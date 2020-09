La cererea ministrului Culturii şi a publicului, Art Safari Bucureşti îşi prelungeşte programul de vizitare cu o săptămână

Art Safari se prelungeşte cu o săptămână Fotografii: The Storyalist

Scopul principal al prelungirii este de a permite miilor de iubitori de artă, care şi-au achiziţionat săptămânile trecute bilete online, să reuşească să viziteze PavilionulArt Safari (în care accesul, în condiţiile măsurilor de prevenţie sanitară, a fost încetinit de măsurile de control al fluxului). Muzeul temporar se întinde pe o suprafaţă de 11.000 de metri pătraţi şi găzduieşte 800 de opere de artă în valoare totală de peste 12 milioane de euro, în inima Capitalei, în clădirea Victoria Tower (Calea Victoriei, nr. 15).

„Arta a găsit anul acesta căi neaşteptate să ne bucure, iar numărul celor care au dorit să viziteze muzeul temporar Art Safari ne-a emoţionat şi ne-a depăşit aşteptările, aşa cum a observat şi Ministrul Culturii, domnul Bogdan Gheorghiu, atunci când a vizitat Pavilionul, şi a semnalat public în social media. Am luat această decizie istorică pentru a oferi şansa tuturor celor care şi-au achiziţionat bilete să poată vizita Pavilionul şi să se bucure de artă în siguranţă, în condiţiile în care fluxul de vizitatori din interior este unul controlat”, a declarat Ioana Ciocan, Director Art Safari Bucureşti.

„Anul acesta, am fostîncântatcă am putut vizita, alături de fiul meu, cea mai amplă expoziţie de artă, care deja a devenit o tradiţie la noi în ţară. De altfel, Art Safari reprezintă unul dintre evenimentele emblematice pentru România, cu peste 163.000 de vizitatori de-a lungul celor 7 ediţii. Din păcate, mai putem vizita Art Safari doar până duminică, 20 septembrie. Am văzut cât de lung era rândul format de vizitatori, pe CaleaVictoriei, şi sunt convins că suntem mulţi cei care ne dorim prelungirea evenimentului.

Vreau, mai mult ca oricând, să felicit organizatorii pentru curajul de a merge mai departe, ţinând cont de toate măsurile de protecţie impuse de pandemie, şi că au continuat promovarea artei contemporane româneşti şi a culturii urbane bucureştene. Dar un rol important l-au avu şi muzeele, precum şi instituţiile care au participat cu lucrări importante la retrospectivele Gheorghe Petraşcu, Sabin Bălaşa, darşi la expoziţia declarativă a Şcolii de la Bucureşti.

Ca toate acestea săaibă loc însă, a fost nevoie ca toţi cei implicaţi să lucreze eficient. Comisia Naţională a Muzeelor ş iColecţiilor, din cadrul Ministerului Culturii, a oferit suport şi un timp scurt pentru avizarea dosarelor de expoziţie. Pe viitor, mi-ar plăcea să văd mult curaj şi proactivitateşi din partea muzeelor care au manifestat reticenţă de a participa la marea retrospectivă Gheorghe Petraşcu, în contextul pandemic. Avem nevoie de cât mai multe astfel de expoziţii, care să readucă în atenţia publicului artiştii naţionali”,a scris ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, pe pagina sa de Facebook.

Bilete, program de vizitare şi măsuri de siguranţă

Biletele, abonamenteleşitururile nocturne pot fi achiziţionate pe aici, dar şi la intrarea în Pavilionul din Victoria Tower (CaleaVictoriei, nr. 15).

Art Safari poate fi vizitat de marţi până duminică, între 12:00 şi 21:00(ultima intrare 20:30, ieşire 21:30). Tururile nocturne (Night Tours) vor fi organizate de miercuri până duminică, începând cu ora 22:00. Vizitatorii care vor participa la Night Tours vor avea parte de tururi ghidate, art performance şi muzică live. Ansamblul PlaCello, format din unii dintre cei mai valoroşi violoncelişti actuali din România - Răzvan Suma, Ştefan Cazacu, Ella Bokor şi Mircea Marian –va oferi recitaluri inedite de violoncele în cadrul Night Tours. Iar artiştii Costin Ioniţă şi Ana Bănică vor realiza sesiuni live de artă.

Accesul fiecărui vizitator în muzeul temporar se face controlat, iar traseul de vizitare este unul tip circuit unidirecţional, fiind stabilite fluxuri de vizitare în zone expoziţionale diferite. Vizitatorilor le este verificată temperatura la intrare, aceasta fiind o condiţie obligatorie de acces. Accesul publicului este permis numai în condiţiile purtării corespunzătoare a măştii pe durata vizitei.

Pavilionul de Artă Bucureşti – Art Safari se desfășoară sub patronajul Primăriei Municipiului Bucureşti şi CNR UNESCO, în parteneriat cu Institutul Cultural Român (partener principal) şi Muzeul Municipiului Bucureşti,şi este un eveniment cultural unic în România ca structură, concept şi amploare. Pavilionul Muzeal, cu lucrările de Tezaur ale maeştrilor artei româneşti, Pavilionul Central, cu lucrări ale mişcării artistice contemporane, Pavilionul Internaţional şi programul educaţional – Art Safari Kidsformează conceptul unic al Pavilionului de Artă Bucureşti. Art Safari a înregistrat 165.000 de vizitatori în primele şase ediţii. Mai multe detalii despre expoziţii, pe www.artsafari.ro