Expoziţia „Patrimoniul Mondial UNESCO din România”, vernisată la Córdoba

La vernisaj, care a avut loc pe 31 octombrie, au participat Blanca Torrent Cruz, delegatul pentru cultură şi patrimoniu istoric al Primăriei oraşului Córdoba, şi directorul Institutului Cultural Român de la Madrid, Maria Floarea Pop. Patrimoniul Mondial UNESCO din România este un proiect fotografic al artistului Florin Andreescu, care pune în valoare frumuseţea patrimoniului cultural românesc şi este inspirat din nenumăratele călătorii pe care autorul le-a făcut în România, unde a fotografiat obiective mai mult sau mai puţin cunoscute. Publicul va avea ocazia să reflecteze asupra prezentului, dar şi asupra trecutului siturilor culturale româneşti (Maramureş, Delta Dunării, Sighişoara sau mănăstirile din Nordul Moldovei) şi să descopere valorile cultural identitare româneşti surprinse şi încadrate atât de spectaculos de ochiul profesionist al lui Florin Andreescu.

“În nenumăratele călătorii pe care le-am făcut prin ţara mea am fotografiat obiective mai mult sau mai puţin cunoscute. Dacă ar trebui să fac o clasificare a acestora, mi-ar fi imposibil, pentru că fiecare ocupă un loc în inima mea şi simt că aceste locuri şi peisaje capătă o aură magică doar împreună. Într-un anume fel, aceasta este şi misiunea Listei Patrimoniului Mondial UNESCO, de a configura un profil geografic, cultural şi etnografic al unei ţări în care elementele sunt interconectate şi la fel de importante. Fiecare loc este o pagină de istorie, fiecare peisaj aduce un ton aparte, fiecare tradiţie povesteşte ceva despre sufletul unui popor.

Prin această expoziţie, dedicată siturilor din România, înscrise în lista Patrimoniului Mondial UNESCO, vă invit să îmi cunoaşteţi ţara şi să cunoaşteţi totodată moştenirea culturală şi naturală a noastră, a tuturor, pentru că Patrimoniu Mondial, indiferent de teritoriul pe care se află, aparţine tuturor popoarelor lumii şi este o sursă de viaţă şi de inspiraţie de nepreţuit pentru generaţiile viitoare”, a declarat Florin Andreescu.

Florin Andreescu (n. 1962) este fotograf profesionist, regizor şi producător de film. În 1975, debutează în domeniul fotografic, când surprinde şi primele fotograme ale inundaţiei din acel an. Membru al Asociaţiei Artiştilor Fotografi (AAF) din România din 1981. Din 1990, se dedică fotografiei profesionale, mai întâi jurnalismului, apoi fotografiei publicitare şi editoriale, iar între 1991-1998 este asistent universitar la catedra de „Multimedia” din cadrul Academiei de Teatru şi Film, Bucureşti şi titularul cursurilor de “Procesare de imagine” şi “Tehnica video şi aplicaţii multimedia”. În 1991, primeşte distincţia AFIAP (Artist al Federaţiei Internaţionale de Artă Fotografică). În 1999 pune bazele editurilor Ad Libri şi Ad Stock, specializate în editarea de albume fotografice şi cărţi turistice. Lucrările sale au fost selecţionate în reviste de specialitate precum „Minolta Mirror” (1989, 1991) sau „Hasselbald Forum” (1999). În 1991, a lansat prima colecţie din ciclul „Călător prin tara mea”, ajuns astăzi la 20 de titluri. Au urmat albume fotografice foarte bine primite de public şi de critica de specialitate, precum: „România – o amintire fotografică” (2001), „Anotimpuri” şi Delta Dunării” (2002 – acesta din urmă recompensat cu premiul Asociaţiei Editorilor din România), „Animalele Africii” (2003), „România –Tara mea” (2005), „România-Anotimpuri”, „România-Delta Dunării” şi „Sibiu-Cetatea roşie” (2007), „România-Tara vinului”, „Bucovina-Tara fagilor”, „Bucureşti-Periplu urban” (2008), „Transilvania”, „Made in Romania”, „Braşov-Cetatea coroanei”, „Flashback 1” (2009) şi „Oameni, locuri şi istorii”, „Sighişoara - Amintiri medievale” 2010). Din 2006 coordonează seria de ghiduri „Mergi şi vezi” (ajuns la 9 titluri) iar albumele „Made in Romania” şi „O amintire fotografică”, editate în limba chineză şi expoziţiile „Memorii fotografice” şi „Sat şi tradiţie” au fost prezentate la Expoziţia Mondială de la Shanghai - China. În 2013 editează albumul „Flashback” 2.

Situată in inima Andaluziei, Córdoba leagă istoria cu modernitatea. Oraş renumit prin istoria sa milenară, supranumit "Podoaba lumii”, Córdoba era recunoscută drept una dintre cele mai mari aşezări din lume, şi un important centru politic, cultural şi economic. Astăzi, Córdoba este un important punct de referinţă a culturii europene, un amestec al diverselor culturi care s-au stabilit aici de-a lungul istoriei. Oraşul a fost declarat patrimoniu mondial.