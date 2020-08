Două premii americane pentru un scurt metraj româno-moldovenesc

Scurt metrajul a fost filmat în fosta închisoare Malmaison de pe calea Plevnei din Bucureşti şi este o producţie independentă realizată de scenaristul Andy Lupu (head writer la serialul ‘În derivă’ produs de HBO) care semnează şi regia, împreună cu Roman Canţîr, unul dintre cei mai importanţi directori de imagine din Republica Moldova.

Filmul are un look remarcabil, ajutat şi de montajul fluid propus de Iulia Andriuţă, o altă reprezentantă a familiei de cineaşti româno-moldovene.



Actorii principali sunt Ada Dumitru şi Mircea Puiu Lăscuş. Ei interpretează un cuplu pus la grea încercare de lunga sentinţă pe care o are de ispăşit Marian (Mircea Puiu Lăscuş). Luci (Ada Dumitru) este măcinată de propriile nevoi şi dorinţe în timp ce Marian încearcă prin orice mijloace ca, din spatele gratiilor, să-i controleze viaţa.



În septembrie, filmul va face parte din selecţia oficială a festivalului internaţional de film de la Praga (Cehia) şi în octombrie, din selecţia festivalului din Reykjavik (Islanda).