Festivalul de Film Românesc din Washington la final:peste 3.000 de spectatori pentru filmele româneşti în capitala americană

Derulat sub sloganul “Reinventing Realism. New Cinema from Romania”/ „Reinventarea realismului. Noul cinema românesc”, Festivalul de Film Românesc de la Washington a devenit, prin calitatea programării, relevanţa invitaţilor şi numărul mare de spectatori, unul dintre cele mai importante evenimente de promovare a cinematografiei naţionale din spaţiul nord-american.



Anul aceasta au fost proiectate câteva dintre peliculele cel mai premiate şi mai bine primite ale ultimilor doi ani, vădind o cinematografie diversă ca modalităţi de expresie şi tematică şi încă plină de vitalitate creativă: „Alice T.” (r. Radu Muntean), „Un pas în urma serafimilor” (r. Daniel Sandu), „Fotbal infinit” (r. Corneliu Porumboiu), „Mariţa” (r. Cristi Iftime), „Pororoca” (r. Constantin Popescu) şi „Charleston” (r. Andrei Creţulescu), pentru ca Festivalul să se încheie cu „Moromeţii 2” (r. Stere Gulea), deţinător al nu mai puţin de zece premii Gopo.



Festivalul a fost deschis în data de 1 iunie, în prezenţa regizorului Daniel Sandu, actorilor Mihaela Sîrbu şi Ştefan Iancu, criticului de film Mihai Fulger, ambasadorului George Cristian Maior, vicepreşedintelui ICR Krizbai Béla Dan şi directorului ICR New York Dorian Branea, cu proiecţia filmului „Alice T.”, în regia lui Radu Muntean, film câştigător al Premiului pentru cea mai bună actriţă (Andra Guţi) la Festivalul Internaţional de Film de la Locarno. În cele trei weekend-uri de desfăşurare a Festivalului, invitaţi speciali au mai fost regizorul Stere Gulea, regizorul şi producătorul Tudor Giurgiu, actorii Horaţiu Mălăele şi Şerban Pavlu.



Sesiunile de întrebări şi răspunsuri, organizate după proiecţii şi moderate de Margaret Parsons, directoarea Departamentului de Film al National Gallery of Art şi curatoarea principală a Festivalului, şi de Dorian Branea, directorul ICR New York, au menţinut treaz interesul publicului în asemenea măsură, încât dialogurile cu cineaştii români s-au prelungit, peste timpul alocat, până la o oră.



Promovarea filmului românesc în America de Nord reprezintă o direcţie prioritară a ICR New York, care a fost implicat, în calitate de co-organizator sau finanţator, şi în realizarea Festivalului de Film Românesc din Seattle şi participările româneşti la Festivalul Panorama Europe de la New York, Sundance Festival, Festivalul de Film European şi Festivalul Filmului Sud-Est European, ambele de la Los Angeles, precum şi alte importante festivaluri şi evenimente de gen organizate în SUA şi Canada.





