Interviurile „Mamma Mia“. Anca Ţurcaşiu, interpreta Tanyei: „Joc într-o poveste adevărată cu emoţie, cu iubire, cu bucurie“

Ce caracteristici are rolul pe care il interpretaţi?



Tanya este o femeie excentrică, venită dintr-o lume a milionarilor, care învârte bărbaţii pe degete, dar prietenă foarte bună cu Donna. Eu consider că până la urmă orice rol care mi se încredinţează încerc să-l joc aşa cum trebuie, să intru în personaj cu adevărat. E o provocare de fiecare dată şi sunt foarte fericită, îmi place foarte mult.



Ce a însemnat pentru dumneavostră implicarea într-un proiect de o asemenea anvergură?



Am avut multe proiecte de anvergură, consider că acesta este proiectul de cea mai mare anvergură din viaţa mea şi mă bucur că am avut şansa să am vârsta corespunzătoare personajului Tanya ca să pot să-l joc şi maturitatea şi experienţa necesare. Sunt foarte fericită că mi s-a întâmplat asta.



Care sunt cele mai importante atuuri ale show-ului prezentat la Sala Palatului?



Cred că sunt energia, pozitivismul, decorurile, luminile, implicarea, artiştii, totul.

Cum a fost spectacolul primit în ţară? Cum a receptat publicul românesc producţia?



Eu nu am jucat până acum decât în trei spectacole la Bucureşti, au fost ceilalţi colegi ai mei la Cluj Napoca şi Alba Iulia. Abia aştept spectacolul de la Iaşi, din 7 noiembrie pentru că ştiu că publicul de acolo este foarte cald şi foarte bun. În orice caz, sunt convinsă că toată lumea primeşte cu foarte multă bucurie acest gen de spectacol mai ales în provincie, unde nu cred că au mai văzut aşa ceva.





Ce înseamnă să faci musical în România? Credeţi că ne confruntam cu o lipsă de experienţă şi tradiţie in producerea unor asemenea producţii?



Am jucat până acum în patru proiecte de musical, primul a fost în 1990, în regia lui Ion Lucian, s-a numit „Are tata fată mare”, cu muzica lui Vasile Veselovski pe versurile lui Puiu Maximilian. Jucam rolul principal alături de Tamara Buciuceanu,I oan Luchian Mihalea şi mulţi alţi artişti, a fost primul musical live din România. Apoi, prin 1995 - 1997, am jucat Velma Kelly, rolul principal din musicalul „Chicago”, adus la Bucureşti de Ricard Reguant. Aceea a fost prima mare producţie internaţională de musical care s-a făcut la noi. A venit un spaniol care a realizat spectacolul şi acolo pot să spun că am avut prima apariţie de acest gen. Spectacolul a durat vreo trei ani pe scena Teatrului Naţional din Bucureşti, cu foarte mare succes. Apoi la Teatrul Naţional de Operetă am jucat în musicalul „Rebecca” în regia lui Attila Beres, un rol extraordinar de frumos. Şi acela a fost un musical formidabil! Am mai jucat rolul principal în piesa de teatru-dans „Maria de Buenos Aires” în regia lui Mário Radačovský. Am până acum patru experienţe la activ, pregătindu-mă special pentru acest lucru, pentru că am terminat o şcoală de teatru cu specializarea musical, singura de altfel din România care a existat vreodată şi care, din păcate, s-a desfiinţat. Astăzi nu mai există o şcoală de gen şi e păcat pentru că sunt foarte, foarte mulţi români extrem de talentaţi, dar lucrul acesta ar trebui să fie învăţat încă din copilărie. Toate cele trei aspecte, canto, dans şi actorie, să fie la un nivel de mare profesionalism. Noi, din păcate, nu avem aşa ceva, dar cred că în musicalul MAMMA MIA o să vedeţi că diferenţele nu sunt mari. Dansam şi noi suficient de bine. Acum poate că m-am lăudat prea tare...



Aţi avut în vedere modelele ecranizărilor? Cum v-au inspirat? Ce credeţi despre interpretările celebre ale personajului pe care îl întruchipaţi?



Christine Baranski este o actriţă fenomenală, cea care o joacă pe Tanya în ecranizarea MAMMA MIA, normal că am privit-o foarte mult şi am încercat să iau din aerul acela special al acestui personaj, este clar că te inspiră, dar am văzut şi foarte multe alte producţii în teatre din toată lumea şi am încercat să găsesc un echilibru în toate. Până la urmă, am făcut ce am ştiut eu mai bine şi am jucat-o aşa cum am considerat eu. Dar, recunosc, am văzut foarte multe Tanii până acum. (râde)





Cum se explică succesul uriaş al acestui titlu?



Succesul uriaş al acestei producţii cred că are la bază, în primul rând, conceptul, ideea de a pune muzica ABBA, atât de comercială, poate cea mai comercială muzică ce s-a scris vreodată, într-o poveste adevărată cu emoţie, cu iubire, cu bucurie, cu energie, cu dans, cu absolut tot. Nu ai cum să nu ai succes având toate aceste elemente.



Ce maraton presupune pentru dumneavoastră, interpreţii, acest sincretism dintre cântat, dansat şi actorie?



Maraton este un cuvânt foarte potrivit pentru că trebuie să fim antrenaţi din toate punctele de vedere şi nu este uşor deloc, dar având experienţă şi putere să muncim eu zic că reuşim. Înseamnă antrenament zilnic, înseamnă grijă pentru absolut tot pentru că este vorba despre un corp care trebuie întreţinut, un glas care trebuie întreţinut, de o minte sănătoasă şi toate astea se obţin fără excese şi cu foarte multă disciplină.

Distribuţie "Mamma Mia!"

În România, musicalul "Mamma Mia!"este o coproducţie sloveno-română, iar Horia Brenciu, Aurelian Temişan, Cornel Ilie, Ciprian Teodorescu, Ernest Fazakas, Adrian Nour îi interpretează pe Sam, Harry şi Bill, posibilii taţi ai Sophiei, în acest spectacol. Alături de aceştia, distribuţiei i s-au alăturat Loredana Groza şi Mirela Vaida în rolul Donnei, mama Sophiei.



Donna Sheridan – Loredana Groza, Mirela Vaida

Sophie Sheridan – Ana Munteanu, Bianca Purcărea

Sam Carmichael – Cornel Ilie, Ciprian Teodorescu, Aurelian Temişan

Harry Bright – Horia Brenciu, Ernest Fazakas

Bill Austin – Adrian Nour

Tanya – Ioana Sihota (Jazzy Jo), Anca Ţurcaşiu

Rosie – Ecaterina Ladin, Anca Sigartău

Sky – Silviu Mircescu, Sebastian Seredinschi

Ali – Cristina Danu



În "Mamma Mia!", musicalul care a cucerit întrega lume şi care a fost urmărit de 60 de milioane de oameni din 50 de ţări, personajele spun o frumoasă poveste despre iubire, relaţii, prietenie, pe versurile melodiilor trupei ABBA, care va impresiona şi publicul român datorită distribuţiei şi a producţiei de amploare. Povestea scrisă de Catherine Johnson este imaginată în paradisul unei insule greceşti.



Musicalul "Mamma Mia!" a fost lansat în 1999 la Londra, în West End şi apoi în Statele Unite ale Americii, pe Broadway. Dramaturga Catherine Johnson şi producătoarea Judy Craymer au creat acest spectacol inspirându-se din cântecele compuse de Benny Anderson şi Bjorn Ulvaeus, foşti membri ai formaţiei ABBA. Titlul musicalului este hitul grupului din anul 1975, melodia "Mamma Mia". Musicalul a întrecut producţiile originale pe Broadway, de la „The Sound of Music", „The King and I" şi până la „Damn yankees", cu 1.500 de reprezentaţii. A devenit al 8-lea cel mai longeviv musical de pe Broadway şi al 9-lea cel mai longeviv show din toate timpurile, cu peste 5000 de reprezentaţii