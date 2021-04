La invitaţia Arbor.art.room, Maia Ştefana Oprea debutează în realitatea virtuală. Reputata artistă se retrage, în viaţă şi în artă, „departe de lumea dezlănţuită“

Imagine din expoziţia virtuală „On the Naturalness of Things“

„On the Naturalness of Things“ este cea de-a noua expoziţie în „realitate virtuală“ găzduită aici, alături şi de reconstrucţia virtuală a atelierului marii pictoriţe Valentina Rusu Ciobanu.



Maia Ştefana Oprea a făcut „epocă“ prin expoziţiile sale în diverse galerii de prestigiu bucureştene şi din ţară, de neuitat rămânând expoziţia „Stivuire“ (AnnArt Gallery, 2016), pentru care a fost distinsă şi cu premiul Matei Brâncoveanu, iar de curând a uimit mediul artistic şi a făcut „senzaţie“ cu decizia sa de a se muta, împreună cu întreaga familie, în mediul rural, decizie asumat luată pentru a merge pe urma propriilor obsesii artistice şi existenţiale, de tip emersonian şi thoreau-ian („Walden sau viaţa în pădure“). („Henry David Thoreau (1817-1862) a fost un filozof american, eseist, scriitor, naturalist, transcendentalist, critic al taxelor şi al progresului. Este cunoscut în primul rând pentru cartea sa Walden, în care meditează asupra unei vieţi simple în mijlocul naturii, şi pentru eseul său Nesupunerea civila (Civil Disobedience), în care argumentează în favoarea rezistenţei individuale, bazată pe principii morale şi îndreptată împotriva injustiţiei guvernamentale.“)

Un patos whitmanian, ca să rămânem în această zonă – a Americii primare, virgine, ca un tărâm plin de promisiuni –, se simte din întreaga creaţie a Maiei Ştefana Oprea (foto dreapta) de până acum, inclusiv din lucrările alese pentru această expoziţie de curatoarea Ana Sultana Cipariu. Reputata artistă „debutează“ astfel în „realitatea virtuală“, putând vorbi şi de o „retragere“ similară cu cea efectuată în lumea reală, dar expoziţia „On the Naturalness of Things“ reprezintă o premieră şi pentru Asociaţia pentru cultură şi arte Arbor şi Arbor.art.room, organizatoarele acestor expoziţii virtuale: pentru prima oară în galeria virtuală se expune artă digitală, multe dintre lucrările alese fiind realizate de artistă în această tehnică.



Expoziţia „On the Naturalness of Things“ (afiş dreapta) a fost încărcată aici, în singura galerie virtuală din România şi Republica Moldova (expoziţiile VR sunt accesibile de pe calculatoare şi ochelari VR Oculus Quest). Sunt prezente opere ce oferă o privire extrem de cuprinzătoare asupra creaţiei Maiei Ştefana Oprea, una dintre cele mai apreciate artiste contemporane. Accesibilă cu ochelari VR sau de pe un simplu laptop, galeria virtuală oferă senzaţia unei „plimbări“ în voie prin sălile unei galerii sau a unui muzeu.



Conform curatoarei Ana Sultana Cipariu, selecţia expoziţională reuneşte lucrări recente de artă digitală, fotografie şi pictură ale artistei, care reflectă ca tematică preocupările recurente ale Maiei Ştefana Oprea, printre care se numără: redistribuirea materiei, sustenabilitatea atât în artă cât şi în viaţă, comuniunea cu natura şi maternitatea. Titlul expoziţiei se revendică de la un eseu cu acelaşi titlu al antropologului cultural Mary Catherine Bateson, în care autoarea consideră că folosirea cuvintelor „natură“ şi „natural“ influenţează o perspectivă clară asupra lumii în care trăim.

„Dualismul cartezian“ în viziunea Maiei Ştefana Oprea (text curatorial pentru expoziţia VR de Ana Sultana Cipariu)



„[...] Acest uzaj reprezintă cheia spre înţelegerea mai multor fenomene social-economice actuale, întrucât proiectează natura ca fiind ceva în afara noastră, teorie ce trimite către dezbateri filozofice cu teme precum dualismul cartezian concretizat în dihotomia minte-corp. În sens mai larg, această dihotomie devine natură-cultură.

Prin practica sa artistică şi prin stilul său de viaţă ecologic, Maia Ştefana Oprea reuşeşte să reconcilieze cele două feţe ale aceleiaşi monede, propunând, în selecţia de faţă, o reîntoarcere la momentul de dinaintea creării celor două paradigme, feluri de cauzalitate, respectiv sfere separate de discurs.

Torsuri, tipare vegetative, lumi privite la microscop şi reprezentări ale elementelor specifice limbajului său artistic, aflate într-o evoluţie ciclică, se regăsesc în lucrări de fotografie, artă digitală şi pictură, ce ne supun unui exerciţiu de imaginaţie asupra modului în care un anumit mediu determină dezvoltarea unei plante, a unei vietăţi, a unui om.

În mod subtil, tematica expoziţiei se înscrie unei tendinţe eco în arta contemporană şi, totodată, unei mişcări globale de conştientizare a impactului pe care noi ca umanitate îl avem asupra planetei.“ (Ana Sultana Cipariu, curator)

Foto dreapta: Z-âerc II. 2015. Acrylics, charcoal, digital print on canvas

„În esenţă, demersul artistic al Maiei Oprea se subsumează temei Memoriei, a identităţii culturale a colectivităţii, exprimată prin motivul Bibliotecii (atât de încărcat de fascinaţie şi tradiţie, automat chemând în minte cuvântul «borgesian», dar şi figura lui Eco şi-a altor erudiţi, «învăţaţii» a căror înţelepciune ţine ţâţânile Lumii). Este o abordare cât se poate de actuală, în aceste zile, în acest timp «ieşit din ţâţâni», în care ni se pare că tehnologia «calcă totu-n picioare» şi, dacă mai e ceva de salvat, acel ceva e tocmai în această Memorie, în acest tezaur comun al umanităţii. (,,,)

Nu atât fiecare obiect luat în parte producea uluială şi fascinaţie, cât ansamblul, expoziţia-concept ca întreg, impresia finală de victorie a Spiritului, nu atât asupra lutului, materiei din care erau constituite obiectele, cât asupra tuturor forţelor (contrainiţiatice?) care-l ameninţă în contemporaneitate.

(...) Experimentul – la care atelierul este la fel de important ca produsul finit – recuperează sensul prim, antic, grecesc al cuvântului «tehnică»: techne = artă, îndemânare, pricepere, meşteşug. Tema expoziţiei, curatoriată la AnnArt Gallery de Raluca Băloiu: memoria, arhivarea, «stivuirea».“ (criticul Doinel Tronaru, despre expoziţia „Stivuire“ de la AnnArt Gallery din 2016)

Early Sowing I, 2021, Digital – based on a serigraphy



Maia Ştefana Oprea este absolventă UNArte Bucureşti, cu burse de studii în Franţa şi SUA. Din 2016 este reprezentată de Galeria AnnArt din Bucureşti, iar din 2019 locuieşte împreună cu familia sa în satul Inoteşti, judeţul Prahova. A expus în cadrul Bienalei Internaţionale de Pictură de la Chişinău, la Vienna Contemporary, ICR Londra, ICR Veneţia, Galeria Naţională de Artă din Ruse, Centrul Cultural Palatele Brâncoveneşti de la Mogoşoaia, Castelul Cantacuzino din Buşteni, Muzeul de Artă din Ploieşti, Muzeul de Artă din Constanţa, Muzeul Naţional al Literaturii Române din Bucureşti, Muzeul Naţional Cotroceni din Bucureşti, precum şi în numeroase galerii de artă autohtone şi internaţionale.



Ana Sultana Cipariu este curator independent şi consultant artistic la creart (Centrul de Creaţie, Artă şi Tradiţie al Municipiului Bucureşti). A colaborat cu instituţii precum: ICR Viena, Centrul Cultural Internaţional de la Cracovia, Muzeul de Artă din Timişoara, Forumul Cultural Austriac Bucureşti şi Muzeul Municipiului Bucureşti. Licenţiată în filologie şi în ştiinţele comunicării, a absolvit un master în curatoriat la Universitatea de Artă Aplicată din Viena, iar din 2019 este doctorandă în cadrul Universităţii din Bucureşti. În prezent, susţine o rubrică de comentariu de artă pe website-ul Agenţia de cArte. Locuieşte şi activează în Bucureşti.

Abandoned self. 2014. Digital - based on a gypsum sculpture (small)



Mai multe despre proiectul „RoART goes virtual“



Proiectul cultural „RoART goes virtual“ este un proiect cultural care propune publicului o experienţă virtuală de întâlnire cu arta, prin intermediul realităţii virtuale. În perioada aprilie – octombrie 2021, Asociaţia pentru cultură şi arte Arbor va lansa cinci expoziţii de artă în Realitate Virtuală ale unor importanţi reprezentanţi ai artei contemporane româneşti, reprezentanţi ai generaţiei tinere: Maia Ştefana Oprea, Giuliano Nardin, Elena Bria, Theodor Grigoraş şi Virgil Scripcariu. Expoziţiile vor fi accesibile pe site-ul de expoziţii virtuale din România www.theopen-art.com şi de pe ochelari VR, Oculus Quest.



Proiectul „RoART goes virtual“ îşi propune să familiarizeze publicul cu o nouă experienţă culturală, iar mediul artistic cu avantajele pe care le oferă tehnologiile de Realitate Virtuală în contextul promovării produselor culturale.



Proiectul cultural „RoART goes virtual“ este organizat cu sprijinul ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului Bucureşti şi este cofinanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional.



Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administraţiei Fondului Cultural Naţional. AFCN nu este responsabilă de conţinutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanţării.

Deserted Landscape. 2017. Digital



Mai multe despre expoziţiile virtuale de pe www.theopen-art.com



Galeria VR de pe platforma Theopen-art.com are o suprafaţă de 300 mp virtuali, distribuiţi în 5 spaţii expoziţionale, care pot găzdui expoziţii de pictură, sculptură, fotografie, multimedia. Expoziţiile VR pot fi accesate de pe orice calculator sau tabletă cu browser de internet, iar prin acestea se poate naviga cu ajutorul mouse-ului şi al săgeţilor. Pentru o experienţă deplină oferită de realitatea virtuală, se recomandă însă vizitarea expoziţiilor de artă şi de pe dispozitive speciale VR, ceea ce este posibil la cerere, la adresa info@theopen-art.com.



În lunile august-decembrie 2020, au fost realizate de către galerista (fizică şi „virtuală“) Victoria Nagy Vajda şase expoziţii VR: „INSIDE“ de Diana Tudose, „OMAGIU LIMBII ROMÂNE – Scriitori basarabeni în opera artistei Valentina Rusu Ciobanu“, „Woman Unchained“ de Irina Greciuhina, „Valentina Rusu Ciobanu. 100 de ani de la naştere“ (varianta virtuală a expoziţiei de la Muzeul Municipiului Bucureşti – Palatul Suţu), împreună cu atelierul VR al Valentinei Rusu Ciobanu („geniul picturii basarabene“), o reconstrucţie a atelierului identică cu realitatea, şi, la sfârşit de an, „This Present Past“ a artistului Vadim Creţu. A urmat, la început de an, „Mark Verlan. Marioka Son of Rain“ a regretatului mare artist Mark Verlan (imediat după decesul acestuia), curator Natalia Şmurgun, şi, în luna februarie a acestui an, „GIUVAIERGERIE ANTICĂ. Comorile Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei“, expoziţie documentară realizată în parteneriat cu Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei. În total, opt expoziţii au putut fi vizionate până acum pe Theopen-art.com, iar actuala expoziţie, a artistei Maia Ştefana Oprea, este cea de-a noua.



Platforma Theopen-art.com a fost lansată pe 21 august 2020 şi are drept scop susţinerea şi promovarea pe online a artiştilor din spaţiul cultural românesc. Platforma a fost creată de Asociaţia pentru cultură şi arte Arbor şi instituţia satelit de la Chişinău, Arbor Institute for Culture, cu sprijinul Biroului de Cooperare al Elveţiei din Republica Moldova, de pe lângă Ambasada Elveţiei. Este deschisă artiştilor de pe ambele maluri ale Prutului, dar şi pentru artişti internaţionali. Mai multe detalii, aici.



Augmented Space Agency se prezintă ca exploratori ai frontierelor virtuale, arhitecţi ai spaţiilor augmentate şi designeri ai noilor experienţe mediate digital. Viziunea lor caută să depăşească barierele dintre spaţiul fizic şi cel virtual prin intermediul soluţiilor tehnologice inovativ creative a noilor tehnologii media. Demersul lor aflat la intersecţia dintre artă şi tehnologie oferă un spectru variat de soluţii tehnologice AR, VR, MR, noi forme de conţinut audiovizual, experienţe imersive şi interactive cu o gamă largă de aplicabilitate.