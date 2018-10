Documentarul „România neîmblânzită“, premiat la Cannes Corporate Media& TV Awards

Premiat la categoria Natură, Mediu şi Ecologie a ediţiei din acest an a Cannes Corporate Media & TV Awards, „România neîmblâznită„ dezvăluie frumuseţea României, fiind o călătorie care începe de pe crestele împădurite ale Carpaților (unde urșii, lupii și râșii sălășluiesc liberi) și ajunge în apele agitate de vânt ale Deltei Dunării (locul din care pelicanii își iau zborul şi unde șerpii de apă înoată în adâncuri). În aceste tărâmuri, destinele viețuitoarelor sunt dictate de anotimpuri.





Filmul este produs de Auchan Retail România şi de ONG-ul de mediu The European Nature Trust şi realizat de casa de producţie britanică Off the Fence. În România,



Cannes Corporate Media & TV Awards este un festival internaţional dedicat filmelor produse de corporaţii, producţiile TV şi din mediul online. Evenimentul, care debuta în 2010, are loc în fiecare an, în luna octombrie, la Cannes, Franţa, fiind considerat unul dintre cele mai importante festivaluri din industria de film corporatistă.





Există două versiuni ale documetarului „România neîmblânzită”, una românească, narată de marele actor Victor Rebengiuc, respectiv una britanică în care rolul de povestitor i-a revenit celebrului actor Mark Strong.





Documentarul a intrat în cinematografele româneşti pe 13 aprilie, atrăgând de atunci peste 80.000 de spectatori şi având proieciţii în peste 70 de săli de cinema din 37 de oraşe, mai scrie romania-insider. De asemenea, „România neîmblânzită” a avut proiecţii în numeroase festivaluri din ţară şi din străinătate, precum Transilvania International Film Festival (TIFF), The Environmental Film Festival in the Nation’s Capital in Washington, în Marea Britanie sau în Peru (Lima).