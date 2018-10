Ioana Uricaru, mesaj video la avanpremiera filmului „Lemonade“:  „Aştept cu nerăbdare întâlnirea cu publicul din România“

La premiera filmului „Lemonade“, de Ioana Uricaru, care va avea loc pe 24 octombrie, la Cinema Muzeul Ţăranului Român, în prezenţa regizoarei şi a echipei, biletele sunt deja epuizate.

Avanpremiera de miercuri seară, de la Cinema Elvire Popesco, a avut loc si ea cu sala plină. Pornind de la subiectul filmului, în cadrul avanpremierei a avut loc o discuţie despre „American dream”, la care au participat trei români care au reuşit să aibă succes peste Ocean. Alex Rotaru, Runa Petringenaru şi Alexandra Proca au povestit cum e să lucreze cu staruri precum Kevin Spacey, Marilyn Manson, Hugh Hefner sau James Cameron.

Alex Rotaru locuieşte în Beverly Hills şi a fost primul român acceptat cu bursă de merit integrală de către prestigioasa universitate Massachusetts Institute of Technology (top 3 în lume), unde a fost şef de promoţie. Şi-a continuat studiile de masterat la University of Southern California, School of Cinematic Arts in Los Angeles, în regie, scenaristică, producţie, montaj, imagine, sunet şi actorie. A studiat cinematografia la USC SCA - celebra şcoală a lui Steven Spielberg.

În Statele Unite, Runa Petringenaru a a făcut filme, scenografie şi heraldică. O vreme a lucrat în producţie cu regizorul James Cameron, iar de curând s-a întors în România, unde a pus bazele unei tabere medievale.

Alexandra Proca, o fostă jurnalistă la două reviste de prestigiu din România, a plecat în 2001 în Statele Unite, a lucrat în domeniul relaţiilor publice, iar în prezent este copy editor şi content reviewer la o campanie din oraşul Cupertino, California.

Discuţia cu cei trei a fost prefaţată de un mesaj video emoţionant transmis de regizorul Ioana Uricaru:





„Acest film, la care am lucrat 9 ani, a fost făcut şi cu gândul la românii care, asemenea protagonistei, au decis să-şi asume riscul transplantării într-o altă ţară şi într-o altă cultură. Aştept cu nerăbdare întâlnirea cu publicul din România, cea mai importantă dintre toate. Sper să ne întâlnim în număr cât mai mare ca să putem sta de vorbă despre cinema, despre România, despre America şi despre reacţiile voastre la acest film cu dublă identitate, care vorbeşte despre experienţa tot mai răspândită a imigraţiei”.

Primul film românesc turnat în America de Nord spune povestea Marei – care, ajunsa in America, se vede nevoită sa confrunte proiectiile ei despre visul american cu realitatea de pe teren.

După ce a avut premiera la Festivalul Internaţional de Film de la Berlin şi a primit numeroase premii la festivaluri de prestigiu, Lemonade a atras mulţi distribuitori din toată lumea, fiind achiziţionat spre distribuţie în Franţa, Statele Unite, Canada, China, Germania, Grecia, fosta Iugoslavie sau Israel.