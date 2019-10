INTERVIU FNT Aura Corbeanu şi Pompilius Onofrei, invitaţi de la ora 12.00, la Adevărul Live

Adevărul onorează, în continuare, parteneriatul său cu FNT, pentru al şaselea an consecutiv, printr-o serie de interviuri pe platforma www.adevarul.ro, într-o secţiune specială dedicată evenimentului, şi cu personalităţi invitate la Adevărul Live. Astăzi, de la ora 12.00, în studoul Adevărul Live sunt invitaţi Aura Corbeanu, manager cultural şi vicepreşedinte al UNITER, şi jurnalistul Pompilius Onofrei, purtător de cuvânt al FNT.

O adevărată efervescenţă culturală va cuprinde Capitala, începând de mâine, în cele zece zile de festival. Cea de-a 29-a ediţie a Festivalului Naţional de Teatru se va desfăşura la Bucureşti, în perioada 18 – 27 octombrie.

PROMO Festivalul Naţional de Teatru 2019 (18-27 octombrie, Bucureşti) from UNITER Romania on Vimeo.

Celor 41 de producţii naţionale realizate în stagiunea 2018-2019 li se vor adăuga patru spectacole străine de teatru şi dans de înaltă clasă care vor fi jucate pe scenele celor mai importante teatre partenere din Bucureşti. De asemenea, evenimentele unice, de o mare diversitate – conferinţe, dezbateri, expoziţii, proiecţii de film, evenimente speciale, workshop-uri – concentrate în HUB-ul FNT (la ARCUB Gabroveni), vor îmbogăţi zilele de festival.

Deschiderea oficială a FNT 2019 va avea loc vineri, 18 octombrie, de la ora 21.30, în foaierul central al Teatrului Naţional „I.L.Caragiale” din Bucureşti. În chiar prima zi de Festival publicul va putea asista la vernisajul expoziţiilor dedicate scenografei Doina Levintza şi regizorului Cristian Pepino.

Criticul de teatru Marina Constantinescu (foto) este de nouă ediţii ( în 2005, 2006, 2007, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019) director artistic şi selecţioner unic al Festivalului Naţional de Teatru, „Teatrul, clipa magică a Istoriei – este motto-ul din acest an al Festivalului Naţional de Teatru. Pentru că teatrul, precum o busolă în mijlocul degringoladei sociale, a avut mereu calitatea de a pune distanţă şi luciditate între el şi abrutizare. A consemnat, prin spectacolele lui, perioade de ratări, dar şi de fertile căutări.

A avut puterea de opri – magic – clipa, pentru acei oameni care încă nu şi-au pierdut moralitatea. A pedepsit kitschul, a aplaudat speranţa, a încurajat meritocraţia – chiar şi în acest timp istoric scurt, care s-a scurs de la Revoluţie încoace. Teatrul poartă în el puterea de a o lua mereu de la capăt. De a fi martor, de a consemna epoci, dar şi forţa, prin mijlocirea creatorilor săi, de a lua atitudine atunci când totul pare să se năruiască“, spune Marina Constantinescu, directorul Festivalului Naţional de Teatru.

Pentru al cincilea an consecutiv, Festivalul Naţional de Teatru se desfăşoară sub Înaltul Patronaj al Preşedintelui României. Este un eveniment finanţat de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale şi Primăria municipiului Bucureşti, Institutul Cultural Român fiind un partener tradiţional al evenimentului. Ediţia din acest an a FNT este dedicată celor 30 de ani pe care îi celebrăm de la evenimentele din Decembrie 1989, care au repus România pe harta democratică a lumii.



