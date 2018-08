Hărţuire sexuală: Orchestra Regală din Amsterdam îl concediază pe dirijorul Daniele Gatti

"Royal Concertgebouw Orchestra a pus capăt colaborării cu dirijorul Daniele Gatti, decizie care are efect imediat", a declarat instituţia într-un comunicat, acuzându-l pe italian că a provocat "prejudicii ireparabile".



Gatti, în vârstă de 56 de ani, a dirijat Orchestre National de Radio France din 2008 până în 2016, an în care a preluat conducerea Royal Concertgebouw Orchestra din Amsterdam.



Muzicianul este acuzat de mai multe femei care denunţă acte de hărţuire sexuală comise în 1996 şi în 2000.



Danielle Gatti a negat învinuirile şi îşi cere scuze în cazul în care aceste femei "nu s-au simţit tratate cu respect", a scris cotidianul olandez NRC.



Mărturiile, care îi vizează şi pe alţi mari muzicieni, au fost adunate şi publicate de The Washington Post pe 26 iulie.



"Aceste acuzaţii şi reacţii ale lui Gatti au provocat multă agitaţie printre muzicieni şi personal", a transmis Orchestra din Amsterdam.



"De la publicarea articolului din The Washington Post, un număr de colege din orchestra Concertgebouw au dezvăluit experienţe cu Gatti care sunt nepotrivite din poziţia sa de şef de orchestră", a adăugat instituţia.



"Acest lucru a cauzat prejudicii ireparabile în ceea ce priveşte încrederea între orchestră şi dirijor".



Daniele Gatti, născut la Milano, a ocupat postul de director muzical al Academiei Sainte-Cécile din Roma (în perioada 1992 - 1997). Dirijor principal invitat la Royal Opera House din Londra (din 1994 până în 1997), el a fost şi director muzical al Royal Philharmonic Orchestra din Londra (între anii 1996 - 2009) şi al Teatro Communale din Bologna (1997-2007).