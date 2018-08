Filmul anti-Trump al lui Michael Moore, documentarele despre Quincy Jones şi Roger Ailes, selectate la Festivalul Internaţional de Film de la Toronto

În lista documentarelor de la TIFF este inclus şi filmul de debut al Errol Morris despre Steve Bannon, "American Dharma", după ce va fi proiectat în afara competiţiei la Veneţia.







Secţiunea de documentare se va deschide pe 6 septembrie cu o proiecţie a filmului lui Moore despre Donald Trump şi preşedinţia sa, înainte de lansarea în cinematografe, programată pe 21 septembrie.





"Oamenii nu trebuie să se aştepte să vadă 90 de minute de glume despre Donald Trump", a spus Thom Powers, selecţionerul programului, adăugând că "Fahrenheit 11/9" poate fi văzut la timp înainte de alegerile parţiale din Statele Unite. "Este o critică la adresa lui Donald Trump, dar este o critică mai mare la adresa sistemului politic american care îi va surprinde pe mulţi", a afirmat el.





Filmul "This Changes Everything", de Tom Donahue, despre politica de gen de la Hollywood şi în care apar Geena Davis, Meryl Streep, Jessica Chastain, Shonda Rhimes, Reese Witherspoon şi Sandra Oh, va fi proiectat în premieră.





"Pentru cei care cred că sunt familiarizaţi cu subiectul, vor învăţa mai multe din povestea prezentată.





Şi premiera mondială a filmului "Divide and Conquer: The Story of Rogers Ailes", de Alexis Bloom, va avea loc la Toronto, precum şi documentarul "Quincy", despre muzica producătorului Quincy Jones, care este regizat de Rashida Jones, actriţă, scriitoare şi fiică a lui Jones, şi Alan Hicks.





Powers afirmă că tematică politică a filmelor din selecţia de anul acesta precum portretele lui Bannon şi Ailes depăşesc titlurile zilnice şi merg către teme şi probleme mult mai profunde.





"Aceste filme apar la doi ani după alegerile prezidenţiale, şi doi ani reprezintă timpul necesar pentru a realiza un documentar bun, să analizezi şi să sintetizezi şi să alegi ingredientele pentru a face filme satisfăcătoare", a precizat Powers.





Vor fi proiectate "The Elephant Queen", de Victoria Stone şi Mark Deeble, despre o mamă-elefant şi turma ei, narat de Chiwetel Ejiofor; "Screwball", de Billy Corben, despre dopajul din Liga mare de baseball; "Maiden", de Alex Holmes, care documentează povestea primului echipaj integral feminin de iaht în cea mai dificilă cursă în jurul lumii; "Freedom Fields", de Naziha Arebi, şi "Heartbound", de Janus Metz şi Sine Plambech.





Festivalul Internaţional de Film de la Toronto va avea loc între 6 şi 16 septembrie.