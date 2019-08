INTERVIU Mihaela Dragomir: „După Classics for Pleasure de la Sibiu, pregătim Cocursul Internaţional de Dirijat Jeunesses Musicales de la Bucureşti“

Pe 15 august, Classics for Pleasure va debuta, la Sibiu, cu Călătorie în lumea filmului şi a musical-ului, program al Teatrului Naţional de Operetă şi Musical „Ion Dacian”, condus de dirijorul Alexandru Ilie. Vineri,16 august, la Sibiu, în cadrul Festivalului Classics for Pleasure, melomanii vor fi răsfăţaţi, la Sibiu, cu două concerte: muzică inedită de chitară în Biserica Ursulinelor şi un concert de înaltă ţinută cu repertoriu clasic în Piaţa Mare. Închiderea festivalului va avea loc sâmbătă, 17 august, cu tradiţionalul concert Proms of Delight ce va aduce pe scena din Piata Mare celebritati ale muzicii clasice. Vedetele festivalului de anul acesta vor fi Aura Twarowska, Rebekka Hartmann şi a sa magică vioară Stradivarius, Junping Qian, Anton Shaburov, Paula Iancic, Mihai Urzicama, Trio Zamfirescu, Teatrul Naţional de Operetă şi Musical Ion Dacian din Bucureşti şi Orchestra Filarmonicii din Sibiu.

"Adevărul": Care sunt resorturile din spatele iniţierii Festivalului Classics for Pleasure de la Sibiu?

Mihaela Dragomir: Logoul sub care asociaţia Elite Art Club Unesco a luat naştere este "Viitorul înseamnă cultură". Noi credem foarte mult în cultură, ne dorim ca aceasta să fie îmbrăţişată de cât mai multe persoane. Ne dorim farte mult ca acest festival de la Sibiu, care anul viitor va fi la cea de-a zecea ediţie, să continue să existe. Classics for Pleasure este o stare de spirit. La acest festival au contribuit multe persoane cu toată energia lor. Este un eveniment care transformă Piaţa Mare din Sibiu într-o sală imensă de concerte. Oamenii vin cu un sfert de oră înainte de fiecare concert ca să-şi ocupe locurile şi să-şi primească, astfel, pe parcursul serii, porţia de linişte de care avem cu toţii nevoie.

De ce aţi ales Sibiul pentru desfăşurarea acestui festival?

Sibiul a fost Capitala Culturală Europeană în 2007 si acordă o atentie deosebită acordată istoriei milenare a orasului si dezvoltarii sale multiculturale. Am găsit deschiderea autorităţilor din Sibiu, care au avut încredere în acest proiect, Classics for Pleasure - Discover Something New.

Câţi spectatori au fost la ediţia din anul trecut?

Întotdeauna, a participat un public foarte numeros în festival, anul trecut au fost 14.000 de spectatori. Spectacolele se desfăşoară, timp de trei zile, în Piaţa Mare din Sibiu şi în Biserica Ursulinelor. Sala Thalia o folosim, când din cauza vremii, ne adăpostim acolo. Însă pentru că sala devine neîncăpătoare, proiectăm concertele şi pe ecrane. Şi anul acesta sunt semne bune de participare. Toate hotelurile din Sibiu sunt deja pline în perioada 15-17 august. Ne bucurăm foatre mult că, la Sibiu, au cântat artişti, care ulterior, s-au lansat pe marile scene ale lumii: Tenorul Teodor Ilincăi e un exemplu, şi nu pot să nu-l amintesc pe violocelistul Andrei Ioniţă, care a debutat la Sibiu. Sper ca, în 2010, să organizăm o ediţie jubiliară a Classics for Pleasure deosebită, la zece ani de la organizarea primei ediţii.

Nu ascund ca partea financiară pentru obţinera fondurilor este din ce în ce mai grea. Insa perseveram. Proiectele muzicale Elite Art Club Unesco reprezinta un spatiu ce ofera tinerilor artisti posibilitatea de a-şi afirma talentul si o oportunitate de a aduce in atentia publicului artişti consacrati.

Povestiţi-ne despre conceptul Proms of Delight cu care veţi încheia festivalul, la Sibiu, pe 17 august.

Da, Festivalul Classics for Pleasure se va încheia, sâmbăta viitoare, cu un concert Proms of Delight, realizat dupa modelul BBC Proms. Festivalul le ofera tinerilor talentati posibilitatea de a colabora cu personalitati de talie internationala din domeniu, cat si posibilitatea de a se face remarcati in fata publicului larg.

Incercăm să împărtăşim toate gusturile şi toate genurile muzicale. În acelaşi timp încercăm să educăm. Proms of Delight apropie cel mai bine muzica clasică de public. Poate cineva care vine la un concert Proms of Delight în aer liber va veni şi la un concert de la Ateneul Român.

Legat de Ateneu, organizaţi si Concursul Internaţional de Dirijat Jeunesses Musicales Bucureşti, în perioada 24-28 septembrie.

Da, a zecea ediţie a Concursului Internaţional de Dirijat Jeunesses Musicales pentru tineri dirijori vizează promovarea internaţională a tinerilor dirijori talentaţi, cu vârsta sub 35 de ani. Pianiştii oficiali ai concursului sunt Verona Maier şi Raluca Ouatu. Solistul oficial al concursului este Charlie Siem, un violonist extraordinar. Tinerii dirijori, concurenţii şi invitaţii vor cânta alături de Orchestra Filarmonicii “George Enescu”.

ROGRAM CLASSICS FOR PLEASURE SIBIU

15 AUGUST

Călătorie în lumea filmului şi a musical-ului

Piaţa Mare ora 20.00

Teatrul Naţional de Operetă şi Musical „Ion Dacian”

16 AUGUST

Classic Guitar Delight

Biserica Ursulinelor ora 16.00

Trio Zamfirescu

Classics Wonders

Piaţa Mare ora 20.00

Dirijor: Anton Shaburov

Orchestra Philarmonia Elite

Solista: Rebekka Hartmann (foto)

17 AUGUST

Proms of Delight

Piaţa Mare ora 20.00

Dirijor: Junping Qian

Orchestra Filarmonicii din Sibiu

Solişti:

Aura Twarowska

Paula Iancic

Mihai Urzicana

Festivalul Classics for Pleasure (15-17 august) este organizat de Elite Art Club UNESCO şi cofinanţat de Primăria Municipiului Sibiu, cu suma de 185.000 de lei. Obiectivul său este promovarea muzicii clasice în rândul publicului şi a excelenţei culturii sibiene la nivel naţional şi internaţional. Proiectul este realizat cu sprijinul Consiliului Judeţean Sibiu.

Citiţi şi:

Vedetele Festivalului Classic for Pleasure de la Sibiu

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: