Două balerine românce vor dansa pe scena Sălii Palatului, alături de prestigioasa companie Bejart Ballet Lausanne

În spectacol vor evolua şi două balerine românce, Oana Cojocaru şi Bianca Stoicheciu.

Oana Cojocaru este absolventă a liceului de coregrafie “Floria Capsali”din Bucureşti şi face parte din compania Bejart Ballet Lausanne din 2007. Ea a dansat în ultimul spectacol al lui Maurice Bejart, Le Tour du Monde en 80 Minutes, dar şi în numeroase alte producţii ale companiei, cum ar fi Casino des Esprits, Aria, Syncope, t ‘M et variations şi Tous les Hommes presque toujours s‘imaginent. În 2017 a făcut parte din Dixit, un spectacol scris şi regizat de Marc Hollogne, cu coregrafii de Maurice Bejart şi Gil Roman iar în anul următor a interpretat unul dintre rolurile principale, “Pure” din spectacolul 空 Ku al lui Yuka Oishi.

Bianca Stoicheciu a fost balerină la Opera Naţională din Bucureşti, unde a dansat în spectacole din repertoriile coregrafilor Macmillan, Ashton, Kylian, Possokhov, Ratmansky, Kobborg and Edward Olug. S-a alăturat companiei Bejart Ballet Lausanne în 2017, dansând în producţiile Dixit şi 空 Ku dar şi în spectacolele Un cygne d’autrefois se souvient que c’est lui, The Magic Flute, Brel et Barbara şi Nutcracker.

Regulament şi acces public

Pentru ca spectatorii să aibă parte de cea mai frumoasă experienţă, îi rugăm să citească şi să respecte următorul regulament.

Spectacolul are durata de două ore, cu o pauză de 20 de minute.

Accesul va fi permis pe baza biletului valid, unei singure persoane, o singură dată. Copiii sub 5 ani au accesul gratuit.

Biletul în baza căruia se va face accesul va trebui păstrat pe toată durata concertului, spectatorii fiind rugaţi să aibă asupra lor şi un act de identitate valid. Pentru siguranţa publicului şi buna desfăşurare a evenimentului, participanţii sunt de asemenea rugaţi să se supună controlului corporal amanunţit la cererea agenţilor de securitate.

Spectatorii sunt rugaţi să-şi păstreze locurile/sectoarele în timpul concertului.

Biletul de intrare îşi pierde valabilitatea în momentul ieşirii din perimetrul sălii de spectacol.

Accesul publicului în incintă se va face începând cu ora 19:00 iar spectacolul va începe la ora 20:00.

Persoanele cu afecţiuni sau cu antecedente medicale personale sunt rugate să se înregistreze la cel mai apropiat Punct de Prim Ajutor şi pot participa la eveniment numai cu însoţitor. Persoanelor care au probleme de ordin auditiv le sunt recomandate folosirea dopurilor de protecţie pentru urechi.

Este interzis accesul cu brichete, obiecte contondente, arme, aparate foto/video profesionale. Este interzis consumul de substanţe periculoase, toxice sau halucinogene în incinta sălii de spectacol şi a perimetrului acesteia.

Este interzisă folosirea injuriilor în incinta locaţiei.

Sunt interzise introducerea sau afişarea inscripţiilor, bannerelor, pancardelor şi a altor elemente vizuale care incită la discriminări de orice fel şi violenţă publică.

Este interzisă deteriorarea locaţiei şi aruncarea ambalajelor în spaţiile neamenajate în acest scop.

Bilete mai sunt disponibile pentru următoarele categorii: Categoria 1: 150 lei, Categoria 2 (loje): 200 lei, Categoria 3 (sect. B, C, D, E, F, G, H, I): 260 lei, Categoria 4 (sect. A): 320 lei şi VIP: 440 lei şi se pot cumpăra online pe www.eventim.ro, prin reţeaua Eventim (magazinele Germanos, Vodafone şi reţeaua Carrefour, librăriile Humanitas, librăriile Cărtureşti şi librăriile Diverta) sau de la casa de bilete a Sălii Palatului.