Festivalul Anonimul, solidar cu Piaţa Victoriei. Regizorul Emir Baigazin, premiat pentru contribuţia la frumuseţea cinematografiei universale

Miruna Berescu, directorul festivalului, a spus la începutul serii: „Ne-am îmbrăcat aşa, adică în negru, pentru că o parte din noi - oricât de mult îmi doresc eu să fim aici - sau să vorbesc doar pentru mine, este acum în Piaţa Victoriei. Bănuiesc că şi o parte din voi”.







Afirmaţia ei a fost primită cu aplauze de cele câteva sute de persoane prezente la eveniment.





Invitatul special al festivalului, Emir Baigazin, a ajuns vineri la Sfântu Gheorghe. Două dintre filmele lui, „The Wounded Angel” şi „Harmony Lessons”, primele părţi dintr-o trilogie, au fost proiectate după ce regizorul a fost premiat cu Trofeul Anonimul.





„În urmă cu cinci ani, am descoperit un regizor absolut extraordinar, graţie Ludmilei Cvikova, care i-a ales filmul de debut în selecţia Anonimul din 2013 («Harmony Lessons», n.r.). Am ştiut atunci, când am ieşit din sala de cinema, că am descoperit un nou cineast adevărat, un regizor de care am fost sigură că voi mai auzi şi aşteptam să treacă timpul, să văd următorul film semnat de el. Filmele lui sunt foarte puternice, pentru că au la bază poveşti puternice, dar, dincolo de acest lucru, este vorba şi despre felul în care alege să îşi spună poveştile. Este vorba despre estetica vizuală, despre imaginea filmelor sale, despre actorii cu care alege să lucreze - mulţi dintre ei, neprofesionişti”.





Cineastul a mulţumit, în limba rusă, pentru trofeu. „Mă consider un regizor tânăr. Împart acest premiu cu echipa mea - nu există regizor care să facă filme de unul singur. Este o onoare să fiu pe listă cu celelalte persoane care au primit acest trofeu în trecut”.





Al treilea film al său, „Would You Like To Stargaze” (2018) va avea premiera mondială, sâmbătă seară, la Anonimul.





Un alt film al său finalizat anul acesta, „The River”, va fi prezentat în premieră mondială la Festivalul de la Veneţia 2018, unde a fost selectat în competiţia Orizzonti.





Cineastul va susţine, tot sâmbătă, la Anonimul, un masterclass, iar alături de el va fi prezentă Aidana Kozhageldina, scenograful şi designerul de costume al peliculei „Would You Like to Stargaze?”.





Cea de-a 15-a ediţie a Festivalului Internaţional de Film Independent Anonimul se va încheia sâmbătă seară cu anunţarea câştigătorilor - cel mai bun scurtmetraj românesc, cel mai bun scurtmetraj străin şi Trofeul Anonimul (cel mai bun lungmetraj) -, desemnaţi în baza votului publicului. Filmul care va încheia festivalul de anul acesta va fi „BlacKkKlansman” (2018), regizat de Spike Lee.