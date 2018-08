Juriul de Concurs al Galei Tânărului Actor HOP 2018

Juriul care va decide laureaţii Galei HOP 2018 este format din: Felix Alexa – regizor, Roberto Bacci – regizor, Florin Piersic Jr. – actor, Anca Sigartău– actriţă, Cosmina Olariu – actriţă, câştigătoarea Premiului „Ştefan Iordache”, ediţia 2017.

La Costineşti juraţii vor alege câştigătorii din acest an pentru următoarele premii:

Premiul „Ştefan Iordache”, marele premiu al Galei HOP

Premiul pentru cea mai bună actriţă, secţiunea individual

Premiul pentru cel mai bun actor, secţiunea individual

Premiul „Cornel Todea” pentru cea mai bună trupă de actori

Premiul „Sică Alexandrescu”, Premiul special al juriului.



Publicul va decide premiul său. Este aşteptat să participe direct la Gală, urmărind transmisia livestreaming a întregului concurs pe www.galahop.ro şi apoi să voteze favoriţii.



Până la debutul concursului însă, publicul este invitat să îi cunoască pe protagoniştii din acest an. Zilnic, pe www.galahop.ro găsiţi noutăţi şi mini-interviuri, iar începând cu data de 13 august puteţi urmări campania interactivă de prezentare a tinerilor concurenţi din acest an.



Gala Tânărului Actor HOP este un proiect al UNITER care sprijină debutul tinerilor artişti oferind oportunităţi de formare profesională şi viitoare colaborări. Directorul artistic al Galei HOP este actorul şi profesorul universitar Miklós Bács.