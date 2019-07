Francezii, uimiţi de solidaritatea din jurul lui Vintilă Mihăilescu: 36.000 de euro, strânşi în urma concertului de la Ateneu

La evenimentul susţinut de pianistul Horia Mihail şi violonistul Gabriel Croitoru, mezzosoprana Oana Andra, tenorul George Vîrban, Symphonic Factory Orchestra şi dirijorul Tiberiu Soare, au participat câteva sute de persoane.

Pe lângă bani strânşi prin platforma unde au fost vândute biletele pentru eveniment, au fost făcute donaţii directe în valoare de cel puţin 10.000 de euro. În prezent, mai mult de jumătate din suma necesară internării, operaţiei şi tratamentului, 250.000 de euro, a fost colectată.

Într-o recentă postare pe pagina sa de socializare, scriitorul în vârstă de 68 de ani a povestit despre felul în care au reacţionat autorităţile franceze când au aflat despre campaniile care se desfăşoară în sprijinul său în România:

„Preşedinta Tribunalului din Besançon ne semnează nişte acte juridice legate de transplant şi, aflând că suntem români şi nu avem asigurare franceză, ridică ochii spre noi şi ne întreabă cu vădită compasiune de unde o să facem rost de toţi aceşti bani.

- Avem deja un grup de peste 4000 de persoane care au donat şi... – începe să-i explice fiul meu.

Doamna preşedintă se opreşte brusc şi face o pauză lungă:

- Toată admiraţia mea pentru această solidaritate! În Franţa, aşa ceva nu cred că ar mai fi posibil...

Nu am comentat, am reţinut doar admiraţia, sinceră, a unei preşedinte de tribunal francez şi v-o trimit mai departe tuturor, de aici, din Besançon. Eu nu mai am de mult cuvinte...”, a scris Vintilă Mihăilescu pe Facebook.