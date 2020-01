Filmul „My Salinger Year” va deschide ediţia de anul acesta a festivalului

Lungmegtrajul „My Salinger Year” (Canada-Irlanda), adaptare a bestseller-ului omonim scris de americanca Joanna Rakoff, va avea pe 20 februarie premiera mondială la Berlinale Palast.

Scenariul a fost scris de Falardeau, bazat pe cartea lui Rakoff. Acţiunea are loc la New York în anii 1990 şi o are în centru pe Joanna (Qualley), care renunţă la şcoală pentru a-şi urma visul de a deveni scriitoare şi se angajează ca asistentă a lui Margaret (Weaver), agentul literar de modă veche al lui J.D. Salinger.

Falardeau este cunoscut pentru „C'est pas moi, je le jure!”, care i-a adus două trofee la Berlinala din 2009, şi pentru „Monsieur Lazhar” (nominalizat la categoria „cel mai bun film în limbă străină” a premiilor Oscar 2012) şi „The Good Lie” (2014), în care a jucat Reese Witherspoon.

Cea de-a 70-a ediţie a Berlinalei va avea loc între 20 februarie şi 1 martie.