Dvořák şi Brahms, în deschiderea stagiunii Filarmonicii George Enescu. Orchestra, condusă de Christian Badea, îl are invitat pe solistul Liviu Prunaru

Programul concertului de deschidere de stagiune de la Filarmoronica "George Enescu" este alcătuit din Concertul în la minor pentru vioară şi orchestră, op. 53 de Antonin Dvořák şi Simfonia nr. 1, în do minor, op. 68 de Johannes Brahms.

„Stagiunea 2019-2020 a Filarmonicii George Enescu se deschide într-un context diferit şi cu semnificaţii multiple, datorită faptului că urmează imediat după încheierea unei ediţii a Festivalului Enescu de mare succes. Întâi de toate, felicit Orchestra si Corul Filarmonicii pentru concertele de înalt nivel artistic realizate în Festivalul Enescu - în special excepţionalul Moise şi Aron de Schönberg, o lucrare foarte dificilă pentru orice instituţie muzicală mondială. Prin concerte si proiecte de mare relevanţă artistică din ultimii ani, precum Gurrelieder şi Wozzeck în Festivalele Enescu precedente, proiectul Parsifal de Wagner la Ateneu sau colaborări cu artişti şi dirijori de înalt nivel internaţional, Filarmonica George Enescu demonstrează că este prima instituţie muzicală a ţării. Suntem cu toţii conştienţi de glorioasa tradiţie a Filarmonicii şi de faptul că atât Orchestra şi Corul, cât şi Ateneul Român sunt branduri internaţionale vii si de mare valoare culturală, care merită susţinute pe măsura importanţei lor naţionale”, declară maestrul Christian Badea.

„Pentru prima săptămână de concerte a acestei stagiuni, după acel Schönberg memorabil de la Festival, revenim la două lucrări de tradiţie, îndragite de publicul Ateneului: Simfonia nr.1 de Brahms si Concertul pentru vioară de Dvorak. Sunt foarte bucuros să-l am partener artistic pe Liviu Prunaru, un muzician de excepţie, un violonist de mare rafinament şi eleganţa artistică”, precizează dirijorul Christian Badea.

Deschiderea stagiunii Filarmonicii „George Enescu”, după un eveniment grandios cum este Festivalul Internaţional „George Enescu”, este, într-adevăr, o provocare dificilă, subliniază domnul Andrei Dimitriu, directorul general al Filarmonicii „George Enescu”. „Ne-am străduit să ne ridicăm la nivelul de exigenţă impusă de statutul primei instituţii muzicale româneşti. Uşor de intuit existenţa unor dificultăţi de natură bugetară. Totuşi, consider că am reuşit în bună măsură să onorăm blazonul. Prima parte a stagiunii aduce pe scena Ateneului nume de mare prestigiu: dirijorii Christian Badea., Gerd Schaller, Horia Andreescu, Gabriel Bebeşelea, Cristian Măcelaru, Alexander Walker şi solişti foarte apreciaţi: Daniel Ciobanu, Alexandru Tomescu, Ioana Goicea, Andrei Vieru, Andrei Ioniţă, Oliver Johnston. Concerte vocal-simfonice, camerale, corale, recitaluri. Săptămâna a doua din octombrie, îl găseşte tot pe Christian Badea la pupitrul orchestrei noastre, iar solist e un tânăr mult premiat – Mihai Ritivoiu”, punctează domnul Andrei Dimitriu (foto).

„Continuăm seria Conferinţelor Ateneului cu scriitorul Mihail Şişkin, cel mai important autor rus contemporan si singurul care a primit cele mai mari premii literare rusesti,Marianne Birthler – Dir. Institutului Gauck -, Ana Blandiana, o conferinţă a prof. Matei Cazacu (Paris) şi Conferinţa de Crăciun. Vor fi lansări de carte şi alte evenimente culturale care au intrat de mai mulţi ani în obiectul de activitate al venerabilei noastre instituţii”, conchide directorul general al Filarmoncii „George Enescu”.

Violonistul Liviu Prunaru, concertmaistru al celei mai bine cotate orchestre simfonice din lume, Royal Concertgebouw Amsterdam, se bucură de dreptul de folosinţă asupra viorii de patrimoniu universal Stradivarius „Pachoud” din 1694 .

Fie ca solist concertist, fie în recitaluri, Liviu Prunaru cântă frecvent în toate marile oraşe ale lumii şi este invitat în cadrul unor festivaluri prestigioase, ca cele din Bruxelles, Buenos Aires, Flandra, Evian, Atena şi Salzburg. Paralel cu activitatea artistică, Liviu Prunaru este implicat activ în domeniul pedagogic, fiind un valoros profesor de vioară al Academiei Menuhin.

Câştigător a numeroase competiţii muzicale de mare valoare, Liviu Prunaru şi-a construit o bogată carieră internaţională: apariţii solistice alături de orchestre renumite ca Royal Philharmonic Orchestra, London Symphony Orchestra, Orchestre National Belgique, Orchestra Filarmonică din Atena, Orchestra Mayo din Buenos Aires, Orchestra de cameră din Indianapolis.



Dedicat în egală măsură muzicii simfonice şi operei, Christian Badea, consilier artistic şi prim-dirijor al Filarmonicii „George Enescu”, a concertat pe toate continentele şi în cele mai importante săli şi teatre de operă, printre care Metropolitan Opera (New York), Opera de Stat (Viena), Royal Opera (Londra), Carnegie Hall (New York), Suntory Hall (Tokio), Concertgebouw (Amsterdam). Christian Badea a condus,în cadrul Festivalului „George Enescu” 2019 din Bucureşti, Filarmonica din Sankt Petersburg, alături de solistul Vadim Repin.

Cariera sa este marcată de colaborări importante cu artişti de referinţă ai timpului nostru - Leonard Bernstein, Mstislav Rostropovici, Placido Domingo, Renée Fleming, Natalie Dessay, Thomas Hampson. Sub semnul Leonard Bernstein 100, centenarul naşterii artistului a fost sărbătorit la Filarmonica „George Enescu”, ultimele două concerte simfonice ale stagiunii trecute fiindu-i dedicate de maestrul Christian Badea - unul dintre discipolii cei mai de seamă ai faimosului compozitor, dirijor, pianist şi pedagog american.

A condus orchestre de prim rang ale lumii, printre care se numără Royal Philharmonic şi BBC Symphony (Londra), Filarmonica din Sankt Petersburg, Filarmonica Cehă, Amsterdam Philharmonic, Orchestre Philharmonique de Radio France, Accademia di Santa Cecilia Orchestra (Roma), RAI Orchestra Montreal Symphony, Filarmonica din Tokio, Pittsburg Symphony (Torino). La Metropolitan Opera din New York a dirijat peste 160 de spectacole într-un repertoriu vast şi variat. În 2012, Christian Badea a devenit dirijorul principal al Filarmonicii "George Enescu" din Bucureşti şi, în acelaşi an, a înfiinţat Fundaţia Română pentru Excelenţă în Muzică, dedicată realizarii unor proiecte artistice de cea mai înaltă valoare artistică internationala şi susţinerii dezvoltării artistice a celor mai talentati tineri muzicieni din România şi din alte ţări europene. Printre proiectele realizate de Fundaţie se numără Festivalul Internaţional de Muzică Sibiu-Hermannstadt din 2014, „Proiectul Parsifal la Ateneu“, prezentat în 2015 şi în 2016 şi ciclul „Mari Concerte al Centenarului României“, în colaborare cu Filarmonica „George Enescu“, în toamna anului 2018. Dupa un succes răsunător la debutul său cu opera „Andrea Chenier“, la Teatro Colon din Buenos Aires, Christian Badea a fost invitat să se reîntoarcă în 2019, pentru o nouă producţie a operei „Turandot“. Parteneriatul său artistic cu Opera din Sydney, început în anul 2011, continuă cu angajamente până în stagiunea 2020- 2021.

Deschiderea stagiunii simfonice 2019 -2020

Joi şi vineri, 3 şi 4 octombrie 2019



Orchestra simfonică a Filarmonicii "George Enescu"

Ora 19.00

Ateneul Român

Dirijor

Christian Badea

Solist

Liviu Prunariu

Program

Antonin Dvorak

Concertul în la minor pentru vioară şi orchestră, op. 53

Johanhnes Brahms

Simfonia nr. 1, în do minor, op. 68

