Juriul competiţiei TIFF şi filmele care l-au marcat. Cineastul Denis Côté: După ce le-am văzut, eu şi amicul meu nu ne-am vorbit timp de trei zile, eram şocaţi

Cu o carieră de aproape 30 de ani în industria filmului, producătorul Mike Goodridge a rămas surprins de implicarea publicului de la Cluj, de felul în care, la fiecare proiecţie, sălile sunt pline.





„Apuci să discuţi filmele, ceea ce e din ce în ce mai rar în ziua de azi”, a spus, miercuri, la Festivalul Internaţional de film Transilvania.

Rugaţi să numească măcar două filme care şi-au lăsat o amprentă puternică asupra lor, membrii juriului au răspuns cu o varietate de titluri, de la filme de Scorsese, până la o comedie de-a lui Peter Bogdanovich.

Denis Côté



Un răspuns romantic, a oferit cineastul canadian Denis Cote, după cum şi-a descris alegerile, explicând că, atunci când avem undeva între 19 şi 24 de ani, de regulă, descoperim un film care ne schimbă viaţa.





Acesta a povestit că, atunci când era student, avea un coleg de cameră alături de care s-a uitat la două filme- pe casetă, „atât de bătrân sunt”, a glumit cineastul. Este vorba de „That Most Important Thing: Love” (regia: Andrzej Żuławski), respectiv „Teorema” (regia: Pier Paolo Pasolini)

„Nu am vorbit unul cu celălalt timp de trei zile, eram şocaţi. Mi-au cam schimbat viaţa”, a adăugat Denis Cote.

Constantin Popescu

Close Encounters of the Third Kind (regia: Steven Spielberg) şi „Badlands”(regia:mTerrence Malick).

Anita Juka

„Silence” (regia: Martin Scorsese) şi „Mystic River” (regia: Clint Eastwood).

Grainne Humphreys

Pe lângă clasice precum "Once Upon a Time in the West" (regia: Sergio Leone) sau "Bonnie and Clyde" (regia : Athur Penn), Humphreys a adăugat alte două titluri: "What's up, doc?" (regia: Peter Bogdanovici), respectiv Parasite (regia: Bong Joon-Ho). Humphreys a mai spus că, de regulă, când oamenii numesc filmele preferate, tind să ignore un gen, comedia.

„«What's up, doc?» al lui Bogdanovici încă mă face să râd. E un film amuzant, inventiv... Mi s-a părut atât de proaspăt, atât de dinamic...", a exemplificat directoarea artistică a Festivalului de fim din Dublin.

Mike Goodridge





The Umbrellas of Cherbourg (regia: Jacques Demy)

Andrei Rublev (regia:Andrei Tarkovski)

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: