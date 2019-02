Festivalul Jazz in Church, la Biserica Luterană din Bucureşti

Pe lângă acustica deosebită a lăcaşului de cult, festivalul va permite spectatorilor să aibă parte de o experienţă unică, o audiţie muzicală într-un spaţiu sacru.

”Ne-am dorit să creăm un context în care publicul să se poată bucura de actul muzical în starea lui pură. Fără artificii şi decoruri în plus, oamenii au ocazia să se bucure cu adevărat de muzică. Spaţiul auster al bisericii şi acustica spectaculoasă adună timp de patru zile un grup de credincioşi ai muzicii. Suntem mândri că avem un public curios, rafinat şi care caută să descopere muzica jazz şi contemporană”, declară Cristi Moraru, directorul festivalului.

Printre artiştii care au acceptat invitaţia Jazz in Church se numără Julie Campiche Quartet – un grup inovativ care ne va suprinde cu un mix de harpă, saxofon, double bass, percuţie şi efectele speciale ale muzicii electronice. De asemenea amintim pe Edmar Castaneda – un jazzman columbian care readuce harpa în prim-plan sau duo-ul de saxofon şi orgă format din Rain Sultanov şi Isfar Sarabski care ne vor prilejui întâlnirea cu scena de jazz din Azerbaidjan.

Iubitorii de jazz se vor bucura şi de reîntâlnirea cu veteranul Arild Andersen – unul dintre cei mai mari contrabasişti ai jazz-ului, acompaniat de Daniele Bonaventura – un muzician italian antrenat ca pianist, dirijor şi violoncelist iubitor de muzică, fie că este vorba de tango, jazz, coloane sonore de film şi teatru sau muzică contemporană.

Program:

Joi 7 martie, ora 19.00:

Mario Batkovic

Maria Pia De Vito / Anja Lechner / Francois Couturier / Michele Rabbia



Vineri 8 martie, ora 19.00:

Branka Parlic

Trygve Seim / Mats Eilertsen / Kristjan Randalu / Markku Ounaskari



Sâmbătă 9 martie, ora 11.00:

Jazz for kids

ora 19.00:

Alexandru Olteanu

Rain Sultanov / Isfar Sarabksi

Edmar Castaneda

Duminică 10 martie, ora 19.00:

Julie Campiche Quartet

Arild Andersen / Daniele di Bonaventura

Festivalul este organizat de asociaţia JAZZ.RO, în parteneriat cu Biserica Evanghelica C.A. din Bucuresti.

Înfiinţată în anul 2011, JAZZ.RO este asociaţia culturală care îşi propune să descopere şi să promoveze jazz-ul european în România şi jazz-ul românesc în străinătate.

Printre proiectele implementate de JAZZ.RO se numără: Festivalul Jazz in Church (proiect unic în România), Modern Solo Piano – în cadrul căruia au evoluat pe scenele bucureştene reputaţi muzicieni internaţionali, precum Bugge Wesseltoft, Vassilis Tsabropoulos, Leszek Mozdzer şi Nik Baertsch, The Art of Trio (Anouar Brahem), JAZZ.RO Workshop (Nik Baertsch, Francois Couturier) şi JAZZ.RO Concert (Anouar Brahem, Jack DeJohnette Group, Erik Truffaz Quartet). O iniţiativă de asemenea în premieră în România este reprezentată de programul JAZZ FOR KIDS, atât de bine primit de copii şi în aceeaşi măsură de părinţi. Parteneri: Primăria Municipiului Bucureşti, Arcub, Ambasada Elveţiei, Swiss Found, Prohelvetia, Institutul Italian de cultură Vito Grasso, Institutul Cultural Român

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: