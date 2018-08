Festivalul de Film de la Veneţia. Regizorul chinez Zhang Yimou va fi onorat cu premiul pentru întreaga carieră

Zhang, care este un obişnuit al Festivalului, a câştigat de două ori Leul de Aur pentru "cel mai bun film". L-a primit pentru "The Story of Qiu Ju", în 1992, şi "Not One Less", în 1999.

El îşi va prezenta cel mai recent film, drama "Ying" (Umbra) despre perioada artelor marţiale, în afara competiţiei festivalului. Zhang va fi recompensat în oraşul italian pe 6 septembrie, înainte de premiera mondială a filmului.

Probabil unul dintre cei mai cunoscuţi şi influenţi cineaşti din aşa-numita "a cincea generaţie de regizori chinezi" Zhang a debutat cu "Red Sorghum", în 1987. Adaptarea literară a romanului lui Mo Yan a câştigat Ursul de Aur la Berlin în 1988, devenind primul film chinez care primeşte un premiu de top internaţional la un festival de categorie A. De asemenea, actriţa Gong Li, muza lui Zhang, şi-a făcut debutul internaţional în film.

Drama "Ju dou" din 1990, în care joacă tot Gong Li, a fost primul film chinez nominalizat la premiul Oscar la categoria "cel mai bun film străin". Următorul lungmetraj, "Raise the Red Lantern", care a avut premiera la Veneţia (unde a câştigat Leul de Argint), a fost de asemenea nominalizat la Oscar.

Zhang s-a întors la Veneţia în 1992 cu "The Story of Qiu Ju", care a primit Leul de Aur şi i-a adus lui Gong Li Coppa Volpi pentru "cea mai bună actriţă". A cincea colaborare dintre actriţă şi regizor, filmul "To Live" (1994), a câştigat premiul special al Juriului la Cannes.

Filmul său cu gangsteri "Shanghai Triad" a câştigat Marele Premiu tehnic la Cannes. A avut succes şi cu filmele "Hero" din 2002, nominalizat la Oscar, dar şi cu "House of Flying Daggers" (2004).

Regizorul în vârstă de 66 de ani se adaptează uşor între filme de artă şi comerciale, realizând drame premiate precum "Not One Less", "The Road Home" şi "Happy Times", alături de blockbustere chineze ca "The Curse of the Golden Flower", o tragedie epică din timpul dinastiei Tang, în care Zhang a făcut echipă din nou cu Gong Li sau "The Great Wall", primul său film realizat în engleză, cu Matt Damon, a cărui performanţă a fost sub aşteptări dar care totuşi a avut încasări de 330 de milioane de dolari la nivel mondial.

Festivalul de Film de la Veneţia va avea loc între 29 august - 8 septembrie.