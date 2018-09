INTERVIU Violeta Dincă, coregraful spectacolului „Mamma Mia!“: „Brusc am intrat într-o altă lume, în care creativitatea este la cote maxime“

„Adevărul“: „Mamma Mia!” este unul dintre cele mai ambiţioase proiecte independente din România şi un musical cunoscut în toată lumea. Ce înseamnă pentru tine implicarea în acest spectacol?

Violeta Dincă: Implicarea în acest spectacol a fost o mare provocare pentru mine. Provocare care a constat în depăşirea propriilor limite, în consolidarea unei noi echipe de creaţie şi, nu în ultimul rând, în gestionarea dublului rol pe parcursul a trei luni de muncă, acela de artist şi de mamă.

Ce alte proiecte ai mai avut până acum şi cu ce diferă experienţa de la „Mamma Mia”?

Am colaborat cu diferite teatre unde am coregrafiat un număr de spectacole pentru copii, dar am avut şi prima întâlnire cu această formă de spectacol, musicalul, în urmă cu 3 ani când am semnat coregrafia musicalului „My Fair Lady”. Dacă nu ar fi existat această experienţă în viaţa mea, nu ar fi fost mai târziu, „Mamma Mia!”. Spun asta pentru că acest spectacol, aparent facil la nivel de poveste, s-a dovedit a fi extrem de complex în momentul în care toate ingredientele lui au fost puse laolaltă. Cu cât e mai cunoscut libretul prin prisma filmului, a muzicii, prin prisma celor de la ABBA, cu atât mai greu este să aduci publicului noutate şi artiştilor creativitate şi motivaţie în asumarea rolului.

Ce înseamnă, în economia spectacolului, corpul de balet şi câţi oameni coordonezi în total?

Ansamblul este compus din 20 de dansatori, 10 fete şi 10 băieţi la care se adaugă soliştii în număr de 16. Un total de 36 de artişti, profesionişti, cu o uluitoare putere de muncă, personalităţi puternice şi extrem de diferite. Frumos!!!

Ce criterii de selecţie au existat la casting pentru această zonă şi ce atribute specifice au fost necesare în mod particular pe tematica „Mamma Mia!”?

Castingul s-a derulat pe perioada a cinci zile. Pentru ansamblu (dansatori) probele au constat într-un moment de improvizaţie, de mişcare pe teme date şi în învăţarea unei scurte coregrafii special create pentru acest spectacol. La solişti probele au fost mai dificile. Pentru ei a fost nevoie să vină pregătiţi cu un monolog şi cu 1-2 piese muzicale. Castingul a avut mai multe etape, prin eliminare, cei care au fost admişi după prima probă s-au prezentat apoi la următoarele, proba de dans şi nu în ultimul rand proba de canto finală condusa de Alexandra Elisabeth, asistenta coach-ului vocal Mary Hammond. Dansul şi calităţile vocale au fost principalele atribute. Sunt timbre vocale specifice stilului ABBA. Din punctul de vedere al mişcarii se cere multă energie, piesele muzicale fiind foarte dinamice când ne referim la momentele de ansamblu.

Povesteşte-ne cum au decurs repetiţiile şi ce a presupus fiecare zi, pentru dansatori, la nivel de coordonare?

Pentru început, a trebuit să tatonăm terenul, să-l ferilizam prin a ne cunoaşte mai bine pentru a putea să ne deschidem unii în faţa celorlalţi, pentru a ne respecta şi pentru a ne găsi fiecare dintre noi un loc în echipă. Mai târziu am început să învăţăm materialele coregrafice, să le structurăm şi să le desenam în spaţiu, mai apoi să le dăm sens şi muzicalitate. Finalizarea lor a constat în adăugarea unor condimente cum ar fi suflet, emoţie şi talent.

Când toate momentele de dans au fost construite, ne-am întâlnit cu regia. Din acel moment a urmat o lungă perioadă de integrare a personajelor principale, ajustări multiple, schimbări ale desenelor coregrafice, sensuri şi trăiri noi. Totul a căpătat mai mult sens, mai mult gust.

Într-un final am ajuns la scena unde au avut loc modificări la nivel de spaţiu, au apărut elemente noi, decor, costume, lavaliere, orchestră, lumini.

Brusc am intrat într-o altă lume, o lume în care creativitatea trebuia să fie la cote maxime, chiar dacă după două luni de lucru simţeai că nimic din corpul tău nu te va mai asculta, o lume în care nu-ţi mai puteai controla emoţiile, o lume în care minutele se scurgeau prea repede şi îţi doreai ca timpul să stea în loc, într-un cuvânt, o lume frumoasă în care doar două lucruri mai contau, ultimul gong şi aplauzele de la final.

S-au creat coregrafii speciale şi orginale sau s-au respectat criteriile impuse de licenţa acestui musical? Cu ce aţi venit nou?

S-au creat coregrafii originale pentru acest spectacol. Este o creaţie a noastră, românească J. Puţină lume cunoaşte acest lucru. Evident că s-a păstrat şi respectat structura originală (libret, ordinea pieselor muzicale) pentru că aşa impune licenţiatorul, dar tot ce ţine de regie, mişcare scenică, coregrafie, costume, lumini, scenografie, este o producţie 100% românească.

Câte coregrafii şi câte momente de dans vad spectactatorii in „Mamma Mia!”?

Zece momente ample de coregrafie, în rest mici momente coregrafiate şi foarte multă mişcare scenică.

Pe lângă repetiţiile de coregrafie, ce alte exerciţii faceţi?

Zilnic a avut loc o oră de încălzire corporală, coordonată de unul dintre asistenţii mei de coregrafie, Florin Tănase. Dorinţa a fost una de antrenare a corpului pentru un mai bun suflu scenic. Excerciţiile erau în forţă, echivalentul a unei ore petrecute la sala de fitness. A fost nevoie de o omogenizare din punct de vedere fizic a tuturor dansatorilor. Şi pentru ansamblu au fost introduse ore de canto.

Câte ore s-a repetat pe zi şi care a fost programul săptămânal?

Repetiţiile s-au desfăşurat pe o perioadă de 2 luni de zile. În prima luna s-a repetat de luni până vineri câte 8 ore pe zi, urmând ca spre finalul perioadei să se repete 6-7 zile pe săptămână, câte 8-12 ore/zi.

Ce îţi place cel mai mult la acest proiect şi ce ţi se pare cel mai dificil?

Cel mai mult mi-a plăcut că am cunoscut oameni noi, că am descoperit lucruri noi în oamenii pe care îi cunoşteam deja, că am căzut şi că ne-am ridicat unii pe alţii, că toţi am avut un scop comun şi o mare bucurie să ne oferim nouă, dar să şi dăm mai departe descoperirile noastre, într-un cuvânt că am devenit o familie, fie ea şi pentru câteva luni.

Cum vă pregătiţi acum, pentru spectacolele din acest weekend de la Bucureşti?

Vom începe o perioadă de repetiţii desfăşurate pe mai multe etape, toate în apropierea datelor de spectacol. Am convingerea că vom oferi publicului spectator acelaşi spectacol dinamic şi sensibil, plin de culoare şi de energie.

Distribuţie "Mamma Mia!"

În România, musicalul "Mamma Mia!"este o coproducţie sloveno-română, iar Horia Brenciu, Aurelian Temişan, Cornel Ilie, Ciprian Teodorescu, Ernest Fazakas, Adrian Nour îi interpretează pe Sam, Harry şi Bill, posibilii taţi ai Sophiei, în acest spectacol. Alături de aceştia, distribuţiei i s-au alăturat Loredana Groza şi Mirela Vaida în rolul Donnei, mama Sophiei.



Donna Sheridan – Loredana Groza, Mirela Vaida

Sophie Sheridan – Ana Munteanu, Bianca Purcărea

Sam Carmichael – Cornel Ilie, Ciprian Teodorescu, Aurelian Temişan

Harry Bright – Horia Brenciu, Ernest Fazakas

Bill Austin – Adrian Nour

Tanya – Ioana Sihota (Jazzy Jo), Anca Ţurcaşiu

Rosie – Ecaterina Ladin, Anca Sigartău

Sky – Silviu Mircescu, Sebastian Seredinschi

Ali – Cristina Danu



În "Mamma Mia!", musicalul care a cucerit întrega lume şi care a fost urmărit de 60 de milioane de oameni din 50 de ţări, personajele spun o frumoasă poveste despre iubire, relaţii, prietenie, pe versurile melodiilor trupei ABBA, care va impresiona şi publicul român datorită distribuţiei şi a producţiei de amploare. Povestea scrisă de Catherine Johnson este imaginată în paradisul unei insule greceşti.



Musicalul "Mamma Mia!" a fost lansat în 1999 la Londra, în West End şi apoi în Statele Unite ale Americii, pe Broadway. Dramaturga Catherine Johnson şi producătoarea Judy Craymer au creat acest spectacol inspirându-se din cântecele compuse de Benny Anderson şi Bjorn Ulvaeus, foşti membri ai formaţiei ABBA. Titlul musicalului este hitul grupului din anul 1975, melodia "Mamma Mia". Musicalul a întrecut producţiile originale pe Broadway, de la „The Sound of Music", „The King and I" şi până la „Damn yankees", cu 1.500 de reprezentaţii. A devenit al 8-lea cel mai longeviv musical de pe Broadway şi al 9-lea cel mai longeviv show din toate timpurile, cu peste 5000 de reprezentaţii.