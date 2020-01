Documentarul „Acasă“ are proiecţii sold out în Festivalul Sundance VIDEO

„Acasă” este primul documentar românesc selectat în competiţia acestui festival, iar pentru trei dintre cele cinci proiecţii programate în cadrul Sundance, biletele au fost deja epuizate. Documentarul spune povestea unei familii care a trăit timp de 20 de ani în sălbăticia din Delta Văcăreşti, până când locul a căpătat statutul de zonă protejată – Parcul Natural Văcăreşti – primul parc natural urban din România. Timp de patru ani, regizorul Radu Ciorniciuc a urmărit marea aventură prin care a trecut familia Enache: de la o viaţă în completă armonie cu natura, la traiul plin de provocări din marea junglă urbană a capitalei. Pe măsură ce membrii familiei fac eforturi să se conformeze regulilor civilizaţiei moderne, încercând să păstreze în acelaşi timp legătura cu natura şi armonia dintre ei, apar întrebări legate de locul lor în lume şi felul în care poate arăta viitorul pentru fiecare. Radu Ciorniciuc urmăreşte cu empatie povestea unei familii care luptă pentru acceptare şi propria definiţie a libertăţii.

Filmul va concura alături de alte 11 documentare din întreaga lume, în categoria World Cinema Documentary, titlul internaţional al producţiei româneşti fiind „Acasă, My Home”. La proiecţiile din cadrul festivalului vor participa regizorul Radu Ciorniciuc, Vali Enache, fiul cel mare al familiei Enache, producătoarea Monica Lăzurean-Gorgan, Lina Vdovîi (co-scenarist, alături de Radu Ciorniciuc), precum şi editorul filmului Andrei Gorgan.

Programul complet al proiecţiilor „Acasă, My Home” în cadrul Sundance Film Festival este disponibil aici.

Trailerul oficial al filmului, semnat de Lucio O Cinese Basadonne şi Andrei Gorgan

Documentarul „Acasă”, regizat de Radu Ciorniciuc, este produs de Monica Lăzurean-Gorgan, prin casa de producţie Manifest Film, în co-producţie cu HBO Europe, Corso Film (Germania), Kino Company (Finlanda), partener principal - UiPath Foundation. Filmul a fost realizat cu sprijinul Centrului Naţional al Cinematografiei, Televiziunii Române, Creative Europe, Cinelabs (Romania), Beep Studio (Cehia) şi este reprezentat internaţional de distribuitorul Autlook Filmsales.

Radu Ciorniciuc este reporter special şi regizor de film. Este unul dintre co-fondatorii Casei Jurnalistului, a realizat reportaje pentru The Guardian, Al-Jazeera, Channel 4 News, ZDF şi a fost premiat naţional şi internaţional la Premiile Superscrieri (Superscrierea anului 2014), Royal Television Society UK (2014), Amnesty International UK (2014) şi Harold Wincott Award for Business Economic and Financial Journalism (2016).