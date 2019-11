INTERVIU Pianistul Daniel Ciobanu: „Versiunea cu mandolină a Concertului pentru vioară şi pian de Mendelssohn e un pact cu diavolul”

Cu o înfăţişare de idol pop, o sensibilitate de bard romantic şi o abilitate tehnică ieşită din comun, Daniel Ciobanu, în vârstă de 28 de ani, are deja o carieră remarcabilă. Descris de criticii muzicali din lumea întreagă ca „senzaţional”, „diabolic”, „de neuitat”, tânărul pianist român, născut în Piatra-Neamţ, este absolvent al Conservatorului Regal din Scoţia şi laureat al mai multor concursuri prestigioase. În prezent, artistul trăieşte la Berlin. În cadrul Festivalului Artelor Europalia, recitalurile de pian ale tânărului muzician Daniel Ciobanu, organizate de ICR, au avut loc pe 7 noiembrie la St. James Church din Londra (Marea Britanie), pe 8 noiembrie 2019 la Zuiderstrandtheater din Haga (Olanda) şi pe 10 noiembrie la Genappe (Belgia). Pianistul îşi descrie muzica drept „un cocktail de muzică clasică cât se poate de serioasă combinată cu jerbele şi artificiile repertoriului pentru pian”. De asemenea, într-un interviu pentru ”Adevărul,” muzicianul povesteşte despre cât e fericit să se întoarcă acasă şi să cânte pentru publicul din România.

”Adevărul”: Povesteşte-mi despre cele trei recitaluri susţinute recent în cadrul Festivalului Artelor Europalia, în Marea Britanie, Olanda şi Belgia?

Daniel Ciobanu: Programul recitalurilor din Europalia a fost conceput din două segmente deosebit de intense emoţional, fiind lucrări foarte generoase în inspiraţie şi context din partea compozitorilor. Prima parte s-a axat pe zona spiritual-interioară şi mistică a existenţei noastre, o parte pe care suntem direcţionaţi de secolul în care trăim să o ignorăm în favoarea materialismului. Am parcurs, în recitalurile din Marea Britanie, Olanda şi Belgia, un traseu cu trimiteri la divinitate (Messiaen - Regard du Pere ) şi la întrebări existenţiale (Fr. .Chopin - Sonata nr. 2). Partea a doua a pornit de la daunele colaterale asupra omului, provocate în urma revoluţiei agricole şi industrializare, dar a deschis orizontul speranţei spre legătura cu divinitatea cu ajutorul introspecţiei, prin Carillon Nocturne al lui Enescu. Ne-am amintit despre fabrica de textile şi sclavia regasită în Cotton Mill Blues al lui Rzewski şi Sonata Războiului a lui Prokofiev. M-am bucurat să mă regăsesc, prin Europalia şi ICR, pe lista impresionantă de ambasadori ai acestei ţari.

Ce ne poţi spune despre Concertul de Mendelssohn pe care îl vei susţine în această săptămână, joi şi vineri, la Ateneul Român?



Sunt întotdeauna fericit să mă întorc să cânt acasă, pentru publicul din România. Acest dublu concert de Mendelssohn, pe care îl intrepretez joi şi vineri seară pe scena Ateneului Român, este una dintre lucrările cele mai strălucitoare ale lui Mendelssohn, compusă la vârsta de numai 14 ani! Ce veţi asculta la Ateneu, în schimb, e o variantă mult mai exotică decât originalul, o versiune în care vioara e inlocuită de mandolină, avându-l solist pe Jacob Reuven. Ideea a venit la iniţiativa dirijorului Omer Meir Wellber, care ne-a invitat în luna februarie a anului viitor să susţinem trei concerte în această nouă formulă instrumentală la prestigioasa sală Gewandhaus din Leipzig unde chiar Mendelssohn a lucrat începand cu anul 1835 în calitate de dirijor principal. Concertul e deja o adevărată provocare pentru vioară, care e în permanenţă sub acelaşi reflector solistic cu clapele mastodontului modern de aproape trei metri. Versiunea pentru mandolină a acestui concert e fără îndoială un „pact cu diavolul“ , un adevarat tur de forţă atât artistic, cât şi tehnic .Concertul în sine are o energie extrem de efervescentă, în prima parte ni se relevă ca o personalitate aproape bipolară, în care ni se afişează o parte feroce, o aristocraţie tensionată plină de arpegii sălbatice contrastată subit prin momente tandre, pline de lirism şi spiritualitate. Partea a doua reuşeşte să elasticizeze tensiunea timpului şi precizia chirurgicală a acestuia cu dialoguri aproape operatice între pian şi mandolina care ajung din când în când să se coaguleze într-un unison picurat cu divinitate , penetrând brusc un nou peisaj brutal.

În partea a treia a concertului Mendelssohn de la Ateneu, putem asculta un rondo impetuos , cu momente tehnice colerice şi fără spaţiu de negocieri, în care putem resimţi oarecum răbufnirile pubertine ale tânărului compozitor.

Ai mai colaborat cu maestrul Horia Andreescu, dar cu mandolinistul Jacob Reuven?

Va fi prima colaborare sub bagheta maestrului Andreescu şi a doua reprezentaţie alături de Jacob Reuven, cu care am susţinut împreună primul nostru concert chiar sub aroma aceluiaşi concert de Mendelssohn în Ierusalim, pe 14 noiembrie 2019.

Ce înseamnă pentru tine să cânţi pe scena Ateneului, alături de Orchestra Filamonicii ”George Enescu”?

În primul rând, Ateneul Român deţine această aură colosală care te absoarbe total în profunzime de la primele rezonanţe ale paşilor pe marmura foaierului.

Când vin aici trăiesc un moment magic care mă cuprinde cu aceeaşi fermitate de fiecare dată când păşesc în incinta acestuia. Cu Orchestra Filarmonicii ”George Enescu” am avut o primă colaborare deosebită anul trecut, în 2018, la celebrarea Centenarului Marii Uniri . Muzicienii sunt un grup entuziasmat să facă muzică de cel mai înalt nivel. Sunt încântat că au o atitudine artistică elegantă şi nobilă, deschizând totodată un mediu receptiv ideilor noi .

Daniel Ciobanu a câştigat cea mai importantă recunoaştere internaţională în 2017, la Concursul Arthur Rubinstein din Tel Aviv

Pianistul Daniel Ciobanu s-a născut în anul 1991 în Piatra-Neamţ şi a început studiul pianului sub îndrumarea meticuloasă a profesoarei Cosma Magdolna. La vârsta de nouă ani a luat, în paralel, ore de pian cu profesoara Delia Bălan, la Bacău. Ulterior a devenit elevul profesoarei Mihaela Spiridon, cu care a colaborat până la terminarea liceului. În această perioadă, a obţinut numeroase premii la olimpiadele şcolare şi concursurile desfăşurate în ţară. A câştigat mai multe burse, a studiat în Scoţia cu Graeme McNaught şi, ulterior, cu Aaron Shorr şi Petras Geniusas şi a absolvit Conservatorul Regal din Scoţia Şi-a completat studiile la École Normale de Musique „Alfred Cortot” din Paris, studiind cu Marian Rybicki, şi la Universität der Künste din Berlin, avându-i profesori pe Pascal Devoyon şi Markus Groh. A câştigat cea mai importantă recunoaştere internaţională în 2017, la Concursul Arthur Rubinstein din Tel Aviv, unde a câştigat atât Premiul II - Medalie de Argint, cât şi Premiul publicului. A urcat ulterior pe scenă la Carnegie Hall, Elbphilharmonie Hamburg, Gewandhaus Leipzig, Konzerthaus Berlin, St John's Smith Square din Londra, Festivalul Internaţional George Enescu din Bucureşti şi a concertat în Japonia, China, Taiwan, Africa de Sud şi Brazilia. Personalitatea muzicală şi tehnica distinctă a lui Ciobanu au condus la colaborări importante cu orchestre precum: Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, Filarmonica din Israel şi Israel Camerata, Royal Scottish National Orchestra, Filarmonica George Enescu şi Orchestra Naţională Radio. În 2017, Daniel Ciobanu a înfiinţat Festivalul de Muzică Neamţ, pentru a crea o platformă internaţională pentru tinerii artişti. În stagiunea 2019-2020 va evolua de mai multe ori sub bagheta dirijorului Omer Meir Wellber, printre acestea numărându-se şi debutul pianistului român cu Orchestra Gewandhaus din Leipzig.

Orchestra Filarmonicii „George Enescu”

PROGRAM

Joi şi vineri, 21 şi 22 noiembrie, ora 19.00, Ateneul Român

Dirijor

Horia Andreescu

Solişti

Jacob Reuven

Daniel Ciobanu

Program

Felix Mendelssohn

Concert în re minor pentru mandolină, pian şi orchestră

Gustav Mahler

Simfonia nr. 1, în re major