace”, de Alan Elliott (SUA) – documentar, în afara competiţiei; „The Ground beneath My Feet”, de Marie Kreutzer (Austria); „So Long, My Son”, de Wang Xiaoshuai (China); „Elisa y Marcela”, de Isabel Coixet (Spania); „The Golden Glove”, de Fatih Akin (Germania/ Franţa); „God Exists, Her Name is Petrunya”, de Teona Strugar Mitevska (Macedonia/ Belgia/ Slovenia/ Croaţia/ Franţa); „Grâce à Dieu”, de François Ozon (Franţa); „I Was at Home, But”, de Angela Schanelec (Germania/ Serbia); „The Kindness of Strangers”, de Lone Scherfig (Danemarca/ Canada/ Suedia/ Germania/ Franţa) – film de deschidere; „A Tale of Three Sisters”, de Emin Alper (Turcia/ Germania/ Olanda/ Grecia); „Marighella”, de Wagner Moura (Brazilia) – în afara competiţiei; „Mr. Jones”, de Agnieszka Holland (Polonia/ Marea Britanie/ Ucraina); „Öndög”, de Wang Quan'an (Mongolia); „The Operative”, de Yuval Adler (Germania/ Israel/ Franţa/ SUA) – în afara competiţiei; „La paranza dei bambini”, de Claudio Giovannesi (Italia); „Répertoire des villes disparues”, de Denis Côté (Canada); „Synonymes”, de Nadav Lapid (Franţa/ Israel/ Germania); „System Crasher”, de Nora Fingscheidt (Germania); „Out Stealing Horses”, de Hans Petter Moland (Norvegia/ Suedia/ Danemarca); „Varda par Agnès”, de Agnès Varda (Franţa) – documentar, în afara competiţiei; „Vice”, de Adam McKay (SUA) – în afara competiţiei; „One Second”, de Zhang Yimou (China).





În selecţia Berlinale Special au fost incluse 12 filme, dintre care jumătate sunt documentare. Între ele: „You Only Live Once - Die Toten Hosen on Tour”, de Cordula Kablitz-Post, regizor de concert Paul Dugdale (Germania), „Peter Lindbergh – Women Stories”, de Jean Michel Vecchiet (Germania) şi „ANTHROPOCENE: The Human Epoch”, de Jennifer Baichwal, Nicholas de Pencier, Edward Burtynsky (Canada).





Cea de-a 69-a ediţie a Festivalului Internaţional de Film de la Berlin va avea loc în perioada 7 - 17 februarie.