Juriul de la Veneţia: „Joker“ e remarcabil, cu o interpretare magnifică. O reflecţie asupra antieroilor, unde duşmanul este sistemul

Juriul competiţiei de anul acesta a fost alcătuit din Piers Handling (critic, Canada), Stacy Martin (actriţă, Marea Britanie), Rodrigo Prieto (director de imagine, Mexic), Tsukamoto Shinya (regizor, Japonia), Paolo Virzì (regizor, Italia) şi Mary Harron (regizoare, Canada) şi condus de regizoarea argentiniană Lucrecia Martel.



Phillips, care şi-a început cariera ca realizator de documentare, a declarat la conferinţa de presă de după gala de premiere: „Cred că toată lumea de aici a înţeles ce am vrut să facem. Sper că asta se va traduce şi în Statele Unite. Nu putem fi mai mândri”.



Preşedinta juriului a expus: „Este extraordinar că o astfel de industrie (americană, n.r.) a riscat cu un film ca «Joker», o reflecţie asupra antieroilor, unde duşmanul este sistemul”. Ea a subliniat măiestria realizatorului, imaginea şi sunetul. „E remarcabil. Ca multe filme de aici, dar există această chestiune cu premiile, care este cam sportivă. Cultura, astăzi, e destul de sportivă”.



Virzi a completat: „Problema cu premiile acordate este că sunt prea puţine”.





Înainte de premiera filmului, cineastul a spus că „Joker” nu are mesaj politic. Sâmbătă seară, Phillips a comentat: „Am încercat să facem un film cu care să relaţioneze toată lumea. Nu vrem să îl definim în vreun fel. Nu vrem să îl punem într-o cutie. E greu ca cineast să fac asta. Îmi place interpretarea făcută de ea (Lucrecia Martel, n.r.)”.



Regizoarea canadiană Mary Harron a declarat: „Phillips a luat o legendă, care a fost realizată în diverse moduri, şi a transformat-o complet. În acest film este vorba despre compasiune. Uneori, după ce oamenii sunt abuzaţi, nu devin sfinţi. În plus, a fost o interpretare magnifică”.



Cea de-a 76-a ediţie a Festivalului de Film de la Veneţia s-a încheiat sâmbătă seară.



Leul de Aur pentru cel mai bun film a revenit producţiei „Joker” (SUA), de Todd Phillips. Marele premiu al juriului a fost acordat lungmetrajului „J'Acusse” (Franţa), de Roman Polanski. Cel mai bun regizor a fost desemnat Roy Andersson, pentru „About Endlessness” (Suedia), cel mai bun actor – Luca Marinelli, pentru rolul din „Martin Eden” (Italia, Franţa, Germania), de Pietro Marcello, şi cea mai bună actriţă – Ariane Ascaride, pentru rolul din „Gloria Mundi” (Franţa), de Robert Guediguian. Yonfan a fost premiat pentru scenariul filmului „No. 7 Cherry Lane” (China), în timp ce premiul special al juriului a fost acordat filmului „La Mafia non è più quella di una volta” (Italia), de Franco Maresco. Premiul „Marcello Mastroianni” (acordat pentru cel mai bun tânăr actor/ actriţă) a fost câştigat de Toby Wallace, pentru rolul din „Babyteeth” (Australia), de Shannon Murphy.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: